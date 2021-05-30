https://uz.sputniknews.ru/20210530/polskiy-prezident-razgadal-sut-rossii-18984698.html

Польский президент разгадал суть России

Польский президент разгадал суть России

В написанном бароном Е. Ф. Розеном либретто для оперы "Жизнь за царя" в списке действующих лиц фигурируют "гости обоего пола" и отдельно "воины-удальцы". Все... 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T11:55+0500

2021-05-30T11:55+0500

2021-05-30T11:55+0500

россия

польша

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В интервале между танцами (краковяком, etc.) гости обоего пола поют о России:"Как смеет противиться эта держава,Над коей висит наша ратная слава,Как меч Дамоклеев, готовящий месть!"А затем следует ответ удальцов:"Могущество польское всё одолеет,Вот мы вызываемся всё разрешить!И польскую честь на Москве воцарить!"Польский президент Анджей Дуда, посетивший на днях границу между Грузией и Южной Осетией, высказался совершенно в духе поэтики барона Егора Францевича: "Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор, нужны решительные действия со стороны международного сообщества в ответ на агрессию".Впрочем, иные наши патриотические тексты на польскую тему также нашли отражение в устном творчестве Дуды.Н. П. Кончаловская в дидактической поэме "Наша древняя столица" (1950 год) так воспроизводила обращение 1558 года Сигизмунда II к мировому сообществу:"…Пора подумать, чем грозит Восток,Чтобы не пришлось нам сетовать в печали,Если русский варвар будет к нам жесток.Быстро научаются эти московитыИ владеть оружием, и вести войну,Если ж будут к Балтике им пути открыты,Как нам быть спокойным за свою страну?"Дуда также пообещал "поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ". Круль Сигизмунд, натурально.Куда правитель Речи Посполитой, туда и паны. Причем паны уже во все стороны грозят польским могуществом, которое все одолеет.Бывший военный министр Польши Ян Парыс сообщил, что "Берлин должен выплатить Варшаве компенсацию из-за строительства "Северного потока — 2" в размере пяти миллиардов евро. А замминистра иностранных дел Павел Яблоньский намерен противодействовать нерешительным и колеблющимся американцам: "Мы оцениваем это (отказ США от санкций за СП-2) однозначно негативно и продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, это решение отменить. Мы можем сделать это эффективно".Вашингтон мнит себя властелином мира? Гоноровые паны покажут, кто тут властелин.В 1945 году красноармейцы язвили: "Войско Польско Берлин брало, а российско помогало". С тех пор представление о ведущей роли Польши в мировой истории и в мировой политике у наших соседей не изменилось.Вообще-то, в былые времена образы панов Врублевского и Муссяловича в "Братьях Карамазовых", выглядящих довольно засаленно, но при этом очень фанфаронисто, воспринимались скорее как фига и карикатура, порожденная пристрастностью мрачного гения. Теперь же — и чем далее, тем более — фантазии жестокого таланта начинают отдавать фотографическим реализмом.Вопрос "Какая муха их укусила?" в таком общем виде не имеет смысла. Она и прежде их периодически кусала, вот и вновь Польша вообразила себя гигиеной Европы.Но почему именно теперь? Вообще-то, трезвость политического расчета не относится к сильным сторонам польской политической элиты. Вспомним хотя бы конец 30-х годов, когда Польша увлеченно выстраивала ось Варшава — Берлин, и чем все это кончилось. Фиаско неумолимо приближалось, а в Варшаве этого в упор не видели и грезили о величии. Более того, прямо как на оперном балу у короля Сигизмунда, когда прибытие взмыленного гонца с известием: "Фортуна грозит нам бедою" вызывает бравурную реакцию удальцов — "Вот мы вызываемся все разрешить!"Беларусь, казалось бы, уже включаемая в польскую сферу влияния, в последний момент вырвалась — Лукашенко оказался злоупорен. И даже за океаном начальство озабочено в первую очередь своими негоциями. Конечно, там нисколько не полюбили Россию (с чего бы вдруг?), но при планировании своих маневров Вашингтон — что, вообще-то, естественно и ожидаемо — думает только о собственных интересах, а не об амбициях гоноровой шляхты.В таких обстоятельствах вдумчивые политики скорее сосредотачиваются. Но смелые удальцы поступают с точностью до наоборот. Традиция — душа держав.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210527/prezident-polshi-nazval-rossiyu-nenormalnoy-stranoy--v-kremle-ego-pojaleli-18943523.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/rossiya-nichego-ne-zabyla-polshe-18074035.html

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польша