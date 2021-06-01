https://uz.sputniknews.ru/20210601/fond-podderjki-massmedia-vstupilsya-za-reklamu-v-natsionalnyx-smi-19031675.html

Фонд поддержки массмедиа вступился за рекламу в национальных СМИ

Фонд поддержки массмедиа вступился за рекламу в национальных СМИ

По мнению организации, из-за принятия документа в том виде, в котором его на данный момент обсуждают в Закпалате, теле- и радиоканалы потеряют миллиарды сумов... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T17:50+0500

2021-06-01T17:50+0500

2021-06-01T17:50+0500

общество

новый закон

сми

олий мажлис

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/13/15816792_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_1b50247258649c82ac1d3a4987eb9328.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Принятие закона “О рекламе” в новой редакции, который на днях рассмотрели депутаты Закпалаты узбекского парламента, нанесёт невосполнимый урон финансовой стабильности всего медиарынка страны, считают в Общественном фонде поддержки и развития национальных массмедиа.По мнению организации, из-за принятия документа в том виде, в котором его на данный момент обсуждают в Законодательной палате, теле- и радиоканалы потеряют миллиарды сумов общегодовых доходов.В частности, проектом, который в первом чтение одобрили 98,4 процента депутатов, предлагается установить запрет на размещение повторной рекламы товара в одном блоке. В фонде обращают внимание на тот факт, что подобная практика используют во всём мире, и чаще всего к ней прибегают крупные международные рекламодатели (инвесторы).К международному опыту там апеллируют и в случае установления объема рекламного времени. В законе предлагается ограничить его пятнадцатью процентами от одного эфирного часа и десятью процентами всего суточного эфира. В Фонде отмечают, что в таких странах, как США, Япония и Южная Корея ограничения отсутствуют вовсе. В странах же ЕС, ЦА, а также Индонезии, Азербайджане, Беларуси, реклама не должна превышать 20–25 процентов суточного эфирного времени.Специалисты фонда полагают, что в теле- и радиопередачах длительностью 30 минут редакциям нужно позволить размещать пятиминутный рекламный блок, а не трехминутный, как установлено в проекте.Также, учитывая социальную значимость отдельных товаров и услуг, в организации призвали “более тщательно изучить” необходимость запрета на рекламу медицинских средств личной гигиены, медицинских услуг, а также таких продуктов питания для детей, как каши, замещающие грудное вскармливание.Обратили внимание в фонде и на печатные СМИ, которые и так сегодня с трудом привлекают рекламодателей. От ограничения объёма рекламы их деятельность серьезно пострадает, уверены здесь.Инициатором и разработчиком данного законопроекта выступил Антимонопольный комитет, куда, как следует из заявления, в марте фонд предоставил свои предложения и рекомендации, нацеленные на недопущение негативных последствий от его принятия. Однако они так и не нашли своего отражения в проекте, представленном на рассмотрение.Фонд считает, что к обсуждению и дальнейшей доработке проекта закона “О рекламе” в новой редакции парламенту необходимо привлечь все заинтересованные стороны, в первую очередь СМИ.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/biznes-ombudsman-prizval-otsenit-zakonnost-demontaja-reklamnyx-schitov-v-tashkente-18966427.html

https://uz.sputniknews.ru/20210211/V-Obschestvennom-fonde-podderzhki-natsionalnykh-SMI-novyy-direktor-15984196.html

https://uz.sputniknews.ru/20210303/NTRK-vykhodit-na-televizionnye-platformy-Rossii-16117902.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новый закон, сми, олий мажлис, узбекистан