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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkent-predlojil-sobrat-u-sebya-konferentsiyu-po-zelenoy-energetike-v-2022-godu-18992780.html
Ташкент захотел провести всемирную конференцию по "зеленой" энергетике в 2022-м
Ташкент захотел провести всемирную конференцию по "зеленой" энергетике в 2022-м
Глава Узбекистана также подтвердил приверженность республики по выполнению принятых обязательств по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в рамках... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T08:32+0500
2021-05-31T09:32+0500
политика
энергетика
климат
президент узбекистана
конференция
шавкат мирзиёев
оон
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести в 2022 году Международную конференцию "Зеленая энергетика для развивающихся стран".Накануне глава государства принял участие во Втором Международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей-2030" (P4G). Встреча прошла в Сеуле в формате видеоконференции."Выдвинута инициатива о проведении в следующем году Международной конференции "Зеленая энергетика для развивающихся стран", а также запуске специальной программы по привлечению молодежи к созданию "зеленой" экономики для формирования культуры "зеленого" потребления", — говорится в сообщении по итогам онлайн-выступления Мирзиёева на саммите.Глава Узбекистана также подтвердил приверженность республики по выполнению принятых обязательств по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения. В частности, широкое внедрение "зеленых" технологий в Узбекистане позволит в ближайшие десять лет увеличить долю возобновляемых источников энергии более чем в три раза.Мирзиёев также поблагодарил всех международных партнеров за полную поддержку недавно принятой по инициативе Узбекистана специальной резолюции Генассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. "Предложено продолжить активную совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках специально созданного Трастового фонда ООН, Глобального института зеленого роста, на площадке партнерства P4G и других международных институтов", — добавили в пресс-службе главы Узбекистана.Первый саммит P4G состоялся в 2018-м в Копенгагене, второй должен был пройти в Сеуле в 2020 году, однако из-за пандемии его перенесли на 2021-й. Целью инициативы является разработка конкретных решений по выполнению Парижского договора по климату и целям устойчивого развития ООН, подписанного 194 странами в 2015-м.
https://uz.sputniknews.ru/20210303/ES-vstupaet-v-novuyu-epokhu--tesnykh-zelenykh-svyazey-s-Tsentralnoy-Aziey-16120060.html
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энергетика, климат, президент узбекистана, конференция, шавкат мирзиёев, оон

Ташкент захотел провести всемирную конференцию по "зеленой" энергетике в 2022-м

08:32 31.05.2021 (обновлено: 09:32 31.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Ashes SitoulaЛампочка в траве
Лампочка в траве - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© СС0 / Unsplash / Ashes Sitoula
Глава Узбекистана также подтвердил приверженность республики по выполнению принятых обязательств по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести в 2022 году Международную конференцию "Зеленая энергетика для развивающихся стран".
Накануне глава государства принял участие во Втором Международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей-2030" (P4G). Встреча прошла в Сеуле в формате видеоконференции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Второй международный саммит Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей — 2030 (P4G) - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Второй международный саммит Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей — 2030 (P4G) - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Выдвинута инициатива о проведении в следующем году Международной конференции "Зеленая энергетика для развивающихся стран", а также запуске специальной программы по привлечению молодежи к созданию "зеленой" экономики для формирования культуры "зеленого" потребления", — говорится в сообщении по итогам онлайн-выступления Мирзиёева на саммите.
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Глава Узбекистана также подтвердил приверженность республики по выполнению принятых обязательств по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения.
В частности, широкое внедрение "зеленых" технологий в Узбекистане позволит в ближайшие десять лет увеличить долю возобновляемых источников энергии более чем в три раза.
"В целях расширения практического взаимодействия в этой важной сфере президент заявил о готовности Узбекистана присоединиться к партнерству P4G и стать его полноправным участником", — уточняется в сообщении.
Мирзиёев также поблагодарил всех международных партнеров за полную поддержку недавно принятой по инициативе Узбекистана специальной резолюции Генассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
"Предложено продолжить активную совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках специально созданного Трастового фонда ООН, Глобального института зеленого роста, на площадке партнерства P4G и других международных институтов", — добавили в пресс-службе главы Узбекистана.
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Первый саммит P4G состоялся в 2018-м в Копенгагене, второй должен был пройти в Сеуле в 2020 году, однако из-за пандемии его перенесли на 2021-й.
Целью инициативы является разработка конкретных решений по выполнению Парижского договора по климату и целям устойчивого развития ООН, подписанного 194 странами в 2015-м.
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