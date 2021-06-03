https://uz.sputniknews.ru/20210603/skolko-migrantov-ne-xvataet-moskve-19069905.html

Сколько мигрантов не хватает Москве

Сколько мигрантов не хватает Москве

Проблема с трудовыми ресурсами в строительной отрасти становится все острее. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T15:06+0500

2021-06-03T15:06+0500

2021-06-03T15:10+0500

миграция

трудовые мигранты

москва

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Москве не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов, сообщил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.В кулуарах Петербургского международного экономического форума он заявил РИА Новости, что проблема с трудовыми ресурсами в строительной отрасти становится все острее.По его словам, в столице постепенно становится больше мигрантов, идущих на оформление патента, но пока не в докризисном объеме."Мы сейчас ежедневно регистрируем около 600-700 человек, приезжающих для работы в Москве", — отметил заммэра.Существующие ограничения по въезду трудовых мигрантов в страну Ефимов считает избыточными. По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами республики, население которой превышает 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html

https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html

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трудовые мигранты, москва