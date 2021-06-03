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Девятнадцатилетней жительнице Алмалыка грозит 15 суток за инцидент у памятника
Девятнадцатилетней жительнице Алмалыка грозит 15 суток за инцидент у памятника
Девушка забралась на монумент, расположенный на городском бульваре города Алмалык. Правоохранителе квалифицировали ее действия как мелкое хулиганство. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T20:18+0500
2021-06-03T20:18+0500
происшествия
алмалык
гувд ташкента
оскорбление
памятник
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В столичной области под суд пойдет 19-летняя местная жительница, забравшаяся на памятник “Мать и дитя”, сообщает ГУВД Ташкента.Инцидент произошел поздно вечером 2 июня. Девушка забралась на монумент, расположенный на городском бульваре города Алмалык. Позднее запись произошедшего она выложила в социальных сетях. Правоохранительные органы усмотрели в поведении девушки нарушение статьи 183 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и квалифицировали ее действия как мелкое хулиганство.Там напоминают, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.Ранее по той же статье были привлечены к ответственности самаркандский блогер и его оператор. Молодой человек встал около памятника поэту Алишеру Навои и произнес оскорбительные слова в его адрес.Позже видеоблогер раскаялся в содеянном и принес свои извинения узбекскому народу.Спустя несколько дней самаркандским правоохранителям пришлось разбираться с другим резонансным делом, также связанным с памятью великого поэта и мыслителя.Местные блогеры выложили в соцсетях видео, где плюют на памятник. Эти действия вызвали большой общественный резонанс, и после того, как делом занялись в местном УВД, молодые люди сняли и выложили новый ролик, где отмывают монумент и просят прощение за содеянное.Как бы то ни было, дело об административном правонарушении было передано в суд Каттакургана.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/tiktok-golovnogo-mozga-samarkandtsy-oplevali-pamyatnik-alisheru-navoi--video-18754474.html
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алмалык, гувд ташкента, оскорбление, памятник

Девятнадцатилетней жительнице Алмалыка грозит 15 суток за инцидент у памятника

20:18 03.06.2021
443
© Sputnik / Владимир ПесняСотрудник закрывает дверь следственного изолятора
Сотрудник закрывает дверь следственного изолятора - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Владимир Песня
Девушка забралась на монумент, расположенный на городском бульваре города Алмалык. Правоохранителе квалифицировали ее действия как мелкое хулиганство.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В столичной области под суд пойдет 19-летняя местная жительница, забравшаяся на памятник “Мать и дитя”, сообщает ГУВД Ташкента.
Инцидент произошел поздно вечером 2 июня. Девушка забралась на монумент, расположенный на городском бульваре города Алмалык. Позднее запись произошедшего она выложила в социальных сетях.
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаЖительница Алмалыка забралась на памятник "Мать и дитя"
Жительница Алмалыка забралась на памятник Мать и дитя - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
Жительница Алмалыка забралась на памятник "Мать и дитя"
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Правоохранительные органы усмотрели в поведении девушки нарушение статьи 183 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и квалифицировали ее действия как мелкое хулиганство.

“В УВД города Алмалыка оформили соответствующие документы и направили их в территориальный судебный орган для принятия мер законного характера”, — говорится в сообщении.

Там напоминают, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.
Ранее по той же статье были привлечены к ответственности самаркандский блогер и его оператор. Молодой человек встал около памятника поэту Алишеру Навои и произнес оскорбительные слова в его адрес.
Позже видеоблогер раскаялся в содеянном и принес свои извинения узбекскому народу.
Tiktok - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Общество
TikTok головного мозга: самаркандцы оплевали памятник Алишеру Навои — видео
17 мая, 09:00
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Спустя несколько дней самаркандским правоохранителям пришлось разбираться с другим резонансным делом, также связанным с памятью великого поэта и мыслителя.
Местные блогеры выложили в соцсетях видео, где плюют на памятник. Эти действия вызвали большой общественный резонанс, и после того, как делом занялись в местном УВД, молодые люди сняли и выложили новый ролик, где отмывают монумент и просят прощение за содеянное.
Как бы то ни было, дело об административном правонарушении было передано в суд Каттакургана.
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