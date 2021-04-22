https://uz.sputniknews.ru/20210422/iz-za-ploxix-dorog-za-nepolnye-dva-goda-pogib-191-uzbekistanets-18450689.html

Из-за плохих дорог за неполные два года погиб 191 узбекистанец

Из-за плохих дорог за неполные два года погиб 191 узбекистанец

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В 2019 году и за восемь месяцев 2020-го на проблемных автодорогах произошло 532 ДТП, сообщил председатель комитета Сената Олий

2021-04-22T14:42+0500

2021-04-22T14:42+0500

2021-04-22T14:49+0500

общество

сенат олий мажлиса

дтп

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В 2019 году и за восемь месяцев 2020-го на проблемных автодорогах произошло 532 ДТП, сообщил председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов.По его словам, причинами аварий на таких дорогах становились проводимые или незаконченные ремонтные работы и просто разбитые участки. В результате погиб 191 человек, а 511 получили травмы. Соответствующее изучение провели инженеры ГУБДД МВД. Он также отмечает, что в 2017-2020 годах сотрудниками Службы безопасности дорожного движения внесено в хокимияты и соответствующие организации и ведомства 6 709 представлений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, создания удобств для участников дорожного движения. И почти половина из них — 3 173 (45 процентов) — не были исполнены в установленные сроки.Все эти сведения, отмечает глава комитета, отдельно подчеркивались в ходе обсуждения результатов парламентского запроса, направленного в Кабинет министров Республики Узбекистан по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и исполнения соответствующего законодательства.Кроме того, 24 сентября 2020 года Главное управление безопасности дорожного движения МВД Республики Узбекистан внесло представление комитету по автомобильным дорогам Министерства транспорта Республики Узбекистан о состоянии автомобильных дорог общего пользования в стране, осуществляемых ремонтных работах, а также причинах возникновения ДТП.В начале марта тема ДТП на разбитых дорогах обсуждалась на пресс-конференции в АИМК. В частности, поднимался вопрос о возмещении ущерба, причиненного в связи с этим. Было отмечено, что пострадавший имеет полное право обратиться с заявлением в Инспекцию по контролю автомобильных дорог при Минтранспорта за соответствующей компенсацией. Это регламентируется статьей 17 закона "Об автомобильных дорогах". Там проведут экспертизу и выдадут заключение. Если это действительно произошло из-за неисправностей дороги, заключение будет передано в суд. Стоимость ущерба возмещает организация, на балансе которой находится эта дорога.

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