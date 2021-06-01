https://uz.sputniknews.ru/20210601/samyy-dorogoy-i-deshevyy-plov-v-uzbekistane--novye-dannye-goskomstata-19018250.html

Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане — новые данные Госкомстата

Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане — новые данные Госкомстата

Исследование проводилось на предприятиях общественного питания, цены в ресторанах и чайханах не рассматривались. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T11:54+0500

2021-06-01T11:54+0500

2021-06-01T11:56+0500

общество

государственный комитет по статистике

плов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19018113_0:233:2500:1639_1920x0_80_0_0_daf95a4ed6b99cd7dc38dad031251fb1.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по статистике опубликовал информацию о средних ценах на готовый плов в областных центрах республики. Исследование проводилось на предприятиях общественного питания, цены в ресторанах и чайханах не рассматривались.Далее идут Кашкадарьинская область (19,5 тысячи сумов), Самаркандская (19 тысяч), Бухарская (столько же), Сурхандарьинская (18,2 тысячи сумов), Джизакская (18 тысяч), Ташкентская (17,8 тысячи сумов), Хорезмская (16,8 тысячи), Ферганская (чуть меньше 16,8 тысячи сумов), Сырдарьинская (около 16,7 тысячи), Андижанская (16,4 тысячи), Навоийская (примерно 15,3 тысячи), Каракалпакстан (15 тысяч).Дешевле всего порция плова стоит в Наманганской области — 14,4 тысячи сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20181102/Plov-ot-Marii-Zakharovoy-diplomat-podelilas-unikalnym-retseptom-9867889.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный комитет по статистике, плов