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Узбекистан ввел "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет — сколько?
Узбекистан ввел "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет — сколько?
Это уже второй сбор, который будут выплачивать производители алкоголя и сигарет на оздоровительные мероприятия. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T09:33+0500
2021-06-01T09:33+0500
2021-06-01T09:45+0500
общество
сбор
государственный налоговый комитет
алкоголь
сигареты
здоровье
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Производители алкоголя и сигарет в Узбекистане с 1 июня начинают выплачивать специальный сбор на финансирование платформы "Здоровый образ жизни", стимулирующей пешие прогулки.Об этом РИА Новости сообщили Государственном налоговом комитете (ГНК) республики.Производители пива и водки будут выплачивать с объема реализации продукции 500 сумов (0,05 доллара) с одного декалитра продукции, производители табачной продукции – также 500 сумов за 1 тысячу сигарет.Это уже второй сбор, который будут выплачивать в Узбекистане производители алкоголя и сигарет на оздоровительные мероприятия. С 1 июня 2018 года они отчисляют выплаты на развитие спорта: производители пива — 0,2 доллара, производители водки — 0,5 доллара с одного декалитра, производители табачной продукции — 0,1 доллара за 1 тысячу сигарет.В ноябре 2020-го глава государства установил денежные выплаты за ежедневные пешие прогулки — от 3 тысяч сумов (около 0,3 доллара) ежедневно до порядка 100 долларов в месяц. Для организации выплат планировалось запустить специальную электронную платформу "Здоровый образ жизни" — www.1hls.uz. Вознаграждения должны были выплачивать за счет средств производителей вредных для здоровья продуктов.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/dengi-za-zdorove-skolko-poluchat-uzbekistantsy-za-10-tysyach-shagov-18592579.html
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сбор, государственный налоговый комитет, алкоголь, сигареты, здоровье, узбекистан
Узбекистан ввел "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет — сколько?
09:33 01.06.2021 (обновлено: 09:45 01.06.2021)
Это уже второй сбор, который будут выплачивать производители алкоголя и сигарет на оздоровительные мероприятия.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Производители алкоголя и сигарет в Узбекистане с 1 июня начинают выплачивать специальный сбор на финансирование платформы "Здоровый образ жизни", стимулирующей пешие прогулки.
Об этом РИА Новости
сообщили Государственном налоговом комитете (ГНК) республики.
"С 1 июня 2021 года платформа "Здоровый образ жизни" заработает в полном режиме. Плательщиками специального сбора постановлением правительства установлены юридические лица, производители алкогольной и табачной продукции после реализации продукции", — заявил представитель ГНК.
Производители пива и водки будут выплачивать с объема реализации продукции 500 сумов (0,05 доллара) с одного декалитра продукции, производители табачной продукции – также 500 сумов за 1 тысячу сигарет.
"Сборы включаются в категорию расходов, вычитаемых при исчислении налога на прибыль в порядке, установленном Налоговым кодексом РУз", — добавили в ГНК.
Это уже второй сбор, который будут выплачивать в Узбекистане производители алкоголя и сигарет на оздоровительные мероприятия.
С 1 июня 2018 года они отчисляют выплаты на развитие спорта: производители пива — 0,2 доллара, производители водки — 0,5 доллара с одного декалитра, производители табачной продукции — 0,1 доллара за 1 тысячу сигарет.
В ноябре 2020-го глава государства установил
денежные выплаты за ежедневные пешие прогулки — от 3 тысяч сумов (около 0,3 доллара) ежедневно до порядка 100 долларов в месяц.
Для организации выплат планировалось запустить специальную электронную платформу "Здоровый образ жизни" — www.1hls.uz. Вознаграждения должны были выплачивать за счет средств производителей вредных для здоровья продуктов.