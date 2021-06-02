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Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"
Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"
Глава РК в среду принял главу правительства РУз. Токаев, в частности, подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T17:12+0500
2021-06-02T17:12+0500
2021-06-02T17:20+0500
политика
касым-жомарт токаев
абдулла арипов
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом "Достык" ("Дружба") II степени, сообщает пресс-служба главы РК.Встреча состоялась в среду. Токаев дал положительную оценку нынешнему состоянию сотрудничества между республиками. По мнению президента Казахстана, этому способствуют активный диалог на высшем уровне, тесные контакты на уровне правительств, а также стремление сторон к укреплению связей.Он подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с Узбекистаном, "считает это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".Арипов отметил, что благодаря регулярным контактам между президентами двух стран успешно формируется позитивная динамика казахско-узбекского сотрудничества. "Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до десяти миллиардов долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей", — сообщил премьер Узбекистана.Токаев отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпы работы, важно задействовать весь потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.В завершение встречи президент Казахстана наградил премьер-министра Узбекистана орденом "Достык" II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Tokaev-priglasil-Mirzieva-v-Kazakhstan-16034758.html
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касым-жомарт токаев, абдулла арипов, казахстан, узбекистан
Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"
17:12 02.06.2021 (обновлено: 17:20 02.06.2021)
Глава РК в среду принял главу правительства РУз. Токаев, в частности, подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом "Достык" ("Дружба") II степени, сообщает
пресс-служба главы РК.
Встреча состоялась в среду. Токаев дал положительную оценку нынешнему состоянию сотрудничества между республиками. По мнению президента Казахстана, этому способствуют активный диалог на высшем уровне, тесные контакты на уровне правительств, а также стремление сторон к укреплению связей.
"Сотрудничество между нашими странами развивается в высшей степени успешно в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время моего визита в Узбекистан
в ходе переговоров с моим уважаемым коллегой Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым", — сказал президент.
Он подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с Узбекистаном, "считает это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".
Арипов отметил, что благодаря регулярным контактам между президентами двух стран успешно формируется позитивная динамика казахско-узбекского сотрудничества.
"Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до десяти миллиардов долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей", — сообщил премьер Узбекистана.
Токаев отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпы работы, важно задействовать весь потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.
В завершение встречи президент Казахстана наградил премьер-министра Узбекистана орденом "Достык" II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений.