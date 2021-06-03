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Узбекистан и Таджикистан должны вместе бороться с наркотрафиком — Акрамжон Неъматов
Узбекистан и Таджикистан должны вместе бороться с наркотрафиком — Акрамжон Неъматов
Через территорию РУз и РТ проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T17:12+0500
2021-06-03T17:12+0500
политика
борьба с незаконным оборотом наркотиков
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана и Таджикистана должны наладить совместные мероприятия по борьбе с наркотрафиком, проходящим через территорию двух стран. Такое мнение высказал замдиректора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте РУз Акрамжон Неъматов.По его мнению, в условиях нестабильной ситуации в Афганистане, а также значительного упрощения режима пересечения госграницы между Узбекистаном и Таджикистаном вопрос борьбы с наркотрафиком представляет особую важность.Неъматов сообщил, что сейчас идет подготовка к подписанию соглашения о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Агентством по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. "Важно не ограничиваться принятием соглашения", — отметил эксперт.Представитель ИСМИ также полагает целесообразным наладить организацию совместных мероприятий по профилактике незаконного потребления и оборота наркотиков, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в данной сфере.Через территорию Узбекистана и Таджикистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210315/narkokurery-pytalis-vvezti-v-uzbekistan-propitannye-geroinom-kurtki-i-kover--17754462.html
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борьба с незаконным оборотом наркотиков, таджикистан, узбекистан

Узбекистан и Таджикистан должны вместе бороться с наркотрафиком — Акрамжон Неъматов

17:12 03.06.2021
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© CC0 / Unsplash / Tim CooperМак снотворный
Мак снотворный - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© CC0 / Unsplash / Tim Cooper
Через территорию РУз и РТ проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана и Таджикистана должны наладить совместные мероприятия по борьбе с наркотрафиком, проходящим через территорию двух стран. Такое мнение высказал замдиректора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте РУз Акрамжон Неъматов.

"Необходим комплексный план совместных мероприятий, предусматривающий проведение оперативно-разыскных мероприятий, в том числе контролируемых поставок и проверочных закупок", — сказал Неъматов в четверг на проходящей в Душанбе конференции "Новые точки роста дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан". Эксперта цитирует РИА Новости.

По его мнению, в условиях нестабильной ситуации в Афганистане, а также значительного упрощения режима пересечения госграницы между Узбекистаном и Таджикистаном вопрос борьбы с наркотрафиком представляет особую важность.
Неъматов сообщил, что сейчас идет подготовка к подписанию соглашения о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Агентством по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.
"Важно не ограничиваться принятием соглашения", — отметил эксперт.
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Представитель ИСМИ также полагает целесообразным наладить организацию совместных мероприятий по профилактике незаконного потребления и оборота наркотиков, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в данной сфере.
"Актуальным является обмен данными о новых психоактивных веществах и синтетических наркотиках, формах и методах распространения их в онлайн-пространстве", — добавил Неъматов.
Через территорию Узбекистана и Таджикистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
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