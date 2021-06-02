Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210602/kasym-jomart-tokaev-nagradil-abdullu-aripova-ordenom-dostyk-19052696.html
Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"
Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"
Глава РК в среду принял главу правительства РУз. Токаев, в частности, подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T17:12+0500
2021-06-02T17:20+0500
политика
касым-жомарт токаев
абдулла арипов
казахстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19051431_0:89:1648:1016_1920x0_80_0_0_908711dcb18c988f182a3c4462ec603b.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом "Достык" ("Дружба") II степени, сообщает пресс-служба главы РК.Встреча состоялась в среду. Токаев дал положительную оценку нынешнему состоянию сотрудничества между республиками. По мнению президента Казахстана, этому способствуют активный диалог на высшем уровне, тесные контакты на уровне правительств, а также стремление сторон к укреплению связей.Он подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с Узбекистаном, "считает это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".Арипов отметил, что благодаря регулярным контактам между президентами двух стран успешно формируется позитивная динамика казахско-узбекского сотрудничества. "Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до десяти миллиардов долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей", — сообщил премьер Узбекистана.Токаев отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпы работы, важно задействовать весь потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.В завершение встречи президент Казахстана наградил премьер-министра Узбекистана орденом "Достык" II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Tokaev-priglasil-Mirzieva-v-Kazakhstan-16034758.html
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19051431_67:73:1548:1184_1920x0_80_0_0_5185b91360b9aaed144f61f0c3a40637.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
касым-жомарт токаев, абдулла арипов, казахстан, узбекистан

Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"

17:12 02.06.2021 (обновлено: 17:20 02.06.2021)
877
© Официальный сайт президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом "Достык" (Дружба) II степени
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом Достык (Дружба) II степени - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Официальный сайт президента Республики Казахстан
Глава РК в среду принял главу правительства РУз. Токаев, в частности, подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом "Достык" ("Дружба") II степени, сообщает пресс-служба главы РК.
Встреча состоялась в среду. Токаев дал положительную оценку нынешнему состоянию сотрудничества между республиками. По мнению президента Казахстана, этому способствуют активный диалог на высшем уровне, тесные контакты на уровне правительств, а также стремление сторон к укреплению связей.
"Сотрудничество между нашими странами развивается в высшей степени успешно в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время моего визита в Узбекистан в ходе переговоров с моим уважаемым коллегой Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым", — сказал президент.
Он подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с Узбекистаном, "считает это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".
Арипов отметил, что благодаря регулярным контактам между президентами двух стран успешно формируется позитивная динамика казахско-узбекского сотрудничества.
"Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до десяти миллиардов долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей", — сообщил премьер Узбекистана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2021
Политика
Токаев пригласил Мирзиёева в Казахстан
18 февраля, 19:21
1410
Токаев отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпы работы, важно задействовать весь потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.
В завершение встречи президент Казахстана наградил премьер-министра Узбекистана орденом "Достык" II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений.
320001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:21Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею
19:19В Узбекистане появятся свои оливковые плантации
19:16Узбекистанец исполнил мечту и поднялся на Эверест
18:22Новые предприятия в Сурхандарье освободят от налогов
18:16Корейский "Эксимбанк" выделил $124 млн на строительство медицинского центра
18:05В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"
17:50В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
17:39Секретари Совбезов стран ШОС встретятся в июне в Душанбе
17:34Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн
17:12Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"
16:57Узбекскую молодежь ждут на Международной олимпиаде в центре "Сириус"
16:39В Узбекистане снизились цены на бензин
16:38Аномальная жара и пыльная буря: погода продолжит испытывать узбекистанцев
15:44Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте
15:09Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу
15:03Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане
14:42В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства
14:23В Узбекистан из Турции и России возвращены попавшие в трудную ситуацию матери с детьми
14:18Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
13:55Европу раскололо партнерство с Китаем