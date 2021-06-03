https://uz.sputniknews.ru/20210603/uzbekistan-i-tadjikistan-doljny-vmeste-borotsya-s-narkotrafikom--akramjon-nematov-19074806.html

Узбекистан и Таджикистан должны вместе бороться с наркотрафиком — Акрамжон Неъматов

Узбекистан и Таджикистан должны вместе бороться с наркотрафиком — Акрамжон Неъматов

Через территорию РУз и РТ проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T17:12+0500

2021-06-03T17:12+0500

2021-06-03T17:12+0500

политика

борьба с незаконным оборотом наркотиков

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана и Таджикистана должны наладить совместные мероприятия по борьбе с наркотрафиком, проходящим через территорию двух стран. Такое мнение высказал замдиректора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте РУз Акрамжон Неъматов.По его мнению, в условиях нестабильной ситуации в Афганистане, а также значительного упрощения режима пересечения госграницы между Узбекистаном и Таджикистаном вопрос борьбы с наркотрафиком представляет особую важность.Неъматов сообщил, что сейчас идет подготовка к подписанию соглашения о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Агентством по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. "Важно не ограничиваться принятием соглашения", — отметил эксперт.Представитель ИСМИ также полагает целесообразным наладить организацию совместных мероприятий по профилактике незаконного потребления и оборота наркотиков, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в данной сфере.Через территорию Узбекистана и Таджикистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.

https://uz.sputniknews.ru/20210315/narkokurery-pytalis-vvezti-v-uzbekistan-propitannye-geroinom-kurtki-i-kover--17754462.html

https://uz.sputniknews.ru/20210428/taliban-beret-pod-kontrol-sever-afganistana--tsentralnaya-aziya-v-opasnosti-18529988.html

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борьба с незаконным оборотом наркотиков, таджикистан, узбекистан