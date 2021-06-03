https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-poyasnili-kakix-detey-prooperiruyut-besplatno-19076105.html

В Узбекистане пояснили, каких детей прооперируют бесплатно

В Узбекистане пояснили, каких детей прооперируют бесплатно

В Узбекистане стартует проект по поддержке социальной адаптации детей. Реализуется он за счет гранта Корейского агентства по международному сотрудничеству в... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T17:37+0500

2021-06-03T17:37+0500

2021-06-03T17:41+0500

общество

малообеспеченные семьи

благотворительность

операция

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18972493_0:189:3073:1917_1920x0_80_0_0_7f57b4f4eaa3bc9f2183e9a4014bc23a.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Нуждающихся в операции на сердце детей из семей, включенных в "женскую" и "железную" тетради, в Узбекистане прооперируют бесплатно, заявила представитель Министерства по поддержке махалли и семьи Гулжамол Шукурова.Вместе с тем в стране намерены прооперировать и провести работу по реабилитации двухсот детей, имеющих дефекты губ и челюстей, а также нуждающихся в пластической хирургии после ожогов различных частей тела.На них могут рассчитывать дети из вышеупомянутых семей и воспитанники домов милосердия. По словам Шукуровой, услуги будут предоставляться на государственном уровне.Данные меры предусмотрены проектом по поддержке социальной адаптации детей, реализуемом в целях усиления роли и взаимодействия структур, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках него определенная поддержка также предусмотрена для 310 выпускников специализированных образовательных учреждений закрытого типа.Проект спонсируется грантом Корейского агентства по международному сотрудничеству в размере 550 тысяч долларов, пояснила Шукурова.В середине марта текущего года операции на сердце детям из малообеспеченных семей профинансировал благотворительный фонд Zamin, председателем Попечительского совета которого является Зироат Мирзиёева.Как сообщалось, всего в списке на тот момент находилось около 300 детей до 18 лет с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний.

https://uz.sputniknews.ru/20210220/Detyam-s-narusheniem-zreniya-proveli-operatsii-v-ramkakh-proekta-Kongil-kozi-16052852.html

https://uz.sputniknews.ru/20210312/onkologi-uzbekistana-postavili-na-potok-redkuyu-operatsiyu-17705645.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

малообеспеченные семьи, благотворительность, операция, здоровье