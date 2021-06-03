https://uz.sputniknews.ru/20210603/dlya-aktivnoy-jizni-spetsializirovannye-detsady-poluchili-unikalnoe-oborudovanie-19068564.html

Для активной жизни: специализированные детсады получили уникальное оборудование

Для активной жизни: специализированные детсады получили уникальное оборудование

МДО провела второй этап программы по оснащению детских специализированых ДОО спецоборудованием. До конца года оно появится в 70 подобных учреждениях по всей... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T20:20+0500

2021-06-03T20:20+0500

2021-06-03T20:20+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министерство дошкольного образования реализовало второй этап Программы оснащения государственных многопрофильных специализированных дошкольных образовательных организаций коррекционно-педагогическим и реабилитационным оборудованием.Оборудование передано 3 июня детям с ограниченными возможностями, воспитывающимся в Чиланзарском районе (289 СГДОО), Кибрайском районе (34 СГДОО) и Уртачирчикском районе (педагогический колледж) столичной области.Это инвалидные коляски и ходунки, а также специальные ортопедические функциональные стулья для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, благодаря которым увеличится их возможность для обучения, активной жизни и полноценного комфортного отдыха.Также организации получили тренажеры для развития опорно-двигательного аппарата и проявления таких физических возможностей, как сила, ловкость, выносливость, настойчивость и целеустремленность.Среди аппаратов — вертикализаторы. Они позволяют ребенку удерживать вертикальное положение без посторонней помощи и при этом чувствовать себя психологически лучше, познавать окружающий мир и получать возможность общаться со своими сверстниками. Также, ребенку становится легче заниматься с педагогами. Мероприятия по созданию условий для помощи детям с особыми потребностями начаты еще в марте. В рамках первого этапа оснащения, специализированные дошкольные образовательные организации Ташкента получили специальное оборудование, в том числе ортопедические тренажеры ходьбы, бизиборды, сухие бассейны, специальные массажные коврики, дидактические материалы, благодаря которым уже появилась возможность повысить эффективность оказываемой помощи десяткам воспитанников данных организаций.Современная материально-техническая база наряду с квалифицированными педагогами и медицинскими работниками – это важная составляющая для реализации учебных программ детям с ограниченными возможностями здоровья. Все это направлено на то, чтобы воспитанники как можно раньше приобрели необходимые навыки и знания, необходимые для полноценной адаптации в социуме и реализации своих возможностей и способностей.В данное время идет активная подготовка к следующим этапам. Ожидается, что современным оборудованием до конца года оснастят 70 специализированных дошкольных образовательных организаций по всей стране.

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2021

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Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg

детские сады, медицинское оборудование, дети, медицина, здоровье