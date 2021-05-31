https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekskaya-diaspora-vozvedet-v-tsintsinnati-sobornuyu-mechet-19009262.html
Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть
Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть
На территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, омовительные помещения, офис диаспоральной организации, классы для занятий, а... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T18:04+0500
2021-05-31T18:04+0500
2021-05-31T18:08+0500
общество
соборная мечеть
огайо
мечеть
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/53/36/533678_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_329006fa21e7cd09dd044cc98b36b7e2.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекская диаспора построит в Америке соборную мечеть имени Шейха Мухаммад Содика Мухаммада Юсуфа, сообщает ИА "Дунё".Новое молитвенное архитектурное сооружение появится в Цинциннати. Для этого в городе штата Огайо организация Hamkor Uz Cincinati Association приобрела земельный участок площадью 2,7 га. В настоящее время среди архитектурных и строительных компаний Цинциннати проходит тендер на проектирование здания и подготовку проектно-сметной документации.Известно, что на территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, вмещающее 600-700 прихожан, помещения для совершения омовений, офис диаспоральной организации, а также автостоянка, рассчитанная на сто машин.Помимо этого, внутри комплекса появятся классы для занятий. В них смогут обучаться узбекскому языку и литературе дети соотечественников. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет денежных пожертвований, поступающих от узбекистанцев, пребывающих в США.После завершения строительства мечети духовное управление мусульман Узбекистана командирует одного из имам-хатибов республики в Цинциннати для проведения религиозной службы.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/milliarder-kerimov-oplatit-stroitelstvo-samoy-bolshoy-mecheti-rossii-18948757.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/v-buxarskoy-oblasti-nashli-mechet-kotoroy-bolee-trex-stoletiy-18722090.html
https://uz.sputniknews.ru/20201026/Mechet-v-stile-hi-tech-v-Naberejnih-Chelnah-photo-15257594.html
огайо
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/53/36/533678_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20000ba18f4e62a2493032caa5efce16.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
соборная мечеть, огайо, мечеть, сша
Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть
18:04 31.05.2021 (обновлено: 18:08 31.05.2021)
На территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, омовительные помещения, офис диаспоральной организации, классы для занятий, а также автостоянка на сто машин.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Узбекская диаспора построит в Америке соборную мечеть имени Шейха Мухаммад Содика Мухаммада Юсуфа, сообщает
ИА "Дунё".
Новое молитвенное архитектурное сооружение появится в Цинциннати. Для этого в городе штата Огайо организация Hamkor Uz Cincinati Association приобрела земельный участок площадью 2,7 га.
В настоящее время среди архитектурных и строительных компаний Цинциннати проходит тендер на проектирование здания и подготовку проектно-сметной документации.
Известно, что на территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, вмещающее 600-700 прихожан, помещения для совершения омовений, офис диаспоральной организации, а также автостоянка, рассчитанная на сто машин.
Помимо этого, внутри комплекса появятся классы для занятий. В них смогут обучаться узбекскому языку и литературе дети соотечественников.
Финансирование проекта планируется осуществлять за счет денежных пожертвований, поступающих от узбекистанцев, пребывающих в США.
После завершения строительства мечети духовное управление мусульман Узбекистана командирует одного из имам-хатибов республики в Цинциннати для проведения религиозной службы.