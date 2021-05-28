Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-uzbekistane-do-kontsa-goda-zarabotayut-esche-8-elektrostantsiy-18960619.html
Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
На сегодня в энергосистеме республики действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T14:48+0500
2021-05-28T15:01+0500
министерство энергетики узбекистана
экономика
энергетика
электричество
электростанция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17823952_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e5f75363434f0518438fe70146bacba2.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Восемь электростанций планируется ввести в эксплуатацию в Узбекистане до конца года, сообщает Министерство энергетики республики.Информация была озвучена на общественных слушаниях в центре "Стратегия развития".Позднее, в декабре, в Ташкентской области будут введены в эксплуатацию две ТЭС общей мощностью 470 мегаватт, в Бухаре — электростанция на 270 мегаватт, в Кашкадарье — на 220 мегаватт. Кроме того, в Самаркандской области до конца года начнет функционировать солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНа тех же слушаниях стало известно, что будущими осенью и зимой жителям республики будет поставлено 28,8 миллиарда кубометров природного газа — это примерно на 1,2 миллиарда "кубов" больше по сравнению с прошлым сезоном.В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные ТЭС промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/spetsialisty-otremontirovali-chetvertyy-energoblok-tashkentskoy-tes-18944896.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17823952_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c391f94b2e9cd8857cdbf4b1bbdba2db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство энергетики узбекистана, энергетика, электричество, электростанция

Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года

14:48 28.05.2021 (обновлено: 15:01 28.05.2021)
693
© SputnikЭлектростанция
Электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Sputnik
На сегодня в энергосистеме республики действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Восемь электростанций планируется ввести в эксплуатацию в Узбекистане до конца года, сообщает Министерство энергетики республики.
Информация была озвучена на общественных слушаниях в центре "Стратегия развития".
Согласно плану, в октябре заработает тепловая электростанция мощностью 240 мегаватт в Ташкентской области, газопоршневая электростанция мощностью 174 мегаватт в Хорезмской области, солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт — в Навоийской области.
Позднее, в декабре, в Ташкентской области будут введены в эксплуатацию две ТЭС общей мощностью 470 мегаватт, в Бухаре — электростанция на 270 мегаватт, в Кашкадарье — на 220 мегаватт.
Кроме того, в Самаркандской области до конца года начнет функционировать солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
На тех же слушаниях стало известно, что будущими осенью и зимой жителям республики будет поставлено 28,8 миллиарда кубометров природного газа — это примерно на 1,2 миллиарда "кубов" больше по сравнению с прошлым сезоном.
Ташкентская ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Экономика
Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
Вчера, 16:58
486
В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные ТЭС промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.
400020
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:27Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
17:08Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте
16:45Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
16:23Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
16:12Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года
15:52Пенсионеры замерзнут, города опустеют: ради чего все это
15:07Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой
14:48Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
14:41В Ташкенте создана новая молодежная киностудия
14:27Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
14:23Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
14:08Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
13:43Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
13:39В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление
13:06Филиал РНИМУ имени Пирогова откроется в Узбекистане
12:31Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте
12:29Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии создается в Узбекистане
12:12В Узбекистан прибыла делегация российских экспертов в области здравоохранения
11:57Минэнерго пообещало узбекистанцам больше природного газа
11:28"Мало не покажется": чего боится Познер