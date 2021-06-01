https://uz.sputniknews.ru/20210601/mirziyoev-vyletel-v-surxandarinskuyu-oblast-19015373.html

Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область

Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область

Рабочая поездка в самый южный регион республики продлится два дня. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

сурхандарьинская область

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев утром во вторник вылетел в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Это запланированная рабочая поездка. Она продлится два дня.Отдельное внимание будет уделено выращиванию гранатов и шелководству. Как отмечается, это будущие драйверы экономики региона.

сурхандарьинская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, сурхандарьинская область, шавкат мирзиёев, узбекистан