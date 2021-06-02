Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistan-voshel-v-top-10-pokupateley-rossiyskoy-selxozproduktsii-19042710.html
Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
По состоянию на 30 мая РФ отправила за границу продукции АПК примерно на 11,8 миллиарда долларов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T13:03+0500
2021-06-02T13:14+0500
экономика
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d3cdfcf6bc92ed7845b345ff3abaf66.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан попал в топ-10 покупателей российской сельскохозяйственной продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.Ведущий покупатель — Китай: импорт достиг 1,642 миллиарда долларов (13,9 процента в общем объеме поставок продукции АПК из РФ). За КНР идет Турция, чья доля 12,8 процента (1,513 миллиарда долларов).Экспорт в страны Евросоюза вырос на 23,1 процента, на данный момент он составляет 1,396 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,9 процента). По итогам 2020 года российский рынок стал основным для экспорта плодоовощной продукции из РУз — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3 процента всего экспорта овощей и фруктов из республики.На "Иннопроме-2021" в Ташкенте стороны договорились об организации экспресс-перевозок овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах, что должно положительно повлиять на развитие узбекистанского экспорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210505/goskomstat-uzbekistana-nazval-regiony-lidery-po-proizvodstvu-ovoschey-18622560.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6bb424236ca60a76fd31bff35b77c1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сельское хозяйство

Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции

13:03 02.06.2021 (обновлено: 13:14 02.06.2021)
553
© Sputnik / Роман Демьяненко / Перейти в фотобанкМешки с готовым сахаром-песком
Мешки с готовым сахаром-песком - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Роман Демьяненко
/
Перейти в фотобанк
По состоянию на 30 мая РФ отправила за границу продукции АПК примерно на 11,8 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан попал в топ-10 покупателей российской сельскохозяйственной продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.
По состоянию на 30 мая Россия отправила за границу сельхозпродукции примерно на 11,8 миллиарда долларов, что на 10,6 процента выше показателя на ту же дату 2020-го.
Ведущий покупатель — Китай: импорт достиг 1,642 миллиарда долларов (13,9 процента в общем объеме поставок продукции АПК из РФ). За КНР идет Турция, чья доля 12,8 процента (1,513 миллиарда долларов).
Экспорт в страны Евросоюза вырос на 23,1 процента, на данный момент он составляет 1,396 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,9 процента).
Также в первую десятку импортеров входят Южная Корея, Египет, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан и Азербайджан.
Овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
Экономика
Госкомстат Узбекистана назвал регионы-лидеры по производству овощей
5 мая, 15:55
9805
По итогам 2020 года российский рынок стал основным для экспорта плодоовощной продукции из РУз — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3 процента всего экспорта овощей и фруктов из республики.
На "Иннопроме-2021" в Ташкенте стороны договорились об организации экспресс-перевозок овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах, что должно положительно повлиять на развитие узбекистанского экспорта.
210000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:03Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
12:53Узбекистанские волонтеры организовали больным детям праздник и оказали помощь в лечении
12:22В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти
12:06"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
12:06Горячие головы НАТО заигрались в "войну" у российских границ — им готовят холодный ответ
12:02Предъявите лицо: как в Узбекистане работает биометрия
11:34Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park
11:01ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
10:47Мирзиёев оценил работу единственного пропускного пункта на границе с Афганистаном
10:09Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары
09:37Узбекистан построит международный торговый центр у границы с Афганистаном
09:26Станет ли Узбекистан главным "экономическим напарником" Таджикистана
08:44С 19 июня ташкентцы смогут летать в Дубай почти каждый день
08:28Визит Мирзиёева в Душанбе намечен на 10-11 июня
00:24Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео
ВчераВ ГУВД опровергли слухи о салюте в столичном ТРК Magic city
ВчераПолтора года борьбы с COVID: что обсудили ученые-медики на конференции в Ташкенте
ВчераБанковская система Узбекистана подвергнется глобальной цифровой трансформации
ВчераУзбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу
ВчераВ Узбекистане изучат проблемы дорожного движения