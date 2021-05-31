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https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekskaya-diaspora-vozvedet-v-tsintsinnati-sobornuyu-mechet-19009262.html
Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть
Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть
На территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, омовительные помещения, офис диаспоральной организации, классы для занятий, а... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T18:04+0500
2021-05-31T18:08+0500
общество
соборная мечеть
огайо
мечеть
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекская диаспора построит в Америке соборную мечеть имени Шейха Мухаммад Содика Мухаммада Юсуфа, сообщает ИА "Дунё".Новое молитвенное архитектурное сооружение появится в Цинциннати. Для этого в городе штата Огайо организация Hamkor Uz Cincinati Association приобрела земельный участок площадью 2,7 га. В настоящее время среди архитектурных и строительных компаний Цинциннати проходит тендер на проектирование здания и подготовку проектно-сметной документации.Известно, что на территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, вмещающее 600-700 прихожан, помещения для совершения омовений, офис диаспоральной организации, а также автостоянка, рассчитанная на сто машин.Помимо этого, внутри комплекса появятся классы для занятий. В них смогут обучаться узбекскому языку и литературе дети соотечественников. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет денежных пожертвований, поступающих от узбекистанцев, пребывающих в США.После завершения строительства мечети духовное управление мусульман Узбекистана командирует одного из имам-хатибов республики в Цинциннати для проведения религиозной службы.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/milliarder-kerimov-oplatit-stroitelstvo-samoy-bolshoy-mecheti-rossii-18948757.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/v-buxarskoy-oblasti-nashli-mechet-kotoroy-bolee-trex-stoletiy-18722090.html
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соборная мечеть, огайо, мечеть, сша

Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть

18:04 31.05.2021 (обновлено: 18:08 31.05.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие после реставрации главной мечети Москвы
Открытие после реставрации главной мечети Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
На территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, омовительные помещения, офис диаспоральной организации, классы для занятий, а также автостоянка на сто машин.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекская диаспора построит в Америке соборную мечеть имени Шейха Мухаммад Содика Мухаммада Юсуфа, сообщает ИА "Дунё".
Новое молитвенное архитектурное сооружение появится в Цинциннати. Для этого в городе штата Огайо организация Hamkor Uz Cincinati Association приобрела земельный участок площадью 2,7 га.
Внутреннее убранство мечети. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
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Миллиардер Керимов оплатит строительство самой большой мечети России
27 мая, 19:39
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В настоящее время среди архитектурных и строительных компаний Цинциннати проходит тендер на проектирование здания и подготовку проектно-сметной документации.
Известно, что на территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, вмещающее 600-700 прихожан, помещения для совершения омовений, офис диаспоральной организации, а также автостоянка, рассчитанная на сто машин.
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Помимо этого, внутри комплекса появятся классы для занятий. В них смогут обучаться узбекскому языку и литературе дети соотечественников.
Финансирование проекта планируется осуществлять за счет денежных пожертвований, поступающих от узбекистанцев, пребывающих в США.
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После завершения строительства мечети духовное управление мусульман Узбекистана командирует одного из имам-хатибов республики в Цинциннати для проведения религиозной службы.
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