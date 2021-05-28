https://uz.sputniknews.ru/20210528/xadjibaev-svyazi-medikov-uzbekistana-i-rossii-ukrepilis-za-vremya-pandemii-18959557.html

Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии

Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии

Двадцать восьмого мая глава Минздрава РУз и его российский коллега в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T14:08+0500

2021-05-28T14:08+0500

2021-05-28T14:08+0500

общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения россии

абдухаким хаджибаев

пандемия

министерство здравоохранения узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15501333_20:93:1738:1060_1920x0_80_0_0_ee76803655dc31c9628f7c47cc9004ae.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Связи медиков Узбекистана и России в период пандемии COVID-19 прошли успешное испытание и укрепились, считает министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев.Двадцать восьмого мая Хаджибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.За прошедший с начала пандемии период было проведено более 200 видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционных семинаров и тренингов с участием специалистов двух государств.Также было организовано несколько визитов в Узбекистан российских медицинских специалистов, напоминает ведомство. В частности, в рамках своего пребывания российские специалисты предоставили рекомендации по ослаблению карантинных мер, внесли предложения и замечания в протоколы лечения больных с COVID-19, посетили карантинные зоны и больницы, предназначенные для лечения пациентов.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html

https://uz.sputniknews.ru/20210528/filial-rnimu-imeni-pirogova-otkroetsya-v-uzbekistane-18957307.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, абдухаким хаджибаев, пандемия, министерство здравоохранения узбекистана