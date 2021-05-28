https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-uzbekistane-do-kontsa-goda-zarabotayut-esche-8-elektrostantsiy-18960619.html
Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
На сегодня в энергосистеме республики действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T14:48+0500
2021-05-28T14:48+0500
2021-05-28T15:01+0500
министерство энергетики узбекистана
экономика
энергетика
электричество
электростанция
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Восемь электростанций планируется ввести в эксплуатацию в Узбекистане до конца года, сообщает Министерство энергетики республики.Информация была озвучена на общественных слушаниях в центре "Стратегия развития".Позднее, в декабре, в Ташкентской области будут введены в эксплуатацию две ТЭС общей мощностью 470 мегаватт, в Бухаре — электростанция на 270 мегаватт, в Кашкадарье — на 220 мегаватт. Кроме того, в Самаркандской области до конца года начнет функционировать солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНа тех же слушаниях стало известно, что будущими осенью и зимой жителям республики будет поставлено 28,8 миллиарда кубометров природного газа — это примерно на 1,2 миллиарда "кубов" больше по сравнению с прошлым сезоном.В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные ТЭС промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/spetsialisty-otremontirovali-chetvertyy-energoblok-tashkentskoy-tes-18944896.html
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министерство энергетики узбекистана, энергетика, электричество, электростанция
Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
14:48 28.05.2021 (обновлено: 15:01 28.05.2021)
На сегодня в энергосистеме республики действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Восемь электростанций планируется ввести в эксплуатацию в Узбекистане до конца года, сообщает Министерство энергетики республики.
Информация была озвучена
на общественных слушаниях в центре "Стратегия развития".
Согласно плану, в октябре заработает тепловая электростанция мощностью 240 мегаватт в Ташкентской области, газопоршневая электростанция мощностью 174 мегаватт в Хорезмской области, солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт — в Навоийской области.
Позднее, в декабре, в Ташкентской области будут введены в эксплуатацию две ТЭС общей мощностью 470 мегаватт, в Бухаре — электростанция на 270 мегаватт, в Кашкадарье — на 220 мегаватт.
Кроме того, в Самаркандской области до конца года начнет функционировать солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт.
На тех же слушаниях стало известно, что будущими осенью и зимой жителям республики будет поставлено
28,8 миллиарда кубометров природного газа — это примерно на 1,2 миллиарда "кубов" больше по сравнению с прошлым сезоном.
В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные ТЭС промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.