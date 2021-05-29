Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210529/obrushenie-chasti-trassy-k-kurortu-amirsoy-v-senate-rasskazali-predystoriyu-intsidenta-18979755.html
Мартовское обрушение части трассы к "Амирсою": в Сенате рассказали предысторию инцидента
Мартовское обрушение части трассы к "Амирсою": в Сенате рассказали предысторию инцидента
В конце марта на 72-м километре автодороги Ташкент — Чимган на территории Бостанлыкского района Ташкентской области произошло обрушение трассы. Причиной стали... 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T18:53+0500
2021-05-29T19:23+0500
экономика
сенат республики узбекистан
дороги
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17963759_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbb9d1eb0c05def95991a44411c9651f.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассказали предысторию инцидента на трассе к горному курорту "Амирсой".Двадцать пятого марта там в результате обильных осадков и оползня произошло обрушение части трассы. В тот же день Комитет автомобильных дорог при Минтрансе Узбекистана опубликовал официальный комментарий относительно произошедшего.Двадцать девятого мая в Ташкенте прошло 15-е пленарное заседание Сената. Обсуждалась в том числе проблема с дорогами в стране. Как напомнили в верхней палате, президент своим указом от 9 декабря 2019 года отменил порядок, согласно которому работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, региональных автодорог, мостов, путепроводов и других искусственных сооружений, а также их проектирование выполняют лишь предприятия, находящиеся в ведении Комитета автомобильных дорог.В пример привели инцидент на трассе к горному курорту "Амирсой".По данным Сената, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Минтрансе нашла недостатки в разработанной проектно-сметной документации по строительству дороги к курорту, потребовала переработать план и провести повторную экспертизу.Затем инспекция дважды направляла в Главное территориальное управление автомобильных дорог Ташкентской области письма "о невозможности проведения строительных работ без повторной экспертизы разработанной проектно-сметной документации".Тем не менее, как отмечается, ГУП "Служба заказчика по региональным дорогам Ташкентской области" продолжило строительство дороги и довело его до конца.В Сенате также отметили, что работы по реконструкции и ремонту некоторых автодорог в Узбекистане "переходят из года в год, затягиваются и не доводятся до завершения". По состоянию на 1 января в ремонте нуждалось 77,9 тысячи километров автомобильных дорог республики при общей их протяженности в 184,8 тысячи километров. То есть — 42,2 процента. Кроме того, в ремонте нуждаются 40 процентов мостов и путепроводов, следует из сообщения.В связи с этим сенаторы решили направить в Кабмин парламентский запрос о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений в стране, а также исполнении актов законодательства по обеспечению безопасного движения транспортных средств.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/iz-za-ploxix-dorog-za-nepolnye-dva-goda-pogib-191-uzbekistanets-18450689.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17963759_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_886569f539a6d1f7a25866d119b8dd6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сенат республики узбекистан, дороги, узбекистан

Мартовское обрушение части трассы к "Амирсою": в Сенате рассказали предысторию инцидента

18:53 29.05.2021 (обновлено: 19:23 29.05.2021)
727
© Комитет автомобильных дорог УзбекистанаОбрушение дорожного полотна на трассе, ведущей к горному курорту "Амирсой"
Обрушение дорожного полотна на трассе, ведущей к горному курорту Амирсой - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
© Комитет автомобильных дорог Узбекистана
В конце марта на 72-м километре автодороги Ташкент — Чимган на территории Бостанлыкского района Ташкентской области произошло обрушение трассы. Причиной стали обильные осадки.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассказали предысторию инцидента на трассе к горному курорту "Амирсой".
Двадцать пятого марта там в результате обильных осадков и оползня произошло обрушение части трассы. В тот же день Комитет автомобильных дорог при Минтрансе Узбекистана опубликовал официальный комментарий относительно произошедшего.
Двадцать девятого мая в Ташкенте прошло 15-е пленарное заседание Сената. Обсуждалась в том числе проблема с дорогами в стране.
Разбитый автомобиль Chevrolet Lacetti - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Общество
Из-за плохих дорог за неполные два года погиб 191 узбекистанец
22 апреля, 14:42
3423
Как напомнили в верхней палате, президент своим указом от 9 декабря 2019 года отменил порядок, согласно которому работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, региональных автодорог, мостов, путепроводов и других искусственных сооружений, а также их проектирование выполняют лишь предприятия, находящиеся в ведении Комитета автомобильных дорог.
"Однако и сегодня большую часть этих работ выполняют предприятия, находящиеся в ведении Комитета автомобильных дорог. А концентрация в одной организации всех функций, относящихся к сфере строительства автодорог, негативно сказывается на их качестве", — говорится в публикации.
В пример привели инцидент на трассе к горному курорту "Амирсой".
По данным Сената, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Минтрансе нашла недостатки в разработанной проектно-сметной документации по строительству дороги к курорту, потребовала переработать план и провести повторную экспертизу.
Затем инспекция дважды направляла в Главное территориальное управление автомобильных дорог Ташкентской области письма "о невозможности проведения строительных работ без повторной экспертизы разработанной проектно-сметной документации".
Тем не менее, как отмечается, ГУП "Служба заказчика по региональным дорогам Ташкентской области" продолжило строительство дороги и довело его до конца.
"В марте именно на этой дороге произошел оползень и был нанесен серьезный ущерб автомобильной дороге", — говорится в публикации.
© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту "Амирсой"

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту &quot;Амирсой&quot; - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту "Амирсой"

© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту "Амирсой"

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту &quot;Амирсой&quot; - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту "Амирсой"

1/2
© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту "Амирсой"

2/2
© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана

Обрушение на трассе, ведущей к горному курорту "Амирсой"

В Сенате также отметили, что работы по реконструкции и ремонту некоторых автодорог в Узбекистане "переходят из года в год, затягиваются и не доводятся до завершения". По состоянию на 1 января в ремонте нуждалось 77,9 тысячи километров автомобильных дорог республики при общей их протяженности в 184,8 тысячи километров. То есть — 42,2 процента. Кроме того, в ремонте нуждаются 40 процентов мостов и путепроводов, следует из сообщения.
В связи с этим сенаторы решили направить в Кабмин парламентский запрос о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений в стране, а также исполнении актов законодательства по обеспечению безопасного движения транспортных средств.
100100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:12Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию МОТ об основах безопасности труда
18:53Мартовское обрушение части трассы к "Амирсою": в Сенате рассказали предысторию инцидента
17:34ГУВД Ташкента ищет таксистов, которые были обмануты и ограблены
16:19Глава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото
15:46Количество госпредприятий в Узбекистане сократят на 75% к 2025 году
15:07Сенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов
14:52Украина нашла способ превратить воду в дорогой редкий ресурс
14:09Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"
13:34"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать
13:04Получение гражданства Узбекистана упростится — Сенат одобрил закон
12:46Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
12:26Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
11:54Еще один праздник появится в Узбекистане
11:27Число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло почти 100 тысяч
10:50Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты
10:08Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации
08:54Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам?
ВчераУзбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"
ВчераТашкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
ВчераПочему США отказываются от истребителей F-35A и ударных беспилотников Reaper