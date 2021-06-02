https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistan-voshel-v-top-10-pokupateley-rossiyskoy-selxozproduktsii-19042710.html

Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции

Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции

По состоянию на 30 мая РФ отправила за границу продукции АПК примерно на 11,8 миллиарда долларов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T13:03+0500

2021-06-02T13:03+0500

2021-06-02T13:14+0500

экономика

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан попал в топ-10 покупателей российской сельскохозяйственной продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.Ведущий покупатель — Китай: импорт достиг 1,642 миллиарда долларов (13,9 процента в общем объеме поставок продукции АПК из РФ). За КНР идет Турция, чья доля 12,8 процента (1,513 миллиарда долларов).Экспорт в страны Евросоюза вырос на 23,1 процента, на данный момент он составляет 1,396 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,9 процента). По итогам 2020 года российский рынок стал основным для экспорта плодоовощной продукции из РУз — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3 процента всего экспорта овощей и фруктов из республики.На "Иннопроме-2021" в Ташкенте стороны договорились об организации экспресс-перевозок овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах, что должно положительно повлиять на развитие узбекистанского экспорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210505/goskomstat-uzbekistana-nazval-regiony-lidery-po-proizvodstvu-ovoschey-18622560.html

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