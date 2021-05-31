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Узбекистан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
Узбекистан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития транспортно-транзитных отношений между двумя странами. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T12:07+0500
2021-05-31T12:10+0500
общество
министерство транспорта республики узбекистан
транзит
транспорт
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Душанбе заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов встретился с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития транспортно-транзитных отношений между двумя странами. В марте текущего года во время официального визита узбекской делегации в Душанбе власти Таджикистана заинтересовались опытом Узбекистана в строительстве наземного метро. Кроме того, власти Узбекистана в свою очередь выразили намерение активизировать автотранспортные маршруты в Китай через Таджикистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-tadzhikistan-namereny-elektrifitsirovat-zhd-bekabad-kanibadam-kokand-17681588.html
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министерство транспорта республики узбекистан, транзит, транспорт, таджикистан, узбекистан

Узбекистан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта

12:07 31.05.2021 (обновлено: 12:10 31.05.2021)
121
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития транспортно-транзитных отношений между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Душанбе заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов встретился с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития транспортно-транзитных отношений между двумя странами.
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В марте текущего года во время официального визита узбекской делегации в Душанбе власти Таджикистана заинтересовались опытом Узбекистана в строительстве наземного метро. Кроме того, власти Узбекистана в свою очередь выразили намерение активизировать автотранспортные маршруты в Китай через Таджикистан.
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