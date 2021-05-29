https://uz.sputniknews.ru/20210529/chislo-sluchaev-covid-19-v-uzbekistane-dostiglo-pochti-100-tysyach-18973538.html

Число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло почти 100 тысяч

Число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло почти 100 тысяч

Выздоровели в общей сложности 95 529 человек, скончались — 688. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T11:27+0500

2021-05-29T11:27+0500

2021-05-29T11:27+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за пятницу увеличилось еще на 264, общее число достигло 99 844, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики в субботу.За прошедший день также был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19, общее число жертв пандемии в стране составило 688 человек.Выздоровели в общей сложности 95 529 граждан. В пятницу из больниц были выписаны 279 человек, в четверг — 298, в среду — 269. Сейчас на лечении находятся 3643 пациента.Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Узбекистане с 1 апреля. В настоящее время жители страны получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V". Вакцинировались уже более 1,3 миллиона человек.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу заявил, что Узбекистан и Россия договорились локализовать производство "Спутника V" в республике. Место, где будет налажен выпуск препарата, уже определено.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/aripov-vaktsina-sputnik-v-polzuetsya-ochen-vysokim-sprosom--my-gotovy-ee-proizvodit-18557134.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан