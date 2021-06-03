https://uz.sputniknews.ru/20210603/pentagon-sdaet-bagram-chto-eto-znachit-19081470.html

Пентагон сдает Баграм: что это значит

Пентагон сдает Баграм: что это значит

До вывода иностранных войск до 90% боевых операций проводились афганскими подразделениями, а талибы вскоре "откажутся от насилия и присоединятся к мирному... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T21:01+0500

2021-06-03T21:01+0500

2021-06-03T21:01+0500

колумнисты

пентагон

афганистан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/12/16027196_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_02e98d7f7115d05b25de8aead1351c35.jpg

Ускоренный вывод войск США и НАТО из Афганистана – без предварительного формирования компенсационных механизмов безопасности – напоминает бегство под лозунгом: "После нас – хоть потоп!", и создает новые риски эскалации боевых действий в Центрально-Азиатском регионе. Вашингтон и Брюссель предлагают Кабулу "отступные", то есть деньги, но безопасность и мир на афганском базаре не купишь.Центральное командование США 1 июня сообщило, что из Афганистана выведено от 30 до 44 процентов американских войск. Военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III совершили 300 рейсов, Агентству оборонного снабжения передано 13 тысяч единиц оборудования и техники для утилизации. В Пентагоне также заявили о готовности в ближайшие три недели передать правительственной армии Афганистана крупнейшую авиабазу Баграм, которая является главным штабом американских военно-воздушных операций в Исламской республике. А пока там размещаются тысячи иностранных военнослужащих.Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод войск из Афганистана ослабит Соединенные Штаты. Целый ряд экспертов в США и странах ЕС отметили, что этот процесс больше напоминает бегство с трудно прогнозируемыми последствиями развития событий. В напряженном ожидании находятся сопредельные страны Центральной Азии, и регулярные ободряющие беседы по телефону госсекретаря США Энтони Блинкена с региональными коллегами спокойствия не приносят.Попытки Вашингтона переместить военные базы из Афганистана на территорию соседних государств не встречают понимания в Душанбе, Ташкенте, Бишкеке, Нур-Султане, Ашхабаде, Исламабаде. Со своей стороны, талибы выступили категорически против подобных планов США, и пообещали "беды и трудности" всем, кто "совершит ошибки". В сложившейся ситуации Брюссель пытается сохранить лицо – генсек НАТО Йенс Столтенберг обещает продолжение финансирования правительственных сил и дипломатического присутствия в Афганистане. Кабул разочарован отступлением западных союзников, и намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Москвой. В Исламской республике по-прежнему пахнет порохом, тротилом и опиумным маком.Взорванный КабулВ столице Афганистана 1 июня восемь человек погибли и еще 14 пострадали в результате двух взрывов. Причем мишенью были городские автобусы. Казалось бы, для чего "вооруженной оппозиции" уничтожать мирных граждан, если планово выводятся иностранные войска, действует механизм межафганских переговоров, моджахедам открыта дорога во власть и к миру? Возможно, в дискуссии о будущем страны и в борьбе за власть у талибов попросту нет других аргументов – переформатирование республики в эмират продолжается привычными террористическими средствами.Значительный рост количества боестолкновений талибов с правительственными силами в мае вызвал лишь заметное ускорение вывода войск США и НАТО – к середине лета их не останется. НАТО намерено влиять на обстановку дипломатически, финансировать афганские силы безопасности, и рассматривает возможности подготовки афганских военнослужащих за пределами Исламской республики. В Кабуле остаются около 1000 сотрудников посольства США, но фактически Афганистан брошен на произвол судьбы – деньги и дипломаты сами по себе не стреляют. Многолетняя подготовка военнослужащих афганской армии по стандартам НАТО победы над талибами не обеспечила, и зарубежный формат ничего не изменит. Обученная, вооруженная и экипированная американцами 350-тысячная армия Афганистана не способна достойно противостоять примерно 50-тысячному "войску" талибов. И весьма многозначительно выглядит желание Кабула укреплять военно-техническое сотрудничество с Москвой, явно не совпадающее с интересами Вашингтона. Посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад 29 мая сообщил, что Кабул готов закупать у Москвы оружие и военную технику. Более того, в Афганистане считают, что "Россия должна предотвратить возвращение режима талибов".В области укрепления региональной безопасности страны ОДКБ идут своим, прагматичным и реалистичным путем – в Центральной Азии вскоре состоятся пять совместных учений. Планируется отработка последовательного применения войск в ходе миротворческой операции – от локализации приграничного вооруженного конфликта до постконфликтного урегулирования.Отвечающий за Центрально-Азиатское стратегическое направление российский Центральный военный округ (ЦВО) летом проведет девять совместных международных учений на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Напомню, что в структуру ЦВО входят 201-я военная база в Таджикистане и объединенная военная база в Кыргызстане.Павшая крепостьАвиабаза Баграм имеет стратегическое значение для Афганистана, этот исполинский военный объект с несколькими периметрами безопасности и взлетной полосой длиной 3600 м расположен в 40 км от Кабула, и позволяет контролировать с воздуха территорию всей страны. "Запасных аэродромов" такого значения и масштаба в республике нет и быть не может. После сдачи Баграма правительственным силам отряды талибов могут быстро захватить авиабазу, чтобы лишить иностранные войска возможности оперативного возвращения (в последние месяцы заметна тенденция сдачи военных баз моджахедам).Подобное развитие событий обещает новые проблемы Кабулу и подразделениям иностранных союзников и партнеров, которые не успеют эвакуироваться самолетами военно-транспортной авиации. Наземные варианты вывода иностранных войск совершенно нереалистичны, Афганистан не имеет развитой транспортной системы, разорван на зоны влияния между правительственными силами и тремя десятками террористических группировок. Обеспокоенность присутствует, к примеру, в контингенте Бундесвера (до 1300 военнослужащих). Правительство Германии в конце февраля продлило участие вооруженных сил страны в международной операции под руководством НАТО Resolute Support в Афганистане до 31 января 2022 года. Бундесвер за 20 лет потерял в Афганистане 59 военнослужащих и более 16 млрд евро. Комментарии о смысле потерь здесь излишни.Министр обороны Исламской республики Асадулла Халид 1 июня оптимистично заявил, что еще до вывода иностранных войск до 90% боевых операций проводились афганскими подразделениями, а талибы вскоре "откажутся от насилия и присоединятся к мирному процессу". Халид надеется на продолжение военного сотрудничества со странами НАТО: "У международного сообщества есть обязательства и соглашение с нами. При необходимости… их военно-воздушные силы помогут нам там, где это нужно". Ключевой вопрос: откуда прилетят эти силы? Держать авианосец ВМС США в Персидском заливе для "страховки" действующего афганского правительства – весьма накладно, а другие варианты не просматриваются. По данным NYT, США и НАТО намерены вывести войска к началу – середине июля. Обратно они не вернутся. И участившиеся в последнее время "контрольные звонки" американского госсекретаря Энтони Блинкена коллегам в Центральной Азии отражают крайнюю неуверенность в завтрашнем дне и надежду на то, что в крайнем случае Таджикистан, Узбекистан или другая страна с пониманием "подставит плечо" ВВС США.Полагаю, наиболее точный прогноз по развитию ситуации в Афганистане после вывода иностранных войск дал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли: "Будет плохо или очень плохо". По данным ООН, кроме "Талибана"*, в 15 афганских провинциях присутствует боевики "Аль-Каиды"*, а представители "Исламского государства"* стремятся завербовать талибов, выступающих против мирного процесса. Война не окончена.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/vyvod-voysk-ssha-i-bunt-marshala-dustuma-voenno-politicheskaya-turbulentnost-afganistana--18907814.html

https://uz.sputniknews.ru/20210517/naedine-s-talibanom-gotov-li-uzbekistan-k-uxodu-ssha-iz-afganistana-18765512.html

https://uz.sputniknews.ru/20200712/Kabul-v-osade-talibov-kak-Afganistanu-nayti-tochku-opory-v-Tsentralnoy-Azii-14520885.html

афганистан

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

пентагон, афганистан, сша