https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-kardinalno-menyaetsya-sistema-texregulirovaniya--novyy-ukaz-prezidenta-19064802.html

Систему техрегулирования в Узбекистане ждут кардинальные изменения — новый указ президента

Систему техрегулирования в Узбекистане ждут кардинальные изменения — новый указ президента

Глава государства подписал указ "О мерах по организации деятельности Узбекского агентства по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T12:38+0500

2021-06-03T12:38+0500

2021-06-03T12:47+0500

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекское агентство по техническому регулированию образовано при Министерстве инвестиций и внешней торговли на базе агентства Узстандарт. Указ подписал президент, документа опубликовало информагентство УзА.Вместе с тем — в республике кардинально меняется система технического регулирования.Упрощение процедур сертификации продукцииС 1 сентября 2021 года оценка соответствия продукции с низким уровнем риска осуществляется путем декларирования соответствия. Оно проводится без выдачи сертификата соответствия на основании протоколов испытаний.Органам по оценке соответствия – членам международных организаций ILAC/IAF разрешается выполнять работы по оценке соответствия без прохождения национальной аккредитации с уведомлением ГП "Узбекский центр аккредитации" об области своей аккредитации. При этом органы по оценке соответствия в оформленных документах по оценке соответствия обязаны обеспечить указание отличительных знаков организаций ILAC/IAF и их размещение на официальных веб-сайтах данных организаций.Удобства для внешней торговлиС 1 ноября 2021 года в целях создания удобств для импортеров и обеспечения ввоза на внутренний рынок качественной и безопасной продукции:Госрегистрация стандартов зарубежных государств в Узбекистане для оценки соответствия продукции стандартам зарубежных государств отечественными органами по оценке соответствия не требуется.Усилится наказание за нарушения техрегламентовС 1 сентября 2021 года устанавливаются меры воздействия за правонарушения, совершенные в областях технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии, в отношении:1. юридических лиц — в случаях несоблюдения производителем или импортером обязательных требований к продукции налагаются санкци в размере: 2. должностных лиц — административный штраф в размере:Принятие документа является частью структурных преобразований в области технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии. Ожидается их адаптация к международным стандартам, а также внедрение в Узбекистане современных методов оценки соответствия.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-vyvedet-svoyu-produktsiyu-na-mejdunarodnyy-uroven-18794381.html

https://uz.sputniknews.ru/20210409/aprelskie-tezisy-leonid-xolod-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-vozmojnostyax-eaes-18248544.html

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