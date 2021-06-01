https://uz.sputniknews.ru/20210601/otabekov-nazval-protivopokazaniya-k-vaktsinatsii-ot-covid-19-19019664.html

Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Прививочная кампания идет в республике с 1 апреля. Уже вакцинировалось более 1,3 миллиона человек. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T12:57+0500

2021-06-01T12:57+0500

2021-06-01T12:57+0500

вакцинация

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса COVID-19.В случае с каждым конкретным препаратом соблюдаются рекомендации производителя, отметил Отабеков.Узбекистанцев на сегодня прививают тремя вакцинами: AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V".С 31 мая в Узбекистане расширили список прививаемых от COVID-19. Вакцину стали получать представители СМИ, блогеры и студенты, отправляющиеся на учебу за рубеж.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане