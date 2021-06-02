https://uz.sputniknews.ru/20210602/kasym-jomart-tokaev-nagradil-abdullu-aripova-ordenom-dostyk-19052696.html

Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"

Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"

Глава РК в среду принял главу правительства РУз. Токаев, в частности, подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T17:12+0500

2021-06-02T17:12+0500

2021-06-02T17:20+0500

политика

касым-жомарт токаев

абдулла арипов

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом "Достык" ("Дружба") II степени, сообщает пресс-служба главы РК.Встреча состоялась в среду. Токаев дал положительную оценку нынешнему состоянию сотрудничества между республиками. По мнению президента Казахстана, этому способствуют активный диалог на высшем уровне, тесные контакты на уровне правительств, а также стремление сторон к укреплению связей.Он подчеркнул: Казахстан уделяет "первостепенное внимание" развитию сотрудничества с Узбекистаном, "считает это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".Арипов отметил, что благодаря регулярным контактам между президентами двух стран успешно формируется позитивная динамика казахско-узбекского сотрудничества. "Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до десяти миллиардов долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей", — сообщил премьер Узбекистана.Токаев отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпы работы, важно задействовать весь потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.В завершение встречи президент Казахстана наградил премьер-министра Узбекистана орденом "Достык" II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Tokaev-priglasil-Mirzieva-v-Kazakhstan-16034758.html

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касым-жомарт токаев, абдулла арипов, казахстан, узбекистан