https://uz.sputniknews.ru/20210603/devyatnadtsatiletney-jitelnitse-almalyka-grozit-15-sutok-za-intsident-u-pamyatnika-19080973.html

Девятнадцатилетней жительнице Алмалыка грозит 15 суток за инцидент у памятника

Девятнадцатилетней жительнице Алмалыка грозит 15 суток за инцидент у памятника

Девушка забралась на монумент, расположенный на городском бульваре города Алмалык. Правоохранителе квалифицировали ее действия как мелкое хулиганство. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T20:18+0500

2021-06-03T20:18+0500

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происшествия

алмалык

гувд ташкента

оскорбление

памятник

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В столичной области под суд пойдет 19-летняя местная жительница, забравшаяся на памятник “Мать и дитя”, сообщает ГУВД Ташкента.Инцидент произошел поздно вечером 2 июня. Девушка забралась на монумент, расположенный на городском бульваре города Алмалык. Позднее запись произошедшего она выложила в социальных сетях. Правоохранительные органы усмотрели в поведении девушки нарушение статьи 183 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и квалифицировали ее действия как мелкое хулиганство.Там напоминают, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.Ранее по той же статье были привлечены к ответственности самаркандский блогер и его оператор. Молодой человек встал около памятника поэту Алишеру Навои и произнес оскорбительные слова в его адрес.Позже видеоблогер раскаялся в содеянном и принес свои извинения узбекскому народу.Спустя несколько дней самаркандским правоохранителям пришлось разбираться с другим резонансным делом, также связанным с памятью великого поэта и мыслителя.Местные блогеры выложили в соцсетях видео, где плюют на памятник. Эти действия вызвали большой общественный резонанс, и после того, как делом занялись в местном УВД, молодые люди сняли и выложили новый ролик, где отмывают монумент и просят прощение за содеянное.Как бы то ни было, дело об административном правонарушении было передано в суд Каттакургана.

https://uz.sputniknews.ru/20210517/tiktok-golovnogo-mozga-samarkandtsy-oplevali-pamyatnik-alisheru-navoi--video-18754474.html

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алмалык, гувд ташкента, оскорбление, памятник