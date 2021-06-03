https://uz.sputniknews.ru/20210603/na-uzbekskix-voditeley-obrushilsya-pylevoy-dyavol--video-19058840.html
На узбекских водителей обрушился "пылевой дьявол" — видео
На узбекских водителей обрушился "пылевой дьявол" — видео
Впрочем, некоторые очевидцы считают, что это мог быть дым от крупного пожара. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T09:24+0500
2021-06-03T09:24+0500
2021-06-03T10:57+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекские автомобилисты снова сняли кадры мощной песчаной бури.На этот раз стихия обрушилась в районе трассы "Карши — Самарканд". На кадрах видно, как большая часть неба затянута густым слоем пыли.Автомобилисты столкнулись также с сильным ветром.Впрочем, как отмечают некоторые очевидцы, это мог быть не столько песчаный ураган, сколько дым от крупного пожара.На прошлой неделе песчаная буря обрушилась на Андижан. Позднее в Узгидромете объяснили, с чем это было связано.По словам синоптиков, подобные природные явления обычно возникают в регионе весной и в начале лета. Именно в этот сезон воздух достаточно прогрет в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать. Такие процессы приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-ustranyayut-posledstviya-silnogo-vetra-19057876.html
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автомобили, стихия, карши, самарканд, узбекистан
На узбекских водителей обрушился "пылевой дьявол" — видео
09:24 03.06.2021 (обновлено: 10:57 03.06.2021)
Впрочем, некоторые очевидцы считают, что это мог быть дым от крупного пожара.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекские автомобилисты снова сняли кадры мощной песчаной бури.
На этот раз стихия обрушилась в районе трассы "Карши — Самарканд". На кадрах видно, как большая часть неба затянута густым слоем пыли.
Автомобилисты столкнулись также с сильным ветром.
Впрочем, как отмечают некоторые очевидцы, это мог быть не столько песчаный ураган, сколько дым от крупного пожара.
На прошлой неделе песчаная буря обрушилась
на Андижан. Позднее в Узгидромете объяснили
, с чем это было связано.
По словам синоптиков, подобные природные явления обычно возникают в регионе весной и в начале лета.
Именно в этот сезон воздух достаточно прогрет в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать. Такие процессы приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов.