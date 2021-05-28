https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html
Изменения для мигрантов в России — что предлагает МВД
Изменения для мигрантов в России — что предлагает МВД
Может ли Россия обойтись без иностранной рабочей силы? Какие нововведения подготовили в МВД для регулирования миграционного потока и смогут ли мигрантов... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T07:31+0500
2021-05-28T07:31+0500
2021-05-28T07:31+0500
видео
мвд россии
мигранты
узбекистан
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Пандемия показала, что для России важны все категории мигрантов: работники, студенты, культурные деятели. Но и для самих иностранцев нужны безопасные условия работы и проживания в РФ. Как восстановить миграционный поток после глобального локдауна и что предлагается изменить в законодательстве, рассказывает член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, экс-замминистра и почетный работник ФМС Владимир Александрович Волох.Три режима пребывания для иностранцев – как это будет работать?МВД России разработало новый порядок регулирования миграционного учета, который подразумевает три варианта нахождения на территории РФ иностранцев: краткосрочный (до 90 дней), долгосрочный (от 90 дней в течение календарного года, но без оформления ПМЖ) и постоянное нахождение в РФ.По его словам, за последние десятилетия в РФ была разработана обширная и довольно эффективная система, но которая требует определенной реформации с учетом современных реалий. В частности, большинство моментов, связанных с регистрацией иностранцев, необходимо переводить в цифровой вид.Неорганизованный организованный наборРоссия заключила соглашения по организованному набору с Узбекистаном и Таджикистаном. Этот механизм призван защитить иностранных работников от мошенников и обмана со стороны недобросовестных нанимателей. Однако появляется другой немаловажный момент – дисциплина и исполнительность самих приезжих.Владимир Волох добавил, что страны, особенно Узбекистан, очень помогают в организованном наборе своих граждан: содействуют в обучении, тесно контактируют с российскими коллегами по линии обработки документов, предоставляют площадки для встреч с работодателями. Однако, убежден собеседник, Россия также должна быть активной в этом вопросе. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>"Думаю, РФ стоит более тесно работать с потенциальными трудовым ресурсами в странах, а не сидеть и не ждать, когда они сами приедут", — заявил Волох.В целом, это перспективный инструмент для легализации иностранных работников, который поможет и им самим защитить свои права на территории чужого государства. Найдет ли Россия замену мигрантам из Узбекистана?Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в экономику всех стран. Особенно это ударило по рынку рабочей силы: из-за закрытия границ целые отрасли производства остались без сотрудников. В РФ, по оценкам специалистов, наибольший дефицит испытывают сфера ЖХК, строительство и сельское хозяйство.Уже звучат идеи о том, чтобы привлекать в отдельные сектора экономики российских заключенных, смягчая им наказание обязательными работами. По мнению эксперта, такой подход имеет право на жизнь, но глобально он не решает проблему нехватки кадров.В качестве пилотного проекта он предлагает организовать такие рабочие отряды, но в более скромных масштабах – всего по стране 3-5 тысяч человек, не более, а уже затем подумать, насколько это эффективно для широкого применения.Межнациональное спокойствие – как избежать конфликтовВажный вопрос национальной безопасности и стабильности – межнациональные отношения внутри РФ. Для поддержания атмосферы добрососедства и толерантности необходимо плотно работать с диаспорами. В целом, полагает эксперт, у России получается держать ситуацию под контролем и не допускать тяжелейших столкновений на национальной почве, как это было недавно в США.Подробнее о предлагаемых изменениях в сфере трудовой миграции в России смотрите в полном видеоинтервью Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html
https://uz.sputniknews.ru/20210330/mintruda-izuchit-problemy-uzbekistantsev-pri-orgnabore-v-rf-18034078.html
https://uz.sputniknews.ru/20210525/trud-osujdennyx-ne-reshit-polnostyu-problemu-defitsita-rabochix-ruk-v-rf---volodin-18906904.html
https://uz.sputniknews.ru/20210201/Ot-zhelayuschikh-net-otboya-stroiteli-iz-Samarkanda-proshli-otbor-dlya-raboty-v-RF-15914569.html
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мвд россии, мигранты, узбекистан
Изменения для мигрантов в России — что предлагает МВД
Может ли Россия обойтись без иностранной рабочей силы? Какие нововведения подготовили в МВД для регулирования миграционного потока и смогут ли мигрантов заменить заключенные – об этих Sputnik побеседовал с членом Общественного совета при МВД России Владимиром Волохом.
Пандемия показала, что для России важны все категории мигрантов: работники, студенты, культурные деятели. Но и для самих иностранцев нужны безопасные условия работы и проживания в РФ.
Как восстановить миграционный поток после глобального локдауна и что предлагается изменить в законодательстве, рассказывает член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, экс-замминистра и почетный работник ФМС Владимир Александрович Волох.
Три режима пребывания для иностранцев – как это будет работать?
МВД России разработало новый порядок регулирования миграционного учета, который подразумевает три варианта нахождения на территории РФ иностранцев: краткосрочный (до 90 дней), долгосрочный (от 90 дней в течение календарного года, но без оформления ПМЖ) и постоянное нахождение в РФ.
"Идея в том, чтобы унифицировать учет всех приезжающих в Россию иностранных граждан. Если первая категория может включать в себя тех, кто, например, приехал в гости или в командировку, вторая больше подходит для трудовых мигрантов, а третья – для студентов, постоянных рабочих или для тех, у кого в России семьи и кто планирует в будущем получать гражданство. Пока предложения обсуждаются, возможно, будут внесены поправки, в том числе от депутатов Государственной Думы или от общественных организаций", — пояснил Владимир Волох.
По его словам, за последние десятилетия в РФ была разработана обширная и довольно эффективная система, но которая требует определенной реформации с учетом современных реалий. В частности, большинство моментов, связанных с регистрацией иностранцев, необходимо переводить в цифровой вид.
Неорганизованный организованный набор
Россия заключила соглашения по организованному набору с Узбекистаном и Таджикистаном. Этот механизм призван защитить иностранных работников от мошенников и обмана со стороны недобросовестных нанимателей. Однако появляется другой немаловажный момент – дисциплина и исполнительность самих приезжих.
"К сожалению, есть такие случаи, они единичны, но все же, когда мигрант использует оргнабор как инструмент въезда на территорию РФ, а потом пытается сразу поменять работу. Разумеется, у нас нет кабалы и каждый человек имеет право выбирать, где он хочет трудиться, но и приезжий должен соблюдать условия договора – отработать хотя бы год у конкретного нанимателя, который его приглашал, оплачивал дорогу и размещение. Это разумный и справедливый подход. По этой части, конечно, необходимо работать с гражданами", — отметил эксперт.
Владимир Волох добавил, что страны, особенно Узбекистан, очень помогают в организованном наборе своих граждан: содействуют в обучении, тесно контактируют с российскими коллегами по линии обработки документов, предоставляют площадки для встреч с работодателями. Однако, убежден собеседник, Россия также должна быть активной в этом вопросе.
"Думаю, РФ стоит более тесно работать с потенциальными трудовым ресурсами в странах, а не сидеть и не ждать, когда они сами приедут", — заявил Волох.
В целом, это перспективный инструмент для легализации иностранных работников, который поможет и им самим защитить свои права на территории чужого государства.
Найдет ли Россия замену мигрантам из Узбекистана?
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в экономику всех стран. Особенно это ударило по рынку рабочей силы: из-за закрытия границ целые отрасли производства остались без сотрудников. В РФ, по оценкам специалистов, наибольший дефицит испытывают сфера ЖХК, строительство и сельское хозяйство.
Уже звучат идеи о том, чтобы привлекать в отдельные сектора экономики российских заключенных, смягчая им наказание обязательными работами. По мнению эксперта, такой подход имеет право на жизнь, но глобально он не решает проблему нехватки кадров.
"Во-первых, цифры несопоставимы. При количестве уехавших мигрантов в 2,5 миллиона ФСИН готов трудоустроить всего 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Получается капля в море. Во-вторых, реализация такого подхода требует внушительных финансовых и организационных затрат – инфраструктура, рабочие места, органы учета таких работников, финансирование этих предприятий. Ну и в-третьих, вопросы безопасности, как самих работников, так и населения. Тут важно учесть все нюансы", — объяснил Волох.
В качестве пилотного проекта он предлагает организовать такие рабочие отряды, но в более скромных масштабах – всего по стране 3-5 тысяч человек, не более, а уже затем подумать, насколько это эффективно для широкого применения.
Межнациональное спокойствие – как избежать конфликтов
Важный вопрос национальной безопасности и стабильности – межнациональные отношения внутри РФ. Для поддержания атмосферы добрососедства и толерантности необходимо плотно работать с диаспорами. В целом, полагает эксперт, у России получается держать ситуацию под контролем и не допускать тяжелейших столкновений на национальной почве, как это было недавно в США.
"У нас успешно работает Совет при Президенте по межнациональным отношениям, причем, его возглавляет лично Владимир Путин, который практически всегда сам проводит эти заседания. Это говорит о том внимании, которое власти РФ уделяют данной сфере. Глава государства прислушивается к нашим инициативам. Последний пример – это пакет предложений по защите прав несовершеннолетних детей мигрантов, которые оказались в РФ. Думаю, было бы также полезно принять закон о социально-культурной адаптации мигрантов. Эта идея не нова, но пока она не реализована", — подчеркнул Волох.
Подробнее о предлагаемых изменениях в сфере трудовой миграции в России смотрите в полном видеоинтервью Sputnik Узбекистан
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