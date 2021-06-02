Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-zaversheny-semki-rossiysko-uzbekskogo-filma-solntse-na-vkus-19054443.html
В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"
В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"
Российские кинематографисты проводили съемочный процесс в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды творческая группа из РФ отснимет... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T18:05+0500
2021-06-02T18:08+0500
культура
кинематограф
узбеккино
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1165/20/11652002_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6b37229cbbb7f23d56391bd584c33b13.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В республике завершились съемки российско-узбекского фильма "Солнце на вкус", сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Кинокартина снята в жанре фэнтези. Она повествует о различных интересных приключениях главных героев. В Узбекистане съемки состоялись в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды российские кинематографисты отснимут уже в Москве. Кастинги актеров на главные роли фильма проходили в России и Узбекистане. Ранее в национальном киноагентстве заявили, что сценаристом картины "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко.
https://uz.sputniknews.ru/20201022/Uzbekkino-i-rossiyskaya-kinokompaniya-dogovorilis-o-sovmestnykh-semkakh-filma-15233383.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1165/20/11652002_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0b263171e08ac4b98cbcdb29e0e6ea0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кинематограф, узбеккино, кино

В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"

18:05 02.06.2021 (обновлено: 18:08 02.06.2021)
405
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСъёмки многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза"
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Российские кинематографисты проводили съемочный процесс в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды творческая группа из РФ отснимет уже в Москве.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В республике завершились съемки российско-узбекского фильма "Солнце на вкус", сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Кинокартина снята в жанре фэнтези. Она повествует о различных интересных приключениях главных героев.
НА Узбеккино подписало меморандум о сотрудничестве с российской кинокомпанией Спутник Восток Продакшн по съемкам фильма Солнце на вкус - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2020
Россия
"Узбеккино" и российская кинокомпания договорились о совместных съемках фильма
22 октября 2020, 11:39
535
В Узбекистане съемки состоялись в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды российские кинематографисты отснимут уже в Москве.
Кастинги актеров на главные роли фильма проходили в России и Узбекистане. Ранее в национальном киноагентстве заявили, что сценаристом картины "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко.
100020
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:21Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею
19:19В Узбекистане появятся свои оливковые плантации
19:16Узбекистанец исполнил мечту и поднялся на Эверест
18:22Новые предприятия в Сурхандарье освободят от налогов
18:16Корейский "Эксимбанк" выделил $124 млн на строительство медицинского центра
18:05В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"
17:50В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
17:39Секретари Совбезов стран ШОС встретятся в июне в Душанбе
17:34Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн
17:12Касым-Жомарт Токаев наградил Абдуллу Арипова орденом "Достык"
16:57Узбекскую молодежь ждут на Международной олимпиаде в центре "Сириус"
16:39В Узбекистане снизились цены на бензин
16:38Аномальная жара и пыльная буря: погода продолжит испытывать узбекистанцев
15:44Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте
15:09Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу
15:03Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане
14:42В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства
14:23В Узбекистан из Турции и России возвращены попавшие в трудную ситуацию матери с детьми
14:18Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
13:55Европу раскололо партнерство с Китаем