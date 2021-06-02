https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistan-voshel-v-top-10-pokupateley-rossiyskoy-selxozproduktsii-19042710.html
Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
По состоянию на 30 мая РФ отправила за границу продукции АПК примерно на 11,8 миллиарда долларов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T13:03+0500
2021-06-02T13:03+0500
2021-06-02T13:14+0500
экономика
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан попал в топ-10 покупателей российской сельскохозяйственной продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.Ведущий покупатель — Китай: импорт достиг 1,642 миллиарда долларов (13,9 процента в общем объеме поставок продукции АПК из РФ). За КНР идет Турция, чья доля 12,8 процента (1,513 миллиарда долларов).Экспорт в страны Евросоюза вырос на 23,1 процента, на данный момент он составляет 1,396 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,9 процента). По итогам 2020 года российский рынок стал основным для экспорта плодоовощной продукции из РУз — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3 процента всего экспорта овощей и фруктов из республики.На "Иннопроме-2021" в Ташкенте стороны договорились об организации экспресс-перевозок овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах, что должно положительно повлиять на развитие узбекистанского экспорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210505/goskomstat-uzbekistana-nazval-regiony-lidery-po-proizvodstvu-ovoschey-18622560.html
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сельское хозяйство
Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
13:03 02.06.2021 (обновлено: 13:14 02.06.2021)
По состоянию на 30 мая РФ отправила за границу продукции АПК примерно на 11,8 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Узбекистан попал в топ-10 покупателей российской сельскохозяйственной продукции, пишет РИА Новости
со ссылкой на материалы Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.
По состоянию на 30 мая Россия отправила за границу сельхозпродукции примерно на 11,8 миллиарда долларов, что на 10,6 процента выше показателя на ту же дату 2020-го.
Ведущий покупатель — Китай: импорт достиг 1,642 миллиарда долларов (13,9 процента в общем объеме поставок продукции АПК из РФ). За КНР идет Турция, чья доля 12,8 процента (1,513 миллиарда долларов).
Экспорт в страны Евросоюза вырос на 23,1 процента, на данный момент он составляет 1,396 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,9 процента).
Также в первую десятку импортеров входят Южная Корея, Египет, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан и Азербайджан.
По итогам 2020 года российский рынок стал основным для экспорта плодоовощной продукции из РУз — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3 процента всего экспорта овощей и фруктов из республики.
На "Иннопроме-2021" в Ташкенте стороны договорились
об организации экспресс-перевозок овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах, что должно положительно повлиять на развитие узбекистанского экспорта.