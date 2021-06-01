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Землю накроет волна плазмы с Солнца — ученые пообещали "световое шоу"
Землю накроет волна плазмы с Солнца — ученые пообещали "световое шоу"
Мощнейший выброс солнечной плазмы произошел 28 мая. Земляне смогут наблюдать "отголоски" этого явления. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T09:58+0500
2021-06-01T09:58+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Во вторник, 1 июня, до Земли доберется облако плазмы, выброшенное с Солнца.Об это говорится на сайте spaceweather.com.Сгусток вещества был выброшен гигантской звездой 28 мая. Ученые заявили, что это было самое яркое и быстрое космическое явление, зафиксированное в новом 25 солнечном цикле.Угрозы Земле нет. Напротив, жители приполярных широт смогут наблюдать "хорошее световое шоу".Исследователи также предупредили о геомагнитных бурях, однако они будут незначительными.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-britanii-nashli-meteorit-kotoryy-zastal-obrazovanie-solnechnoy-sistemy--video-17722277.html
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земля, солнце, космос

Землю накроет волна плазмы с Солнца — ученые пообещали "световое шоу"

09:58 01.06.2021
1317
© СС0 / Unsplash / NASAСолнце
Солнце - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© СС0 / Unsplash / NASA
Мощнейший выброс солнечной плазмы произошел 28 мая. Земляне смогут наблюдать "отголоски" этого явления.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Во вторник, 1 июня, до Земли доберется облако плазмы, выброшенное с Солнца.
Об это говорится на сайте spaceweather.com.
Сгусток вещества был выброшен гигантской звездой 28 мая. Ученые заявили, что это было самое яркое и быстрое космическое явление, зафиксированное в новом 25 солнечном цикле.
Мощнейший выброс плазмы произошел из атмосферы Солнца, однако волноваться не стоит — до нашей планеты долетит только периферия облака.
Угрозы Земле нет. Напротив, жители приполярных широт смогут наблюдать "хорошее световое шоу".
Исследователи также предупредили о геомагнитных бурях, однако они будут незначительными.
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