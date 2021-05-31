https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-tashkenta-v-moskvu-v-2021-godu--chto-nujno-znat-19004072.html

Из Ташкента в Москву в 2021 году — что нужно знать

Из Ташкента в Москву в 2021 году — что нужно знать

2021 год немногим отличается от прошлого "пандемийного": да, эпидобстановка в мире стала лучше, границы уже не закрыты повсеместно. Однако ряд жестких... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T16:03+0500

2021-05-31T16:03+0500

2021-05-31T16:59+0500

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узбекистан

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На пространстве СНГ одним из самых популярных направлений остается Россия. А если быть точнее — Москва. Это и не удивительно: в город стремятся трудовые мигранты, сюда активно приезжают навестить родственников, посмотреть известные достопримечательности. Также это центр притяжения иностранных студентов.Но как сейчас попасть в Москву и ничего не нарушить? Разбираем все, что известно по теме, в нашем обзоре.Из Ташкента в Москву на самолетеС 1 апреля 2021 года возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Разумеется, в первую очередь, открылось направление "Москва — Ташкент — Москва".Регулярные рейсыВ настоящее время из узбекской столицы в российскую выполняются всего два регулярных рейса в неделю ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).Все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане могут воспользоваться регулярными рейсами без учета ограничений по въезду в Россию. Чартерные рейсы до МосквыОстальные рейсы в Москву пока остаются чартерными. Для покупки билетов на них узбекистанцы должны иметь основания для въезда в страну.На данный момент въехать могут:Сколько ПЦР-тестов нужно сдать?В 2021 году, чтобы попасть в Москву, иностранному гражданину необходимо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19 — анализ должен быть сделан методом ПЦР не ранее чем за 72 часа (3 календарных дня) до пересечения границы и, соответственно, прибытия в Россию.Медицинский документ должен быть на русском или английском языках. Еще один важный момент: до прибытия в Москву и другие города иностранец должен заполнить анкету прибывающего. Ее шаблон можно найти на сайте Роспотребнадзора.Узбекистанцы могут беспрепятственно попасть в Москву также из третьих странС 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Москву не только из Ташкента, но и из городов третьих стран.Это означает, что узбекистанцам больше не требуется иметь вид на жительство в данных государствах.Необходимо учитывать лишь одно: восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими странами или нет. Так, например, вполне законно можно воспользоваться рейсами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Сколько стоит авиабилет Москва — Ташкент?Из-за ограниченного количества рейсов цены на билеты в несколько раз превышают доковидный уровень. Самые дешевые, с двумя или более пересадками, можно купить за 25-30 тысяч рублей в одну сторону, если брать заранее, а прямые, при покупке за месяц, — 38-40 тысяч рублей или примерно 5,5 миллиона сумов.Местные власти работают над увеличением количества авиарейсов и над снижением цен на билет, но пока о конкретных сроках говорить рано. Можно ли попасть в Москву из Ташкента на своем авто?На данный момент сухопутная граница между двумя государствами закрыта.А как обстоят дела с поездами?Прямых ж/д рейсов из Ташкента в Москву пока нет.Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли республики и российская компания РЖД договорились совместно подготовиться к поэтапному возобновлению регулярного железнодорожного сообщения.Ситуация со студентамиВ апреле 2021 года правительство РФ приняло решение открыть границу для студентов, обучающихся в российских вузах, из ряда государств, в том числе из Узбекистана.Это касалось в том числе узбекских студентов, обучающихся в Москве.Правда, здесь также не обошлось без правил:Насколько легко сейчас улететь в Ташкент и вернуться обратно в Москву?Своим опытом поделился собеседник Sputnik Узбекистан, пожелавший не раскрывать свое имя.Он отправился в апреле из Москвы в Ташкент навестить родственников.Основанием для возвращения в Россию было гражданство супруги (она россиянка). Никаких дополнительных документов собирать не надо было: паспорт жены и свидетельство о браке на руках (супруги летели вместе).Что касается ПЦР-теста, то его мужчина сдавал в Ташкенте за 72 часа согласно требованиям. За анализ заплатил 200 тысяч сумов.Поскольку полета было два (Москва — Ташкент и Ташкент — Москва), то еще один тест собеседник сделал в самом начале при вылете из российской столицы — за анализ отдал 1,8 тысячи рублей. По его словам, была возможность сдать экспресс-тест, но цена "кусалась" — 2,7 тысячи рублей.В целом, в 2021 году попасть в Москву не так уж и сложно. Для этого нужно просто помнить о ряде правил и требований, которые выдвигают власти страны.Однако каждый конкретный случай можно уточнить в посольстве своего государства — сотрудники дипведомства подробно проконсультируют и ответят на вопросы.

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пандемия, коронавирус, граница, самолет, авиабилет, москва, ташкент, узбекистан