https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekskaya-diaspora-vozvedet-v-tsintsinnati-sobornuyu-mechet-19009262.html

Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть

Узбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть

На территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, омовительные помещения, офис диаспоральной организации, классы для занятий, а... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T18:04+0500

2021-05-31T18:04+0500

2021-05-31T18:08+0500

общество

соборная мечеть

огайо

мечеть

сша

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекская диаспора построит в Америке соборную мечеть имени Шейха Мухаммад Содика Мухаммада Юсуфа, сообщает ИА "Дунё".Новое молитвенное архитектурное сооружение появится в Цинциннати. Для этого в городе штата Огайо организация Hamkor Uz Cincinati Association приобрела земельный участок площадью 2,7 га. В настоящее время среди архитектурных и строительных компаний Цинциннати проходит тендер на проектирование здания и подготовку проектно-сметной документации.Известно, что на территории мусульманского комплекса расположатся: основное здание для молитвы, вмещающее 600-700 прихожан, помещения для совершения омовений, офис диаспоральной организации, а также автостоянка, рассчитанная на сто машин.Помимо этого, внутри комплекса появятся классы для занятий. В них смогут обучаться узбекскому языку и литературе дети соотечественников. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет денежных пожертвований, поступающих от узбекистанцев, пребывающих в США.После завершения строительства мечети духовное управление мусульман Узбекистана командирует одного из имам-хатибов республики в Цинциннати для проведения религиозной службы.

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