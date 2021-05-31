https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-uzbekistana-v-rossiyu-v-2021-godu--chto-nujno-znat-18941855.html
Из Узбекистана в Россию в 2021 году — что нужно знать
Из Узбекистана в Россию в 2021 году — что нужно знать
2021 год немногим отличается от прошлого "пандемийного": да, эпидобстановка в мире стала лучше, границы уже не закрыты повсеместно. Однако ряд жестких... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T14:08+0500
2021-05-31T14:08+0500
2021-05-31T15:06+0500
общество
самолет
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авиабилет
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коронавирус
москва
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На пространстве СНГ одним из самых популярных направлений остается Россия. Это и не удивительно: страну пронизывают огромные потоки трудовой миграции, сюда едет учиться масса студентов из-за рубежа, а иностранные граждане приезжают навещать своих родственников.Но как сейчас попасть в Россию и ничего не нарушить? Разбираем все, что известно по теме, в нашем обзоре.Из Узбекистана в Россию на самолетеС 1 апреля 2021 года возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Но все не так просто.Регулярные рейсыВ настоящее время выполняются всего два регулярных рейса в неделю по маршруту "Ташкент — Москва" ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).Все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане могут воспользоваться регулярными рейсами без учета ограничений по въезду в Россию. Это предусмотрено распоряжением правительства РФ.Чартерные рейсы в РоссиюОстальные рейсы в Россию пока остаются чартерными. Для покупки билетов на них узбекистанцы должны иметь основания для въезда в страну.На данный момент въехать на территорию России могут:Сколько ПЦР-тестов нужно сдать?В 2021 году, чтобы въехать в Россию, иностранному гражданину необходимо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19 — анализ должен быть сделан методом ПЦР не ранее чем за 72 часа (3 календарных дня) до пересечения границы и, соответственно, прибытия в Россию.Медицинский документ должен быть на русском или английском языках. Еще один важный момент: до прибытия в Россию узбекистанец должен заполнить анкету прибывающего. Ее шаблон можно найти на сайте Роспотребнадзора.Узбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию также из третьих странС 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана (Ташкента), но и из третьих стран.Это означает, что гражданам Узбекистана больше не требуется иметь вид на жительство в данных государствах.Необходимо учитывать лишь одно: восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими странами или нет. Так, например, вполне законно можно воспользоваться рейсами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Сколько стоит авиабилет Москва — Ташкент?Из-за ограниченного количества рейсов цены на билеты в несколько раз превышают доковидный уровень. Самые дешевые, с двумя или более пересадками, можно купить за 25-30 тысяч рублей в одну сторону, если брать заранее, а прямые, при покупке за месяц, — 38-40 тысяч рублей или примерно 5,5 миллиона сумов.Местные власти работают над увеличением количества авиарейсов и над снижением цен на билет, но пока о конкретных сроках говорить рано. Можно ли въехать в Россию из Узбекистана на своем авто?На данный момент сухопутная граница между государствами закрыта.А как обстоят дела с поездами?Прямых ж/д рейсов из городов Узбекистана в Россию пока нет.Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российская компания РЖД договорились совместно подготовиться к поэтапному возобновлению регулярного железнодорожного сообщения.Ситуация со студентамиВ апреле 2021 года правительство России приняло решение открыть границу для студентов, обучающихся в российских вузах, из ряда государств, в том числе из Узбекистана.Однако здесь также не обошлось без правил:Однако как все обстоит в реальности? Своей историей поделился со Sputnik Узбекистан учащийся первого курса Калужского филиал МГТУ имени Баумана, пожелавший остаться анонимным.Он был одним из тех, кто вернулся в Россию, когда это стало возможным. До этого был на дистанционном обучении. Затем он получил на руки результаты и отправился в аэропорт. Рейс был отложен на несколько часов в связи с ухудшением погодных условий. Однако, в целом, полет был спокойным, поделился учащийся.На следующий день он пришел в Отдел международного сотрудничества, отдал все необходимые документы и пошел на пары. Занятия до сих пор проходят в очном формате, отправлять учащихся снова на дистанционку руководство вуза пока не планирует.Насколько легко сейчас улететь в Узбекистан и вернуться обратно в Россию?Своим опытом поделился еще один собеседник Sputnik Узбекистан, пожелавший не раскрывать свое имя.Он отправился в апреле из Москвы в Ташкент навестить родственников.Основанием для въезда в Россию было гражданство его супруги (она россиянка). Никаких дополнительных документов собирать не надо было: паспорт РФ жены и свидетельство о браке на руках (супруги летели вместе).Что касается ПЦР-теста, то его мужчина сдавал в Ташкенте за 72 часа согласно требованиям. За анализ заплатил 200 тысяч сумов.Поскольку полета было два (Москва — Ташкент и Ташкент — Москва), то еще один тест собеседник сделал в самом начале при вылете из российской столицы (то есть на территории России, чтобы попасть в Узбекистан) — за анализ отдал 1,8 тысячи рублей. По его словам, была возможность сдать экспресс-тест, но цена "кусалась" — 2,7 тысячи рублей.В целом, при въезде на территорию России в 2021 году трудностей не возникает. Для этого нужно просто помнить о ряде правил и требований.Однако каждый конкретный случай можно уточнить в посольстве своей страны — сотрудники дипведомства подробно проконсультируют и ответят на вопросы.
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самолет, перелеты, авиабилет, ташкент, узбекистан, пандемия, коронавирус, москва
Из Узбекистана в Россию в 2021 году — что нужно знать
14:08 31.05.2021 (обновлено: 15:06 31.05.2021)
2021 год немногим отличается от прошлого "пандемийного": да, эпидобстановка в мире стала лучше, границы уже не закрыты повсеместно. Однако ряд жестких требований все еще остается. Особенно если это касается международных поездок.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На пространстве СНГ одним из самых популярных направлений остается Россия.
Это и не удивительно: страну пронизывают огромные потоки трудовой миграции, сюда едет учиться масса студентов из-за рубежа, а иностранные граждане приезжают навещать своих родственников.
Но как сейчас попасть в Россию и ничего не нарушить? Разбираем все, что известно по теме, в нашем обзоре.
Из Узбекистана в Россию на самолете
С 1 апреля 2021 года возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Но все не так просто.
Регулярные рейсы
В настоящее время выполняются всего два регулярных рейса в неделю по маршруту "Ташкент — Москва" ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).
Все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане могут воспользоваться регулярными рейсами без учета ограничений по въезду в Россию. Это предусмотрено распоряжением правительства
РФ.
Чартерные рейсы в Россию
Остальные рейсы в Россию пока остаются чартерными. Для покупки билетов на них узбекистанцы должны иметь основания для въезда в страну.
На данный момент въехать на территорию России могут:
однократно иностранные граждане с российским видом на жительство;
иностранцы для прохождения лечения (при наличии приглашения медицинской организации с указанием периода лечения);
иностранные высококвалифицированные специалисты;
иностранные граждане для уходя за больными близкими родственниками (родителями, детьми, супругами);
граждане безвизовых стран в связи со смертью близкого родственника.
Сколько ПЦР-тестов нужно сдать?
В 2021 году, чтобы въехать в Россию, иностранному гражданину необходимо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19 — анализ должен быть сделан методом ПЦР не ранее чем за 72 часа (3 календарных дня) до пересечения границы и, соответственно, прибытия в Россию.
Медицинский документ должен быть на русском или английском языках.
"В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого нотариально засвидетельствована консульским должностным лицом РФ", — сообщается
на сайте посольства России в Узбекистане.
Еще один важный момент: до прибытия в Россию узбекистанец должен заполнить анкету прибывающего. Ее шаблон можно найти на сайте
Роспотребнадзора.
Узбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию также из третьих стран
С 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь
на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана (Ташкента), но и из третьих стран.
Это означает, что гражданам Узбекистана больше не требуется иметь вид на жительство в данных государствах.
Необходимо учитывать лишь одно: восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими странами или нет. Так, например, вполне законно можно воспользоваться рейсами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Сколько стоит авиабилет Москва — Ташкент?
Из-за ограниченного количества рейсов цены на билеты в несколько раз превышают доковидный уровень. Самые дешевые, с двумя или более пересадками, можно купить за 25-30 тысяч рублей в одну сторону, если брать заранее, а прямые, при покупке за месяц, — 38-40 тысяч рублей или примерно 5,5 миллиона сумов.
Местные власти работают над увеличением количества авиарейсов и над снижением цен на билет, но пока о конкретных сроках говорить рано.
Можно ли въехать в Россию из Узбекистана на своем авто?
На данный момент сухопутная граница между государствами закрыта.
А как обстоят дела с поездами?
Прямых ж/д рейсов из городов Узбекистана в Россию пока нет.
Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российская компания РЖД договорились совместно подготовиться к поэтапному возобновлению регулярного железнодорожного сообщения.
Ситуация со студентами
В апреле 2021 года правительство России приняло решение
открыть границу для студентов, обучающихся в российских вузах, из ряда государств, в том числе из Узбекистана.
Однако здесь также не обошлось без правил:
перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы;
не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке;
в течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.
Однако как все обстоит в реальности? Своей историей поделился со Sputnik Узбекистан
учащийся первого курса Калужского филиал МГТУ имени Баумана, пожелавший остаться анонимным.
Он был одним из тех, кто вернулся в Россию, когда это стало возможным. До этого был на дистанционном обучении.
"До полета я забронировал билет, однако чтобы это сделать, нужно было иметь регистрацию на госуслугах — ее дали в Отделе международного сотрудничества моего вуза. Без нее купить билет было никак нельзя. И вот, я купил билет, начал готовиться к поездке, и в день моего вылета я сдал экспресс-тест на COVID-19 (который определяется по крови)", — рассказал собеседник.
Затем он получил на руки результаты и отправился в аэропорт.
"В аэропорту ничего такого не было, была обычная проверка. Кстати, я удивился, что так много проверяют, но это хорошо, я думаю, ведь это делается в целях обеспечения безопасности", — продолжил студент.
Рейс был отложен на несколько часов в связи с ухудшением погодных условий. Однако, в целом, полет был спокойным, поделился учащийся.
"С полетом было все нормально, с приездом — тоже. Что касается приезда... нужно было взять миграционную карту и получить печать. Я вышел уже в Российской Федерации. После этого я пришел в свой вуз, связался с Международным сотрудничеством, заселился в общежитие", — добавил собеседник.
На следующий день он пришел в Отдел международного сотрудничества, отдал все необходимые документы и пошел на пары. Занятия до сих пор проходят в очном формате, отправлять учащихся снова на дистанционку руководство вуза пока не планирует.
Насколько легко сейчас улететь в Узбекистан и вернуться обратно в Россию?
Своим опытом поделился еще один собеседник Sputnik Узбекистан,
пожелавший не раскрывать свое имя.
Он отправился в апреле из Москвы в Ташкент навестить родственников.
Основанием для въезда в Россию было гражданство его супруги (она россиянка). Никаких дополнительных документов собирать не надо было: паспорт РФ жены и свидетельство о браке на руках (супруги летели вместе).
"Летал в апреле. Билеты покупали на сайте Аэрофлота без проблем, касательно информации о возможности въезда в Россию написал в ФСБ РФ, в течение 10 дней получил ответ на почту (взял с собой на всякий случай, но никто не спрашивал). Происходило все спокойно: при регистрации на рейс предъявлял свой паспорт гражданина РУз и паспорт супруги РФ. По прилете в Москву также показал свидетельство о браке на паспортном контроле", — поделился собеседник.
Что касается ПЦР-теста, то его мужчина сдавал в Ташкенте за 72 часа согласно требованиям. За анализ заплатил 200 тысяч сумов.
Поскольку полета было два (Москва — Ташкент и Ташкент — Москва), то еще один тест собеседник сделал в самом начале при вылете из российской столицы (то есть на территории России, чтобы попасть в Узбекистан) — за анализ отдал 1,8 тысячи рублей. По его словам, была возможность сдать экспресс-тест, но цена "кусалась" — 2,7 тысячи рублей.
"В целом, никаких проблем, летали на 12 дней к родственникам, огорчает только стоимость билетов и бесконечная сдача тестов ПЦР, а так все отлично", — добавил собеседник.
В целом, при въезде на территорию России в 2021 году трудностей не возникает. Для этого нужно просто помнить о ряде правил и требований.
Однако каждый конкретный случай можно уточнить в посольстве своей страны — сотрудники дипведомства подробно проконсультируют и ответят на вопросы.