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Дары Арала изменят мировую роль Узбекистана в добыче ценных ископаемых
Дары Арала изменят мировую роль Узбекистана в добыче ценных ископаемых
С 1 июня устанавливается порядок, согласно которому цисты артемии собираются в пределах утвержденных квот. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T10:30+0500
2021-05-30T10:30+0500
общество
полезные ископаемые
аральское море
сырье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по расширению сырьевой базы для глубокой переработки природного сырья и полезных ископаемых Республики Каракалпакстан в 2021-2022 годах и созданию на этой основе цепочки добавленной стоимости".В частности, при сборе и переработке ценного корма для рыб — цист артемии из Аральского моря — ставится задача проводить научные исследования и давать оценку стабильному производству биодобавок и лекарственных средств из них.Сейчас этим промыслом в Каракалпакии занимаются разрозненные компании, экспортирующие продукт в виде сырья. Документ предусматривает создание Агропромышленной зоны "Орол артемия саноати".Планируется увеличить переработку цист артемии на 70% за счет создания ферм по производству из них кормов для выращивания раков и дорогостоящих сортов рыбы.С 1 июня устанавливается порядок, согласно которому цисты артемии будут собираться в пределах утвержденных квот. Объем сбора определит специальная комиссия с учетом рекомендаций Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана и Академии наук.Также документом установлены направления увеличения выработки природного минерала вермикулит и его переработки на 60%. Объемы экспорта полуфабрикатов и готовой продукции из этого природного минерала может возрасти с 0,5 до 6,4 миллиона долларов.Постановлением утверждены перечни инвестиционных проектов по увеличению объемов глубокой переработки цист артемии, корня солодки, добычи вермикулита, а также новых проектов по переработке хлопка, шелка и кожи.Экспорт текстильной и швейно-трикотажной продукции из хлопка Узбекистана в 2021 году может вырасти до 2,8 миллиарда долларов — почти на 50% по сравнению с прошлым годом.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/uzbekistan-vyrabotal-novyy-podxod-k-svoim-prirodnym-bogatstvam-18508300.html
https://uz.sputniknews.ru/20190703/Mirziev-poruchil-privlech-investitsii-v-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-11926226.html
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полезные ископаемые, аральское море, сырье, узбекистан

Дары Арала изменят мировую роль Узбекистана в добыче ценных ископаемых

10:30 30.05.2021
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© Sputnik / Мария НауменкоВысохшее Аральское море
Высохшее Аральское море - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
© Sputnik / Мария Науменко
С 1 июня устанавливается порядок, согласно которому цисты артемии собираются в пределах утвержденных квот.
ТАШКЕНТ, 30 маяSputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по расширению сырьевой базы для глубокой переработки природного сырья и полезных ископаемых Республики Каракалпакстан в 2021-2022 годах и созданию на этой основе цепочки добавленной стоимости".
В частности, при сборе и переработке ценного корма для рыб — цист артемии из Аральского моря — ставится задача проводить научные исследования и давать оценку стабильному производству биодобавок и лекарственных средств из них.
Сейчас этим промыслом в Каракалпакии занимаются разрозненные компании, экспортирующие продукт в виде сырья. Документ предусматривает создание Агропромышленной зоны "Орол артемия саноати".
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Планируется увеличить переработку цист артемии на 70% за счет создания ферм по производству из них кормов для выращивания раков и дорогостоящих сортов рыбы.
С 1 июня устанавливается порядок, согласно которому цисты артемии будут собираться в пределах утвержденных квот. Объем сбора определит специальная комиссия с учетом рекомендаций Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана и Академии наук.
Аналогично будут расширяться плантации корня солодки на площади до 3,5 тысячи га, созданы кластеры и предприятия по его переработке. Экспорт солодки достигнет 77 миллионов долларов.
Также документом установлены направления увеличения выработки природного минерала вермикулит и его переработки на 60%. Объемы экспорта полуфабрикатов и готовой продукции из этого природного минерала может возрасти с 0,5 до 6,4 миллиона долларов.
Постановлением утверждены перечни инвестиционных проектов по увеличению объемов глубокой переработки цист артемии, корня солодки, добычи вермикулита, а также новых проектов по переработке хлопка, шелка и кожи.
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Экспорт текстильной и швейно-трикотажной продукции из хлопка Узбекистана в 2021 году может вырасти до 2,8 миллиарда долларов — почти на 50% по сравнению с прошлым годом.
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