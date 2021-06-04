https://uz.sputniknews.ru/20210604/mirziyoev-otmetil-vysokiy-uroven-otnosheniy-s-kazaxstanom-19102913.html

Мирзиёев отметил высокий уровень отношений с Казахстаном

Мирзиёев отметил высокий уровень отношений с Казахстаном

По словам узбекского лидера, — это отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутые благодаря регулярным и эффективным контактам на... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T21:25+0500

2021-06-04T21:25+0500

2021-06-04T21:25+0500

политика

маулен ашимбаев

казахстан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил высокий уровень узбекско-казахстанских отношений на встрече с председателем казахстанского Сената Мауленом Ашимбаевым, прошедшей 4 июня в Ташкенте. По словам узбекского лидера, — это отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутые благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне. По данным пресс-службы президента Узбекистана, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего их развития и углубления многопланового сотрудничества. Подчеркнуто, что в целях совместного преодоления последствий пандемии продолжаются активные обмены на уровне правительств, регионов и бизнеса. Особо отмечена важность активного участия парламентов Узбекистана и Казахстана в формировании перспективной повестки дня двустороннего сотрудничества, продвижения новых инициатив и конкретных проектов, с широким вовлечением администраций регионов и деловых кругов, а также усиления взаимодействия и координации по актуальным региональным и международным вопросам.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/uzbekistan-i-kazaxstan-gotovy-obezopasit-tsa-na-fone-situatsii-v-afganistane-19078969.html

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маулен ашимбаев, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан