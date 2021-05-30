https://uz.sputniknews.ru/20210530/dary-arala-izmenyat-mirovuyu-rol-uzbekistana-v-dobyche-tsennyx-iskopaemyx-18982446.html

Дары Арала изменят мировую роль Узбекистана в добыче ценных ископаемых

Дары Арала изменят мировую роль Узбекистана в добыче ценных ископаемых

С 1 июня устанавливается порядок, согласно которому цисты артемии собираются в пределах утвержденных квот. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T10:30+0500

2021-05-30T10:30+0500

2021-05-30T10:30+0500

общество

полезные ископаемые

аральское море

сырье

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по расширению сырьевой базы для глубокой переработки природного сырья и полезных ископаемых Республики Каракалпакстан в 2021-2022 годах и созданию на этой основе цепочки добавленной стоимости".В частности, при сборе и переработке ценного корма для рыб — цист артемии из Аральского моря — ставится задача проводить научные исследования и давать оценку стабильному производству биодобавок и лекарственных средств из них.Сейчас этим промыслом в Каракалпакии занимаются разрозненные компании, экспортирующие продукт в виде сырья. Документ предусматривает создание Агропромышленной зоны "Орол артемия саноати".Планируется увеличить переработку цист артемии на 70% за счет создания ферм по производству из них кормов для выращивания раков и дорогостоящих сортов рыбы.С 1 июня устанавливается порядок, согласно которому цисты артемии будут собираться в пределах утвержденных квот. Объем сбора определит специальная комиссия с учетом рекомендаций Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана и Академии наук.Также документом установлены направления увеличения выработки природного минерала вермикулит и его переработки на 60%. Объемы экспорта полуфабрикатов и готовой продукции из этого природного минерала может возрасти с 0,5 до 6,4 миллиона долларов.Постановлением утверждены перечни инвестиционных проектов по увеличению объемов глубокой переработки цист артемии, корня солодки, добычи вермикулита, а также новых проектов по переработке хлопка, шелка и кожи.Экспорт текстильной и швейно-трикотажной продукции из хлопка Узбекистана в 2021 году может вырасти до 2,8 миллиарда долларов — почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

https://uz.sputniknews.ru/20210427/uzbekistan-vyrabotal-novyy-podxod-k-svoim-prirodnym-bogatstvam-18508300.html

https://uz.sputniknews.ru/20190703/Mirziev-poruchil-privlech-investitsii-v-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-11926226.html

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полезные ископаемые, аральское море, сырье, узбекистан