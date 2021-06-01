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Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане — новые данные Госкомстата
Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане — новые данные Госкомстата
Исследование проводилось на предприятиях общественного питания, цены в ресторанах и чайханах не рассматривались. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T11:54+0500
2021-06-01T11:56+0500
общество
государственный комитет по статистике
плов
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по статистике опубликовал информацию о средних ценах на готовый плов в областных центрах республики. Исследование проводилось на предприятиях общественного питания, цены в ресторанах и чайханах не рассматривались.Далее идут Кашкадарьинская область (19,5 тысячи сумов), Самаркандская (19 тысяч), Бухарская (столько же), Сурхандарьинская (18,2 тысячи сумов), Джизакская (18 тысяч), Ташкентская (17,8 тысячи сумов), Хорезмская (16,8 тысячи), Ферганская (чуть меньше 16,8 тысячи сумов), Сырдарьинская (около 16,7 тысячи), Андижанская (16,4 тысячи), Навоийская (примерно 15,3 тысячи), Каракалпакстан (15 тысяч).Дешевле всего порция плова стоит в Наманганской области — 14,4 тысячи сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20181102/Plov-ot-Marii-Zakharovoy-diplomat-podelilas-unikalnym-retseptom-9867889.html
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государственный комитет по статистике, плов

Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане — новые данные Госкомстата

11:54 01.06.2021 (обновлено: 11:56 01.06.2021)
1281
© CC0 / Unsplash / Ira GПлов
Плов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© CC0 / Unsplash / Ira G
Исследование проводилось на предприятиях общественного питания, цены в ресторанах и чайханах не рассматривались.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по статистике опубликовал информацию о средних ценах на готовый плов в областных центрах республики.
Исследование проводилось на предприятиях общественного питания, цены в ресторанах и чайханах не рассматривались.
Самая высокая стоимость одной порции блюда была зафиксирована в Ташкенте — порядка 20,3 тысячи сумов.
Далее идут Кашкадарьинская область (19,5 тысячи сумов), Самаркандская (19 тысяч), Бухарская (столько же), Сурхандарьинская (18,2 тысячи сумов), Джизакская (18 тысяч), Ташкентская (17,8 тысячи сумов), Хорезмская (16,8 тысячи), Ферганская (чуть меньше 16,8 тысячи сумов), Сырдарьинская (около 16,7 тысячи), Андижанская (16,4 тысячи), Навоийская (примерно 15,3 тысячи), Каракалпакстан (15 тысяч).
Дешевле всего порция плова стоит в Наманганской области — 14,4 тысячи сумов.
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