https://uz.sputniknews.ru/20210601/otabekov-nazval-protivopokazaniya-k-vaktsinatsii-ot-covid-19-19019664.html
Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Прививочная кампания идет в республике с 1 апреля. Уже вакцинировалось более 1,3 миллиона человек. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T12:57+0500
2021-06-01T12:57+0500
2021-06-01T12:57+0500
вакцинация
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса COVID-19.В случае с каждым конкретным препаратом соблюдаются рекомендации производителя, отметил Отабеков.Узбекистанцев на сегодня прививают тремя вакцинами: AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V".С 31 мая в Узбекистане расширили список прививаемых от COVID-19. Вакцину стали получать представители СМИ, блогеры и студенты, отправляющиеся на учебу за рубеж.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане
Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Прививочная кампания идет в республике с 1 апреля. Уже вакцинировалось более 1,3 миллиона человек.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков назвал
противопоказания к вакцинации от коронавируса COVID-19.
В случае с каждым конкретным препаратом соблюдаются рекомендации производителя, отметил Отабеков.
Не рекомендуется проходить вакцинацию людям с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет.
Узбекистанцев на сегодня прививают тремя вакцинами: AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V".
"Решение о вакцинации всегда принимается после медицинского осмотра. Если имеются препятствующие обстоятельства, то врач, проводящий медосмотр, обязательно обратит на это внимание", — напомнил Отабеков.
С 31 мая в Узбекистане расширили список прививаемых от COVID-19. Вакцину стали получать
представители СМИ, блогеры и студенты, отправляющиеся на учебу за рубеж.