https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistan-i-tadjikistan-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-sfere-transporta-18996461.html

Узбекистан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта

Узбекистан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития транспортно-транзитных отношений между двумя странами. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T12:07+0500

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общество

министерство транспорта республики узбекистан

транзит

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Душанбе заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов встретился с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития транспортно-транзитных отношений между двумя странами. В марте текущего года во время официального визита узбекской делегации в Душанбе власти Таджикистана заинтересовались опытом Узбекистана в строительстве наземного метро. Кроме того, власти Узбекистана в свою очередь выразили намерение активизировать автотранспортные маршруты в Китай через Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-tadzhikistan-namereny-elektrifitsirovat-zhd-bekabad-kanibadam-kokand-17681588.html

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министерство транспорта республики узбекистан, транзит, транспорт, таджикистан, узбекистан