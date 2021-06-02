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В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"
В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"
Российские кинематографисты проводили съемочный процесс в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды творческая группа из РФ отснимет... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T18:05+0500
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2021-06-02T18:08+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В республике завершились съемки российско-узбекского фильма "Солнце на вкус", сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Кинокартина снята в жанре фэнтези. Она повествует о различных интересных приключениях главных героев. В Узбекистане съемки состоялись в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды российские кинематографисты отснимут уже в Москве. Кастинги актеров на главные роли фильма проходили в России и Узбекистане. Ранее в национальном киноагентстве заявили, что сценаристом картины "Солнце на вкус" стал известный российский кинодраматург Олег Маловичко.
https://uz.sputniknews.ru/20201022/Uzbekkino-i-rossiyskaya-kinokompaniya-dogovorilis-o-sovmestnykh-semkakh-filma-15233383.html
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кинематограф, узбеккино, кино
В Узбекистане завершены съемки фильма "Солнце на вкус"
18:05 02.06.2021 (обновлено: 18:08 02.06.2021)
Российские кинематографисты проводили съемочный процесс в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды творческая группа из РФ отснимет уже в Москве.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
В республике завершились съемки российско-узбекского фильма "Солнце на вкус", сообщает
пресс-служба НА "Узбеккино".
Кинокартина снята в жанре фэнтези. Она повествует о различных интересных приключениях главных героев.
В Узбекистане съемки состоялись в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. Оставшиеся эпизоды российские кинематографисты отснимут уже в Москве.
Кастинги актеров на главные роли фильма проходили в России
и Узбекистане
. Ранее в национальном киноагентстве заявили, что сценаристом картины "Солнце на вкус" стал
известный российский кинодраматург Олег Маловичко.