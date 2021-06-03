https://uz.sputniknews.ru/20210603/uzbekistan-i-kazaxstan-gotovy-obezopasit-tsa-na-fone-situatsii-v-afganistane-19078969.html
Узбекистан и Казахстан готовы обезопасить ЦА на фоне ситуации в Афганистане
Узбекистан и Казахстан готовы обезопасить ЦА на фоне ситуации в Афганистане
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону процесс мирного урегулирования в Афганистане и вопросы укрепления дружбы и добрососедства в регионе. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T19:00+0500
2021-06-03T19:00+0500
2021-06-03T19:00+0500
политика
касым-жомарт токаев
телефонный разговор
афганистан
казахстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Касым-Жомарта Токаева по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.Разговор состоялся сегодня, 3 июня. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия, с удовлетворением отметив высокую динамику развития отношений.“Особое внимание уделено дальнейшему продвижению приоритетных проектов в области торговли и логистики, промышленной кооперации, развития современных транспортных коммуникаций и туристической инфраструктуры”, — говорится в сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева.“В ходе беседы лидеры подчеркнули важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, отметив необходимость тесного взаимодействия правительств двух стран”, - сообщает пресс-служба его казахского коллеги.Президенты также приветствовали расширение межпарламентского обмена и проведение в эти дни в Ташкенте первого заседания совместной комиссии на уровне руководителей Сенатов.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/kazaxstan-i-uzbekistan-zavershayut-rabotu-po-vnedreniyu-aziatskoy-shengenskoy-vizy-18770995.html
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касым-жомарт токаев, телефонный разговор, афганистан, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан
Узбекистан и Казахстан готовы обезопасить ЦА на фоне ситуации в Афганистане
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону процесс мирного урегулирования в Афганистане и вопросы укрепления дружбы и добрососедства в регионе.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане, сообщила
пресс-служба Касым-Жомарта Токаева по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.
Разговор состоялся сегодня, 3 июня. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия, с удовлетворением отметив высокую динамику развития отношений.
“Особое внимание уделено дальнейшему продвижению приоритетных проектов в области торговли и логистики, промышленной кооперации, развития современных транспортных коммуникаций и туристической инфраструктуры”, — говорится в сообщении
пресс-службы Шавката Мирзиёева.
“В ходе беседы лидеры подчеркнули важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, отметив необходимость тесного взаимодействия правительств двух стран”, - сообщает
пресс-служба его казахского коллеги.
Президенты также приветствовали расширение межпарламентского обмена и проведение в эти дни в Ташкенте первого заседания совместной комиссии на уровне руководителей Сенатов.