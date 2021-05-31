https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkent-predlojil-sobrat-u-sebya-konferentsiyu-po-zelenoy-energetike-v-2022-godu-18992780.html

Ташкент захотел провести всемирную конференцию по "зеленой" энергетике в 2022-м

Ташкент захотел провести всемирную конференцию по "зеленой" энергетике в 2022-м

Глава Узбекистана также подтвердил приверженность республики по выполнению принятых обязательств по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в рамках... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T08:32+0500

2021-05-31T08:32+0500

2021-05-31T09:32+0500

политика

энергетика

климат

президент узбекистана

конференция

шавкат мирзиёев

оон

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести в 2022 году Международную конференцию "Зеленая энергетика для развивающихся стран".Накануне глава государства принял участие во Втором Международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей-2030" (P4G). Встреча прошла в Сеуле в формате видеоконференции."Выдвинута инициатива о проведении в следующем году Международной конференции "Зеленая энергетика для развивающихся стран", а также запуске специальной программы по привлечению молодежи к созданию "зеленой" экономики для формирования культуры "зеленого" потребления", — говорится в сообщении по итогам онлайн-выступления Мирзиёева на саммите.Глава Узбекистана также подтвердил приверженность республики по выполнению принятых обязательств по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения. В частности, широкое внедрение "зеленых" технологий в Узбекистане позволит в ближайшие десять лет увеличить долю возобновляемых источников энергии более чем в три раза.Мирзиёев также поблагодарил всех международных партнеров за полную поддержку недавно принятой по инициативе Узбекистана специальной резолюции Генассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. "Предложено продолжить активную совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках специально созданного Трастового фонда ООН, Глобального института зеленого роста, на площадке партнерства P4G и других международных институтов", — добавили в пресс-службе главы Узбекистана.Первый саммит P4G состоялся в 2018-м в Копенгагене, второй должен был пройти в Сеуле в 2020 году, однако из-за пандемии его перенесли на 2021-й. Целью инициативы является разработка конкретных решений по выполнению Парижского договора по климату и целям устойчивого развития ООН, подписанного 194 странами в 2015-м.

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энергетика, климат, президент узбекистана, конференция, шавкат мирзиёев, оон