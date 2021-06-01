https://uz.sputniknews.ru/20210601/stroitelstvo-solnechnoy-fotoelektrostantsii-startovalo-v-surxandare-19022368.html

Строительство солнечной фотоэлектростанции стартовало в Сурхандарье

Строительство солнечной фотоэлектростанции стартовало в Сурхандарье

Планируемая годовая производственная мощность будущей СФЭС — 1,04 миллиарда кВт*ч. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T13:42+0500

2021-06-01T13:42+0500

2021-06-01T13:45+0500

экономика

энергетика

солнечная энергия

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству солнечной фотоэлектрической станции (СФЭС) в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев прилетел в регион во вторник. Рабочая поездка продлится два дня.Солнечную фотоэлектрическую станцию построит компания Masdar (Объединенные Арабские Эмираты), отобранная по итогам двухэтапного конкурса. Число его участников, к слову, превышало 50. Masdar предложила самый низкий тариф.Мощность СФЭС составит 457 МВт. Также будут возведены новая подстанция ​​напряжением 220 кВт и 52-километровая линия электропередачи для подключения к подстанции "Сурхон".Станция займет участок площадью 601 гектар. Masdar привлечет 260 миллионов долларов прямых инвестиций. Планируемая годовая производственная мощность СФЭС — 1,04 миллиарда кВт*ч.В строительстве станции примет участие тысяча человек, а работать там впоследствии будут 120 специалистов. Запустить объект планируется в августе 2023 года.Этот проект — часть программы строительства солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 1 ГВт, реализуемой правительством Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития.Планируется возвести солнечные станции мощностью 200 МВт в Самаркандской и Джизакской областях, ветровые электростанции (ВЭС) на 100 МВт в Берунийском и Караузякском районах Каракалпакстана, а также три ветровые электростанции общей мощностью 1,5 тысячи МВт в Бухаре и Навои.Цель республики — к 2030 году довести мощность солнечных электростанций в стране до пяти тысяч, ветровых — до трех тысяч, гидроэлектростанций — до четырех тысяч МВт.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/solnechnyy-keshbek-kak-sekonomit-na-alternativnoy-energii-18416841.html

https://uz.sputniknews.ru/20210220/V-tashkentskom-filiale-rossiyskogo-vuza-zarabotala-solnechnaya-elektrostantsiya-16050219.html

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энергетика, солнечная энергия, шавкат мирзиёев