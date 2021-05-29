https://uz.sputniknews.ru/20210529/obrushenie-chasti-trassy-k-kurortu-amirsoy-v-senate-rasskazali-predystoriyu-intsidenta-18979755.html

Мартовское обрушение части трассы к "Амирсою": в Сенате рассказали предысторию инцидента

Мартовское обрушение части трассы к "Амирсою": в Сенате рассказали предысторию инцидента

В конце марта на 72-м километре автодороги Ташкент — Чимган на территории Бостанлыкского района Ташкентской области произошло обрушение трассы. Причиной стали... 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T18:53+0500

2021-05-29T18:53+0500

2021-05-29T19:23+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассказали предысторию инцидента на трассе к горному курорту "Амирсой".Двадцать пятого марта там в результате обильных осадков и оползня произошло обрушение части трассы. В тот же день Комитет автомобильных дорог при Минтрансе Узбекистана опубликовал официальный комментарий относительно произошедшего.Двадцать девятого мая в Ташкенте прошло 15-е пленарное заседание Сената. Обсуждалась в том числе проблема с дорогами в стране. Как напомнили в верхней палате, президент своим указом от 9 декабря 2019 года отменил порядок, согласно которому работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, региональных автодорог, мостов, путепроводов и других искусственных сооружений, а также их проектирование выполняют лишь предприятия, находящиеся в ведении Комитета автомобильных дорог.В пример привели инцидент на трассе к горному курорту "Амирсой".По данным Сената, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Минтрансе нашла недостатки в разработанной проектно-сметной документации по строительству дороги к курорту, потребовала переработать план и провести повторную экспертизу.Затем инспекция дважды направляла в Главное территориальное управление автомобильных дорог Ташкентской области письма "о невозможности проведения строительных работ без повторной экспертизы разработанной проектно-сметной документации".Тем не менее, как отмечается, ГУП "Служба заказчика по региональным дорогам Ташкентской области" продолжило строительство дороги и довело его до конца.В Сенате также отметили, что работы по реконструкции и ремонту некоторых автодорог в Узбекистане "переходят из года в год, затягиваются и не доводятся до завершения". По состоянию на 1 января в ремонте нуждалось 77,9 тысячи километров автомобильных дорог республики при общей их протяженности в 184,8 тысячи километров. То есть — 42,2 процента. Кроме того, в ремонте нуждаются 40 процентов мостов и путепроводов, следует из сообщения.В связи с этим сенаторы решили направить в Кабмин парламентский запрос о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений в стране, а также исполнении актов законодательства по обеспечению безопасного движения транспортных средств.

https://uz.sputniknews.ru/20210422/iz-za-ploxix-dorog-za-nepolnye-dva-goda-pogib-191-uzbekistanets-18450689.html

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