Общество
Из Ташкента в Москву в 2021 году — что нужно знать
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2021 год немногим отличается от прошлого "пандемийного": да, эпидобстановка в мире стала лучше, границы уже не закрыты повсеместно. Однако ряд жестких требований все еще остается. Особенно если это касается международных поездок.
На пространстве СНГ одним из самых популярных направлений остается Россия. А если быть точнее — Москва.
Это и не удивительно: в город стремятся трудовые мигранты, сюда активно приезжают навестить родственников, посмотреть известные достопримечательности. Также это центр притяжения иностранных студентов.
Но как сейчас попасть в Москву и ничего не нарушить? Разбираем все, что известно по теме, в нашем обзоре.
Из Ташкента в Москву на самолете
С 1 апреля 2021 года возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Разумеется, в первую очередь, открылось направление "Москва — Ташкент — Москва".
Регулярные рейсы
В настоящее время из узбекской столицы в российскую выполняются всего два регулярных рейса в неделю ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).
Все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане могут воспользоваться регулярными рейсами без учета ограничений по въезду в Россию.
Чартерные рейсы до Москвы
Остальные рейсы в Москву пока остаются чартерными. Для покупки билетов на них узбекистанцы должны иметь основания для въезда в страну.
На данный момент въехать могут:
однократно иностранные граждане с российским видом на жительство;
иностранцы для прохождения лечения (при наличии приглашения медицинской организации с указанием периода лечения);
иностранные высококвалифицированные специалисты;
иностранные граждане для уходя за больными близкими родственниками (родителями, детьми, супругами);
граждане безвизовых стран в связи со смертью близкого родственника.
Сколько ПЦР-тестов нужно сдать?
В 2021 году, чтобы попасть в Москву, иностранному гражданину необходимо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19 — анализ должен быть сделан методом ПЦР не ранее чем за 72 часа (3 календарных дня) до пересечения границы и, соответственно, прибытия в Россию.
Медицинский документ должен быть на русском или английском языках.
"В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого нотариально засвидетельствована консульским должностным лицом РФ", — сообщается на сайте посольства России в Узбекистане.
Еще один важный момент: до прибытия в Москву и другие города иностранец должен заполнить анкету прибывающего. Ее шаблон можно найти на сайте Роспотребнадзора.
Узбекистанцы могут беспрепятственно попасть в Москву также из третьих стран
С 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Москву не только из Ташкента, но и из городов третьих стран.
Это означает, что узбекистанцам больше не требуется иметь вид на жительство в данных государствах.
Необходимо учитывать лишь одно: восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими странами или нет. Так, например, вполне законно можно воспользоваться рейсами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Сколько стоит авиабилет Москва — Ташкент?
Из-за ограниченного количества рейсов цены на билеты в несколько раз превышают доковидный уровень. Самые дешевые, с двумя или более пересадками, можно купить за 25-30 тысяч рублей в одну сторону, если брать заранее, а прямые, при покупке за месяц, — 38-40 тысяч рублей или примерно 5,5 миллиона сумов.
Местные власти работают над увеличением количества авиарейсов и над снижением цен на билет, но пока о конкретных сроках говорить рано.
Можно ли попасть в Москву из Ташкента на своем авто?
На данный момент сухопутная граница между двумя государствами закрыта.
А как обстоят дела с поездами?
Прямых ж/д рейсов из Ташкента в Москву пока нет.
Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли республики и российская компания РЖД договорились совместно подготовиться к поэтапному возобновлению регулярного железнодорожного сообщения.
Ситуация со студентами
В апреле 2021 года правительство РФ приняло решение открыть границу для студентов, обучающихся в российских вузах, из ряда государств, в том числе из Узбекистана.
Это касалось в том числе узбекских студентов, обучающихся в Москве.
Правда, здесь также не обошлось без правил:
перед приездом в Москву учащиеся должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы РФ;
не ранее чем за три календарных дня до прибытия в страну студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить у себя на родине соответствующий документ на русском или английском языке;
в течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.
Насколько легко сейчас улететь в Ташкент и вернуться обратно в Москву?
Своим опытом поделился собеседник Sputnik Узбекистан, пожелавший не раскрывать свое имя.
Он отправился в апреле из Москвы в Ташкент навестить родственников.
Основанием для возвращения в Россию было гражданство супруги (она россиянка). Никаких дополнительных документов собирать не надо было: паспорт жены и свидетельство о браке на руках (супруги летели вместе).
"Летал в апреле. Билеты покупали на сайте Аэрофлота без проблем, касательно информации о возможности въезда в Россию написал в ФСБ РФ, в течение 10 дней получил ответ на почту (взял с собой на всякий случай, но никто не спрашивал). Происходило все спокойно: при регистрации на рейс предъявлял свой паспорт гражданина РУз и паспорт супруги РФ. По прилете в Москву также показал свидетельство о браке на паспортном контроле", — поделился собеседник.
Что касается ПЦР-теста, то его мужчина сдавал в Ташкенте за 72 часа согласно требованиям. За анализ заплатил 200 тысяч сумов.
Поскольку полета было два (Москва — Ташкент и Ташкент — Москва), то еще один тест собеседник сделал в самом начале при вылете из российской столицы — за анализ отдал 1,8 тысячи рублей. По его словам, была возможность сдать экспресс-тест, но цена "кусалась" — 2,7 тысячи рублей.
"В целом, никаких проблем, летали на 12 дней к родственникам, огорчает только стоимость билетов и бесконечная сдача тестов ПЦР, а так все отлично", — добавил собеседник.
В целом, в 2021 году попасть в Москву не так уж и сложно. Для этого нужно просто помнить о ряде правил и требований, которые выдвигают власти страны.
Однако каждый конкретный случай можно уточнить в посольстве своего государства — сотрудники дипведомства подробно проконсультируют и ответят на вопросы.