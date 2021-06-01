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Двое человек погибли в Сырдарье в результате взрыва легковушки
Двое человек погибли в Сырдарье в результате взрыва легковушки
Взрыв прогремел в 03.40, по предварительным данным — из-за разрыва установленного в машине газового баллона. Погибли два человека, еще двое госпитализированы. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T11:36+0500
2021-06-01T11:36+0500
2021-06-01T11:44+0500
происшествия
чп
мчс узбекистана
автомобиль
взрыв
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В ночь на 1 июня в Сырдарьинской области на ходу взорвался автомобиль Lacetti, сообщает информационная служба МЧС.Легковушка двигалась по территории махаллинского схода граждан "Янги давр" Акалтынского района Сырдарьинской области по дороге "Термез—Ташкент". За рулем находился житель села Зафар Миришкорского района Кашкадарьинской области. По данным ведомства, взрыв произошел примерно в 03.40. Причина — разрыв газового баллона, установленного в машине.По данному факту проводится доследственная проверка с участием сотрудников областных УВД, МЧС, прокуратуры и управления здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20210522/gazovyy-ballon-vzorvalsya-v-legkovushke-v-kashkadare-pogibli-dva-cheloveka-18854465.html
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чп, мчс узбекистана, автомобиль, взрыв, сырдарьинская область
Двое человек погибли в Сырдарье в результате взрыва легковушки
11:36 01.06.2021 (обновлено: 11:44 01.06.2021)
Взрыв прогремел в 03.40, по предварительным данным — из-за разрыва установленного в машине газового баллона. Погибли два человека, еще двое госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
В ночь на 1 июня в Сырдарьинской области на ходу взорвался автомобиль Lacetti, сообщает
информационная служба МЧС.
Легковушка двигалась по территории махаллинского схода граждан "Янги давр" Акалтынского района Сырдарьинской области по дороге "Термез—Ташкент". За рулем находился житель села Зафар Миришкорского района Кашкадарьинской области.
По данным ведомства, взрыв произошел примерно в 03.40. Причина — разрыв газового баллона, установленного в машине.
"В результате двое находившихся в автомобиле пассажиров погибли на месте происшествия, водитель и один пассажир получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское объединение Акалтынского района", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка с участием сотрудников областных УВД, МЧС, прокуратуры и управления здравоохранения.