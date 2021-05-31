https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-uzbekistana-v-rossiyu-v-2021-godu--chto-nujno-znat-18941855.html

Из Узбекистана в Россию в 2021 году — что нужно знать

Из Узбекистана в Россию в 2021 году — что нужно знать

2021 год немногим отличается от прошлого "пандемийного": да, эпидобстановка в мире стала лучше, границы уже не закрыты повсеместно. Однако ряд жестких... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T14:08+0500

2021-05-31T14:08+0500

2021-05-31T15:06+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На пространстве СНГ одним из самых популярных направлений остается Россия. Это и не удивительно: страну пронизывают огромные потоки трудовой миграции, сюда едет учиться масса студентов из-за рубежа, а иностранные граждане приезжают навещать своих родственников.Но как сейчас попасть в Россию и ничего не нарушить? Разбираем все, что известно по теме, в нашем обзоре.Из Узбекистана в Россию на самолетеС 1 апреля 2021 года возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Но все не так просто.Регулярные рейсыВ настоящее время выполняются всего два регулярных рейса в неделю по маршруту "Ташкент — Москва" ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).Все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане могут воспользоваться регулярными рейсами без учета ограничений по въезду в Россию. Это предусмотрено распоряжением правительства РФ.Чартерные рейсы в РоссиюОстальные рейсы в Россию пока остаются чартерными. Для покупки билетов на них узбекистанцы должны иметь основания для въезда в страну.На данный момент въехать на территорию России могут:Сколько ПЦР-тестов нужно сдать?В 2021 году, чтобы въехать в Россию, иностранному гражданину необходимо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19 — анализ должен быть сделан методом ПЦР не ранее чем за 72 часа (3 календарных дня) до пересечения границы и, соответственно, прибытия в Россию.Медицинский документ должен быть на русском или английском языках. Еще один важный момент: до прибытия в Россию узбекистанец должен заполнить анкету прибывающего. Ее шаблон можно найти на сайте Роспотребнадзора.Узбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию также из третьих странС 14 апреля 2021 года граждане Узбекистана могут вылететь на регулярных рейсах в Россию не только из Узбекистана (Ташкента), но и из третьих стран.Это означает, что гражданам Узбекистана больше не требуется иметь вид на жительство в данных государствах.Необходимо учитывать лишь одно: восстановлено ли у России регулярное авиасообщение с этими странами или нет. Так, например, вполне законно можно воспользоваться рейсами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Сколько стоит авиабилет Москва — Ташкент?Из-за ограниченного количества рейсов цены на билеты в несколько раз превышают доковидный уровень. Самые дешевые, с двумя или более пересадками, можно купить за 25-30 тысяч рублей в одну сторону, если брать заранее, а прямые, при покупке за месяц, — 38-40 тысяч рублей или примерно 5,5 миллиона сумов.Местные власти работают над увеличением количества авиарейсов и над снижением цен на билет, но пока о конкретных сроках говорить рано. Можно ли въехать в Россию из Узбекистана на своем авто?На данный момент сухопутная граница между государствами закрыта.А как обстоят дела с поездами?Прямых ж/д рейсов из городов Узбекистана в Россию пока нет.Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российская компания РЖД договорились совместно подготовиться к поэтапному возобновлению регулярного железнодорожного сообщения.Ситуация со студентамиВ апреле 2021 года правительство России приняло решение открыть границу для студентов, обучающихся в российских вузах, из ряда государств, в том числе из Узбекистана.Однако здесь также не обошлось без правил:Однако как все обстоит в реальности? Своей историей поделился со Sputnik Узбекистан учащийся первого курса Калужского филиал МГТУ имени Баумана, пожелавший остаться анонимным.Он был одним из тех, кто вернулся в Россию, когда это стало возможным. До этого был на дистанционном обучении. Затем он получил на руки результаты и отправился в аэропорт. Рейс был отложен на несколько часов в связи с ухудшением погодных условий. Однако, в целом, полет был спокойным, поделился учащийся.На следующий день он пришел в Отдел международного сотрудничества, отдал все необходимые документы и пошел на пары. Занятия до сих пор проходят в очном формате, отправлять учащихся снова на дистанционку руководство вуза пока не планирует.Насколько легко сейчас улететь в Узбекистан и вернуться обратно в Россию?Своим опытом поделился еще один собеседник Sputnik Узбекистан, пожелавший не раскрывать свое имя.Он отправился в апреле из Москвы в Ташкент навестить родственников.Основанием для въезда в Россию было гражданство его супруги (она россиянка). Никаких дополнительных документов собирать не надо было: паспорт РФ жены и свидетельство о браке на руках (супруги летели вместе).Что касается ПЦР-теста, то его мужчина сдавал в Ташкенте за 72 часа согласно требованиям. За анализ заплатил 200 тысяч сумов.Поскольку полета было два (Москва — Ташкент и Ташкент — Москва), то еще один тест собеседник сделал в самом начале при вылете из российской столицы (то есть на территории России, чтобы попасть в Узбекистан) — за анализ отдал 1,8 тысячи рублей. По его словам, была возможность сдать экспресс-тест, но цена "кусалась" — 2,7 тысячи рублей.В целом, при въезде на территорию России в 2021 году трудностей не возникает. Для этого нужно просто помнить о ряде правил и требований.Однако каждый конкретный случай можно уточнить в посольстве своей страны — сотрудники дипведомства подробно проконсультируют и ответят на вопросы.

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