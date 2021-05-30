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"ВКонтакте" перешел дорогу Узбекистану: в чем обвиняется соцсеть?
"ВКонтакте" перешел дорогу Узбекистану: в чем обвиняется соцсеть?
Под обвинения также попали Twitter и WeChat. Предписания компаниям выдали инспекторы "Узкомназората". 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T14:30+0500
2021-05-30T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций "Узкомназорат" выдала предписания сразу нескольким медиагигантам.Речь идет о Mail.ru Group (соцсеть "Вконтакте"), Twitter Inc. (Twiiter) и Tencent Inc (WeChat). Эти компании, как утверждает узбекская сторона, обрабатывали персональные данные граждан республики, не соблюдая правовые требования.В частности, отмечается, что медиагиганты нарушили статью 27.1 закона РУз "О персональных данных". Компаниям предписано принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения узбекского законодательства. Ранее Узбекистан потребовал от Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter и Yandex перенести серверы на территорию республики. В противном случае, компании будут оштрафованы, а вебсайты и приложения — заблокированы.Власти республики сослались на тот же самый закон — "О персональных данных".
https://uz.sputniknews.ru/20210503/facebook-google-netflix-applekto-platit-bolshe-vsego-nalogov-uzbekistanu-18605113.html
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вконтакте, социальная сеть, узбекистан

"ВКонтакте" перешел дорогу Узбекистану: в чем обвиняется соцсеть?

14:30 30.05.2021
1522
© Sputnik / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране компьютера
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Под обвинения также попали Twitter и WeChat. Предписания компаниям выдали инспекторы "Узкомназората".
ТАШКЕНТ, 30 мая Sputnik. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций "Узкомназорат" выдала предписания сразу нескольким медиагигантам.
Речь идет о Mail.ru Group (соцсеть "Вконтакте"), Twitter Inc. (Twiiter) и Tencent Inc (WeChat).
Эти компании, как утверждает узбекская сторона, обрабатывали персональные данные граждан республики, не соблюдая правовые требования.
В частности, отмечается, что медиагиганты нарушили статью 27.1 закона РУз "О персональных данных".
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3 мая, 18:47
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Компаниям предписано принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения узбекского законодательства.
Ранее Узбекистан потребовал от Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter и Yandex перенести серверы на территорию республики.
В противном случае, компании будут оштрафованы, а вебсайты и приложения — заблокированы.
Власти республики сослались на тот же самый закон — "О персональных данных".
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