https://uz.sputniknews.ru/20210603/skolko-migrantov-ne-xvataet-moskve-19069905.html
Сколько мигрантов не хватает Москве
Сколько мигрантов не хватает Москве
Проблема с трудовыми ресурсами в строительной отрасти становится все острее. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T15:06+0500
2021-06-03T15:06+0500
2021-06-03T15:10+0500
миграция
трудовые мигранты
москва
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Москве не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов, сообщил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.В кулуарах Петербургского международного экономического форума он заявил РИА Новости, что проблема с трудовыми ресурсами в строительной отрасти становится все острее.По его словам, в столице постепенно становится больше мигрантов, идущих на оформление патента, но пока не в докризисном объеме."Мы сейчас ежедневно регистрируем около 600-700 человек, приезжающих для работы в Москве", — отметил заммэра.Существующие ограничения по въезду трудовых мигрантов в страну Ефимов считает избыточными. По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами республики, население которой превышает 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html
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трудовые мигранты, москва
Сколько мигрантов не хватает Москве
15:06 03.06.2021 (обновлено: 15:10 03.06.2021)
Проблема с трудовыми ресурсами в строительной отрасти становится все острее.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Москве не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов, сообщил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума он заявил РИА Новости
, что проблема с трудовыми ресурсами в строительной отрасти становится все острее.
"В обычном режиме у нас в городе работает порядка миллиона трудовых мигрантов, а на сегодня их порядка 700 тысяч, то есть примерно 300 тысяч человек в экономике не хватает", — сказал Владимир Ефимов.
По его словам, в столице постепенно становится больше мигрантов, идущих на оформление патента, но пока не в докризисном объеме.
"Мы сейчас ежедневно регистрируем около 600-700 человек, приезжающих для работы в Москве", — отметил заммэра.
Существующие ограничения по въезду трудовых мигрантов в страну Ефимов считает избыточными.
"Надеемся, что в ближайшее время эти механизмы будут упрощены", — сказал он.
По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами республики, население которой превышает 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.