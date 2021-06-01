https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-uzbekistane-vpervye-proveli-velomarafon-dlya-doshkolyat-19017640.html

В Узбекистане впервые провели веломарафон для дошколят

В Узбекистане впервые провели веломарафон для дошколят

Мероприятие посвятили Международному дню защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T11:17+0500

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общество

международный день защиты детей

дети

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане 1 июня впервые провели веломарафон для дошкольников.Спортивное мероприятие под девизом "Зеленый шаг в будущее" прошло в ташкентском Экопарке, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО) республики.Им помогали педагоги и представители велосипедного спорта Узбекистана.Беговелы были предоставлены 13 столичным ДОУ в рамках меморандума, подписанного министерствами дошкольного образования, туризма и спорта, Федерацией велосипедного спорта Узбекистана, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Постепенно детсады всех регионов Узбекистана будут обеспечены беговелами — с такой инициативой выступила Федерация велоспорта.

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международный день защиты детей, дети