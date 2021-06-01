Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210601/mirziyoev-vyletel-v-surxandarinskuyu-oblast-19015373.html
Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
Рабочая поездка в самый южный регион республики продлится два дня. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T10:20+0500
2021-06-01T10:22+0500
политика
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
сурхандарьинская область
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19015500_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_03fbd8b1e0278593ef8fc253f0e44b3a.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев утром во вторник вылетел в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Это запланированная рабочая поездка. Она продлится два дня.Отдельное внимание будет уделено выращиванию гранатов и шелководству. Как отмечается, это будущие драйверы экономики региона.
сурхандарьинская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19015500_89:0:1224:851_1920x0_80_0_0_1666415f6fd647f6d91509b5a37853ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, сурхандарьинская область, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область

10:20 01.06.2021 (обновлено: 10:22 01.06.2021)
1734
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Рабочая поездка в самый южный регион республики продлится два дня.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев утром во вторник вылетел в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
Это запланированная рабочая поездка. Она продлится два дня.

Президент ознакомится с проектами в энергетике, аграрной промышленности, торговле, сельском хозяйстве.

Отдельное внимание будет уделено выращиванию гранатов и шелководству. Как отмечается, это будущие драйверы экономики региона.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:54Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане — новые данные Госкомстата
11:36Двое человек погибли в Сырдарье в результате взрыва легковушки
11:17В Узбекистане впервые провели веломарафон для дошколят
10:44Спикера Сената Казахстана ждут с визитом в Узбекистане
10:20Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
10:20Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции
09:58Землю накроет волна плазмы с Солнца — ученые пообещали "световое шоу"
09:33Узбекистан ввел "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет — сколько?
09:00Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео
08:32C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами
ВчераНачнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права"
ВчераРоссия готовится к отключению от SWIFT — Лавров
ВчераСколько женщин в Узбекистане занимаются исследованиями
ВчераУниверситет туризма провел в Нукусе Silk Road Admission Fest
ВчераОксана Чусовитина завоевала бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике
ВчераНовая мечеть открылась в Каракалпакстане
ВчераКазахстанская авиакомпания запустила регулярные рейсы в Самарканд
ВчераФильм узбекского режиссера, посвященный 75-летию Победы, переведут на несколько языков
ВчераУзбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть
ВчераНазначен новый директор "Узбекконцерт"