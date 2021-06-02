https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-blijayshie-tri-goda-pitevoy-vodoy-obespechat-15-mln-surxandarintsev--19056277.html

В ближайшие три года питьевой водой обеспечат 1,5 млн. сурхандарьинцев

В ближайшие три года питьевой водой обеспечат 1,5 млн. сурхандарьинцев

Президент рассказал о планах по обеспечению чистой водой жителей Сурхандарьинской области, развитию социальной инфраструктуры и обеспечению занятости местного... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T20:07+0500

2021-06-02T20:07+0500

2021-06-02T20:07+0500

экономика

махалля

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

сурхандарьинская область

занятость населения

"чистая вода"

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился полностью решить проблему обеспечения питьевой водой 1,5 миллиона жителей Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба президента.Для этого на совещании в Термезе в рамках своего визита в регион глава государства подчеркнул необходимость разработки проекта по прокладке 400 километров магистральных сетей от водохранилища "Тупаланг".Президент также коснулся развития социальной инфраструктуры. По его словам, в этом году в области благоустраиваются 483 села и махалли. Происходит это в рамках программ “Обод кишлок” и “Обод махалла”. На эти цели выделено 1,6 триллиона сумов.Отмечалось, что будет отремонтировано 1 230 километров дорог и проложена одна тысяча километров линий электропередач.Министерству финансов поручено выделить дополнительно двести миллиардов сумов на развитие социальной, коммуникационной и дорожной инфраструктуры региона в 2021 году.Зашла речь и о занятости населения. Мирзиёев поручил обеспечить работой в нынешнем году 50 тысяч человек через общественные работы, создание коопераций и приусадебных хозяйств. На эти цели запланировано выделить 32 миллиарда сумов из Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/18963674.html

https://uz.sputniknews.ru/20210425/podschitano-skolko-uzbekistantsev-nujdayutsya-v-rabote-18481408.html

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махалля, поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, сурхандарьинская область, занятость населения, "чистая вода"