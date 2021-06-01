https://uz.sputniknews.ru/20210601/dvoe-chelovek-pogibli-v-syrdare-v-rezultate-vzryva-legkovushki-19018027.html

Двое человек погибли в Сырдарье в результате взрыва легковушки

Двое человек погибли в Сырдарье в результате взрыва легковушки

Взрыв прогремел в 03.40, по предварительным данным — из-за разрыва установленного в машине газового баллона. Погибли два человека, еще двое госпитализированы. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T11:36+0500

2021-06-01T11:36+0500

2021-06-01T11:44+0500

происшествия

чп

мчс узбекистана

автомобиль

взрыв

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В ночь на 1 июня в Сырдарьинской области на ходу взорвался автомобиль Lacetti, сообщает информационная служба МЧС.Легковушка двигалась по территории махаллинского схода граждан "Янги давр" Акалтынского района Сырдарьинской области по дороге "Термез—Ташкент". За рулем находился житель села Зафар Миришкорского района Кашкадарьинской области. По данным ведомства, взрыв произошел примерно в 03.40. Причина — разрыв газового баллона, установленного в машине.По данному факту проводится доследственная проверка с участием сотрудников областных УВД, МЧС, прокуратуры и управления здравоохранения.

https://uz.sputniknews.ru/20210522/gazovyy-ballon-vzorvalsya-v-legkovushke-v-kashkadare-pogibli-dva-cheloveka-18854465.html

сырдарьинская область

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чп, мчс узбекистана, автомобиль, взрыв, сырдарьинская область