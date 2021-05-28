https://uz.sputniknews.ru/20210528/xadjibaev-svyazi-medikov-uzbekistana-i-rossii-ukrepilis-za-vremya-pandemii-18959557.html
Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
Двадцать восьмого мая глава Минздрава РУз и его российский коллега в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T14:08+0500
2021-05-28T14:08+0500
2021-05-28T14:08+0500
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения россии
абдухаким хаджибаев
пандемия
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Связи медиков Узбекистана и России в период пандемии COVID-19 прошли успешное испытание и укрепились, считает министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев.Двадцать восьмого мая Хаджибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.За прошедший с начала пандемии период было проведено более 200 видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционных семинаров и тренингов с участием специалистов двух государств.Также было организовано несколько визитов в Узбекистан российских медицинских специалистов, напоминает ведомство. В частности, в рамках своего пребывания российские специалисты предоставили рекомендации по ослаблению карантинных мер, внесли предложения и замечания в протоколы лечения больных с COVID-19, посетили карантинные зоны и больницы, предназначенные для лечения пациентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/filial-rnimu-imeni-pirogova-otkroetsya-v-uzbekistane-18957307.html
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михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, абдухаким хаджибаев, пандемия, министерство здравоохранения узбекистана
Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
Двадцать восьмого мая глава Минздрава РУз и его российский коллега в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Связи медиков Узбекистана и России в период пандемии COVID-19 прошли успешное испытание и укрепились, считает министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев.
Двадцать восьмого мая Хаджибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
"Хаджибаев отметил, что во время пандемии COVID-19 имеющиеся между странами связи прошли успешное испытание", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.
За прошедший с начала пандемии период было проведено более 200 видеоконференций, онлайн-консультаций, дистанционных семинаров и тренингов с участием специалистов двух государств.
Также было организовано несколько визитов в Узбекистан российских медицинских специалистов, напоминает ведомство. В частности, в рамках своего пребывания российские специалисты предоставили рекомендации по ослаблению карантинных мер, внесли предложения и замечания в протоколы лечения больных с COVID-19, посетили карантинные зоны и больницы, предназначенные для лечения пациентов.