https://uz.sputniknews.ru/20210603/tashkent-ojidaet-ot-vashingtona-postavki-vaktsin-ot-covid-19-19075765.html
Ташкент ожидает от Вашингтона поставки вакцин от COVID-19
Ташкент ожидает от Вашингтона поставки вакцин от COVID-19
Президент США ранее заявлял, что страна к концу июня отправит за границу 20 миллионов доз американских вакцин от компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T17:52+0500
2021-06-03T17:52+0500
2021-06-03T17:52+0500
общество
вакцина
узбекистан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/16/15651662_0:147:3001:1835_1920x0_80_0_0_9292171bf6cd216b914e30784365e207.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают поставки из США вакцин от коронавируса COVID-19 — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Об этом сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.В середине мая президент США Джо Байден сообщил, что страна к концу июня отправят за границу 20 миллионов доз американских вакцин от компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ранее Вашингтон объявил, что планирует передать другим странам 60 миллионов доз не одобренной в США вакцины производства компании AstraZeneca. Отмечалось, что несколько миллионов доз уже были переданы Канаде и Мексике.По данным агентства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и специальный советник вице-президента США Лиза Сойер обсудили в Вашингтоне вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V".За два с небольшим месяца в стране вакцинировались более 1,3 миллиона человек. Четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны. До конца этого года это число может вырасти до семи миллионов, или около 20 процентов жителей республики.Во вторник Узбекистан получил третью партию российского "Спутник V".Также сообщалось, что РФ и РУз договорились о локализации производства этой вакцины в республике. Площадка уже выбрана.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/zdorovye-otnosheniya-glavnoe-o-sotrudnichestve-uzbekistana-i-rf-v-meditsine-19012067.html
узбекистан
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/16/15651662_41:0:2504:1847_1920x0_80_0_0_bdf3839e8680e24f3b3eee8ebf5a7793.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина, узбекистан, сша
Ташкент ожидает от Вашингтона поставки вакцин от COVID-19
Президент США ранее заявлял, что страна к концу июня отправит за границу 20 миллионов доз американских вакцин от компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Власти Узбекистана ожидают поставки из США вакцин от коронавируса COVID-19 — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Об этом сообщает информагентство "Дунё"
МИД РУз.
В середине мая президент США Джо Байден сообщил, что страна к концу июня отправят за границу 20 миллионов доз американских вакцин от компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ранее Вашингтон объявил, что планирует передать другим странам 60 миллионов доз не одобренной в США вакцины производства компании AstraZeneca. Отмечалось, что несколько миллионов доз уже были переданы Канаде и Мексике.
По данным агентства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и специальный советник вице-президента США Лиза Сойер обсудили в Вашингтоне вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.
"На встрече также рассмотрен вопрос предоставления Узбекистану вакцин против COVID-19 в рамках анонсированного Белым домом плана по отправке в другие страны около 80 миллионов препаратов AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson", — говорится в публикации.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V".
За два с небольшим месяца в стране вакцинировались более 1,3 миллиона человек. Четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны. До конца этого года это число может вырасти до семи миллионов, или около 20 процентов жителей республики.