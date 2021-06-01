https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-tashkente-moderniziruyut-most-okolo-mejdunarodnogo-aeroporta-19034159.html
В Ташкенте модернизируют мост около международного аэропорта
В Ташкенте модернизируют мост около международного аэропорта
Общая протяженность улучшенного путепровода составит 650 метров, а его ширина достигнет 30 метров. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T18:47+0500
2021-06-01T18:47+0500
2021-06-01T18:47+0500
общество
мост
реконструкция
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.Власти Узбекистана модернизируют мост, расположенный рядом с международным аэропортом столицы над Малой кольцевой дорогой. Об этом сообщает пресс-служба президента."Нынешнее сооружение было построено в 1967 году. По мере развития столицы и роста количества автомобилей возникла необходимость в его реконструкции. Поэтому на пересечении моста с Малой кольцевой дорогой планируется построить круговую развязку", – информируют в пресс-службе.Отмечается, что протяженность путепровода составит 650 метров, а его ширина достигнет 30 метров.По ожиданиям, улучшенная конструкция позволит упростить движение автомобилей и разгрузит близлежащие улицы.
https://uz.sputniknews.ru/20200629/Gde-v-Tashkente-postroyat-puteprovody---proekt-postanovleniya-14440766.html
https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-za-stroitelstva-novogo-mosta-mkad-suzitsya-do-10-metrov--xokimiyat-tashkenta-19000420.html
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мост, реконструкция, аэропорт ташкента
В Ташкенте модернизируют мост около международного аэропорта
Общая протяженность улучшенного путепровода составит 650 метров, а его ширина достигнет 30 метров.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Власти Узбекистана модернизируют мост, расположенный рядом с международным аэропортом столицы над Малой кольцевой дорогой. Об этом сообщает
пресс-служба президента.
"Нынешнее сооружение было построено в 1967 году. По мере развития столицы и роста количества автомобилей возникла необходимость в его реконструкции. Поэтому на пересечении моста с Малой кольцевой дорогой планируется построить круговую развязку", – информируют в пресс-службе.
Отмечается, что протяженность путепровода составит 650 метров, а его ширина достигнет 30 метров.
По ожиданиям, улучшенная конструкция позволит упростить движение автомобилей и разгрузит близлежащие улицы.