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Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
Рабочая поездка в самый южный регион республики продлится два дня. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T10:20+0500
2021-06-01T10:20+0500
2021-06-01T10:22+0500
политика
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
сурхандарьинская область
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев утром во вторник вылетел в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Это запланированная рабочая поездка. Она продлится два дня.Отдельное внимание будет уделено выращиванию гранатов и шелководству. Как отмечается, это будущие драйверы экономики региона.
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, сурхандарьинская область, шавкат мирзиёев, узбекистан
Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
10:20 01.06.2021 (обновлено: 10:22 01.06.2021)
Рабочая поездка в самый южный регион республики продлится два дня.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев утром во вторник вылетел в Сурхандарьинскую область, сообщает
пресс-служба главы государства.
Это запланированная
рабочая поездка. Она продлится два дня.
Президент ознакомится с проектами в энергетике, аграрной промышленности, торговле, сельском хозяйстве.
Отдельное внимание будет уделено выращиванию гранатов и шелководству. Как отмечается, это будущие драйверы экономики региона.