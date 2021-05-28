Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210528/xadjibaev-svyazi-medikov-uzbekistana-i-rossii-ukrepilis-za-vremya-pandemii-18959557.html
Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
Двадцать восьмого мая глава Минздрава РУз и его российский коллега в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T14:08+0500
2021-05-28T14:08+0500
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения россии
абдухаким хаджибаев
пандемия
министерство здравоохранения узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15501333_20:93:1738:1060_1920x0_80_0_0_ee76803655dc31c9628f7c47cc9004ae.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Связи медиков Узбекистана и России в период пандемии COVID-19 прошли успешное испытание и укрепились, считает министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев.Двадцать восьмого мая Хаджибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.За прошедший с начала пандемии период было проведено более 200 видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционных семинаров и тренингов с участием специалистов двух государств.Также было организовано несколько визитов в Узбекистан российских медицинских специалистов, напоминает ведомство. В частности, в рамках своего пребывания российские специалисты предоставили рекомендации по ослаблению карантинных мер, внесли предложения и замечания в протоколы лечения больных с COVID-19, посетили карантинные зоны и больницы, предназначенные для лечения пациентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/filial-rnimu-imeni-pirogova-otkroetsya-v-uzbekistane-18957307.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15501333_60:0:1690:1222_1920x0_80_0_0_fb893d8fa5769b2026d7cc12971dfd60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, абдухаким хаджибаев, пандемия, министерство здравоохранения узбекистана

Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии

14:08 28.05.2021
370
© Sputnik / Дильшода РахматоваМинистр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев
Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Двадцать восьмого мая глава Минздрава РУз и его российский коллега в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Связи медиков Узбекистана и России в период пандемии COVID-19 прошли успешное испытание и укрепились, считает министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев.
Двадцать восьмого мая Хаджибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

"Хаджибаев отметил, что во время пандемии COVID-19 имеющиеся между странами связи прошли успешное испытание", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.

За прошедший с начала пандемии период было проведено более 200 видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционных семинаров и тренингов с участием специалистов двух государств.
Делегация Министерства здравоохранения России во главе с Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Общество
Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
13:43
694
2
Также было организовано несколько визитов в Узбекистан российских медицинских специалистов, напоминает ведомство. В частности, в рамках своего пребывания российские специалисты предоставили рекомендации по ослаблению карантинных мер, внесли предложения и замечания в протоколы лечения больных с COVID-19, посетили карантинные зоны и больницы, предназначенные для лечения пациентов.
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Общество
Филиал РНИМУ имени Пирогова откроется в Узбекистане
13:06
898
4
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:27Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
17:08Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте
16:45Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
16:23Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
16:12Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года
15:52Пенсионеры замерзнут, города опустеют: ради чего все это
15:07Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой
14:48Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
14:41В Ташкенте создана новая молодежная киностудия
14:27Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
14:23Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
14:08Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
13:43Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
13:39В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление
13:06Филиал РНИМУ имени Пирогова откроется в Узбекистане
12:31Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте
12:29Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии создается в Узбекистане
12:12В Узбекистан прибыла делегация российских экспертов в области здравоохранения
11:57Минэнерго пообещало узбекистанцам больше природного газа
11:28"Мало не покажется": чего боится Познер