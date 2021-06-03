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В Узбекистане пояснили, каких детей прооперируют бесплатно
В Узбекистане пояснили, каких детей прооперируют бесплатно
В Узбекистане стартует проект по поддержке социальной адаптации детей. Реализуется он за счет гранта Корейского агентства по международному сотрудничеству в... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T17:37+0500
2021-06-03T17:41+0500
общество
малообеспеченные семьи
благотворительность
операция
здоровье
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Нуждающихся в операции на сердце детей из семей, включенных в "женскую" и "железную" тетради, в Узбекистане прооперируют бесплатно, заявила представитель Министерства по поддержке махалли и семьи Гулжамол Шукурова.Вместе с тем в стране намерены прооперировать и провести работу по реабилитации двухсот детей, имеющих дефекты губ и челюстей, а также нуждающихся в пластической хирургии после ожогов различных частей тела.На них могут рассчитывать дети из вышеупомянутых семей и воспитанники домов милосердия. По словам Шукуровой, услуги будут предоставляться на государственном уровне.Данные меры предусмотрены проектом по поддержке социальной адаптации детей, реализуемом в целях усиления роли и взаимодействия структур, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках него определенная поддержка также предусмотрена для 310 выпускников специализированных образовательных учреждений закрытого типа.Проект спонсируется грантом Корейского агентства по международному сотрудничеству в размере 550 тысяч долларов, пояснила Шукурова.В середине марта текущего года операции на сердце детям из малообеспеченных семей профинансировал благотворительный фонд Zamin, председателем Попечительского совета которого является Зироат Мирзиёева.Как сообщалось, всего в списке на тот момент находилось около 300 детей до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний.
https://uz.sputniknews.ru/20210220/Detyam-s-narusheniem-zreniya-proveli-operatsii-v-ramkakh-proekta-Kongil-kozi-16052852.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/onkologi-uzbekistana-postavili-na-potok-redkuyu-operatsiyu-17705645.html
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малообеспеченные семьи, благотворительность, операция, здоровье

В Узбекистане пояснили, каких детей прооперируют бесплатно

17:37 03.06.2021 (обновлено: 17:41 03.06.2021)
522
© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрачи во время операции
Врачи во время операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Кирилл Шипицин
/
Перейти в фотобанк
В Узбекистане стартует проект по поддержке социальной адаптации детей. Реализуется он за счет гранта Корейского агентства по международному сотрудничеству в размере 550 тысяч долларов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Нуждающихся в операции на сердце детей из семей, включенных в "женскую" и "железную" тетради, в Узбекистане прооперируют бесплатно, заявила представитель Министерства по поддержке махалли и семьи Гулжамол Шукурова.
Вместе с тем в стране намерены прооперировать и провести работу по реабилитации двухсот детей, имеющих дефекты губ и челюстей, а также нуждающихся в пластической хирургии после ожогов различных частей тела.
На них могут рассчитывать дети из вышеупомянутых семей и воспитанники домов милосердия. По словам Шукуровой, услуги будут предоставляться на государственном уровне.
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Данные меры предусмотрены проектом по поддержке социальной адаптации детей, реализуемом в целях усиления роли и взаимодействия структур, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках него определенная поддержка также предусмотрена для 310 выпускников специализированных образовательных учреждений закрытого типа.
Проект спонсируется грантом Корейского агентства по международному сотрудничеству в размере 550 тысяч долларов, пояснила Шукурова.
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В середине марта текущего года операции на сердце детям из малообеспеченных семей профинансировал благотворительный фонд Zamin, председателем Попечительского совета которого является Зироат Мирзиёева.
Как сообщалось, всего в списке на тот момент находилось около 300 детей до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний.
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