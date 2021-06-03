https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-voditeley-pogibshix-iz-za-prevysheniya-skorosti-priravnyali-k-samoubiytsam-19081970.html

В Узбекистане водителей, погибших из-за превышения скорости, приравняли к самоубийцам

В Узбекистане водителей, погибших из-за превышения скорости, приравняли к самоубийцам

Соблюдение ПДД должно быть нацелено в первую очередь на охрану здоровья, поколения и имущества. Это задачи шариата, в случае неисполнения которых водитель... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T21:55+0500

2021-06-03T21:55+0500

2021-06-03T21:55+0500

общество

управление мусульман узбекистана

самоубийство

пдд

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана объявило фетву (устное религиозное предписание) о ПДД, где приравняло водителей, погибших из-за превышения скорости, к самоубийцам, сообщает пресс-служба Управление мусульман Узбекистана.В управлении пояснили, что соблюдение ПДД служит достижению трех целей шариата: охране здоровья, поколения и имущества, а их нарушение являются ущемлением прав других участников дорожного движения.По статистике, количество правонарушений со смертельным исходом на дорогах Узбекистана составляет 8,3 на 100 тысяч человек, что является высоким показателем. Чаще всего причиной аварий становятся превышение скорости и выезд на встречную полосу. В Узбекистане с 1 марта 2016 года вступили в действие обновленные ПДД, которые разрешают движение транспорта в населенных пунктах со скоростью не более 70 километров в час, а на международных автотрассах - до 100 километров в час.При этом месяц назад в стране предложили ограничить максимальную скорость автотранспортных средств в городах до 50 км/ч и до 30 км/ч возле социально значимых объектов. Соответствующая петиция опубликована на портале коллективных обращений Mening Fikrim.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/tishe-edesh--tolku-malo-stoit-li-uzbekistanu-ogranichivat-skorost-v-gorodax--eksperty-18719335.html

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управление мусульман узбекистана, самоубийство, пдд