https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-blijayshie-tri-goda-pitevoy-vodoy-obespechat-15-mln-surxandarintsev--19056277.html
В ближайшие три года питьевой водой обеспечат 1,5 млн. сурхандарьинцев
В ближайшие три года питьевой водой обеспечат 1,5 млн. сурхандарьинцев
Президент рассказал о планах по обеспечению чистой водой жителей Сурхандарьинской области, развитию социальной инфраструктуры и обеспечению занятости местного... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T20:07+0500
2021-06-02T20:07+0500
2021-06-02T20:07+0500
экономика
махалля
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
сурхандарьинская область
занятость населения
"чистая вода"
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился полностью решить проблему обеспечения питьевой водой 1,5 миллиона жителей Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба президента.Для этого на совещании в Термезе в рамках своего визита в регион глава государства подчеркнул необходимость разработки проекта по прокладке 400 километров магистральных сетей от водохранилища "Тупаланг".Президент также коснулся развития социальной инфраструктуры. По его словам, в этом году в области благоустраиваются 483 села и махалли. Происходит это в рамках программ “Обод кишлок” и “Обод махалла”. На эти цели выделено 1,6 триллиона сумов.Отмечалось, что будет отремонтировано 1 230 километров дорог и проложена одна тысяча километров линий электропередач.Министерству финансов поручено выделить дополнительно двести миллиардов сумов на развитие социальной, коммуникационной и дорожной инфраструктуры региона в 2021 году.Зашла речь и о занятости населения. Мирзиёев поручил обеспечить работой в нынешнем году 50 тысяч человек через общественные работы, создание коопераций и приусадебных хозяйств. На эти цели запланировано выделить 32 миллиарда сумов из Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/18963674.html
https://uz.sputniknews.ru/20210425/podschitano-skolko-uzbekistantsev-nujdayutsya-v-rabote-18481408.html
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махалля, поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, сурхандарьинская область, занятость населения, "чистая вода"
В ближайшие три года питьевой водой обеспечат 1,5 млн. сурхандарьинцев
Президент рассказал о планах по обеспечению чистой водой жителей Сурхандарьинской области, развитию социальной инфраструктуры и обеспечению занятости местного населения.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев распорядился полностью решить проблему обеспечения питьевой водой 1,5 миллиона жителей Сурхандарьинской области, сообщает
пресс-служба президента.
Для этого на совещании в Термезе в рамках своего визита в регион глава государства подчеркнул необходимость разработки проекта по прокладке 400 километров магистральных сетей от водохранилища "Тупаланг".
Президент также коснулся развития социальной инфраструктуры. По его словам, в этом году в области благоустраиваются 483 села и махалли. Происходит это в рамках программ “Обод кишлок” и “Обод махалла”. На эти цели выделено 1,6 триллиона сумов.
Отмечалось, что будет отремонтировано 1 230 километров дорог и проложена одна тысяча километров линий электропередач.
Министерству финансов поручено выделить дополнительно двести миллиардов сумов на развитие социальной, коммуникационной и дорожной инфраструктуры региона в 2021 году.
Зашла речь и о занятости населения. Мирзиёев поручил обеспечить работой в нынешнем году 50 тысяч человек через общественные работы, создание коопераций и приусадебных хозяйств. На эти цели запланировано выделить 32 миллиарда сумов из Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ.