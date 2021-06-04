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https://uz.sputniknews.ru/20210604/mirziyoev-otmetil-vysokiy-uroven-otnosheniy-s-kazaxstanom-19102913.html
Мирзиёев отметил высокий уровень отношений с Казахстаном
Мирзиёев отметил высокий уровень отношений с Казахстаном
По словам узбекского лидера, — это отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутые благодаря регулярным и эффективным контактам на... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T21:25+0500
2021-06-04T21:25+0500
политика
маулен ашимбаев
казахстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил высокий уровень узбекско-казахстанских отношений на встрече с председателем казахстанского Сената Мауленом Ашимбаевым, прошедшей 4 июня в Ташкенте. По словам узбекского лидера, — это отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутые благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне. По данным пресс-службы президента Узбекистана, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего их развития и углубления многопланового сотрудничества. Подчеркнуто, что в целях совместного преодоления последствий пандемии продолжаются активные обмены на уровне правительств, регионов и бизнеса. Особо отмечена важность активного участия парламентов Узбекистана и Казахстана в формировании перспективной повестки дня двустороннего сотрудничества, продвижения новых инициатив и конкретных проектов, с широким вовлечением администраций регионов и деловых кругов, а также усиления взаимодействия и координации по актуальным региональным и международным вопросам.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/uzbekistan-i-kazaxstan-gotovy-obezopasit-tsa-na-fone-situatsii-v-afganistane-19078969.html
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маулен ашимбаев, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев отметил высокий уровень отношений с Казахстаном

21:25 04.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам узбекского лидера, — это отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутые благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил высокий уровень узбекско-казахстанских отношений на встрече с председателем казахстанского Сената Мауленом Ашимбаевым, прошедшей 4 июня в Ташкенте.
По словам узбекского лидера, — это отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутые благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне.
По данным пресс-службы президента Узбекистана, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего их развития и углубления многопланового сотрудничества. Подчеркнуто, что в целях совместного преодоления последствий пандемии продолжаются активные обмены на уровне правительств, регионов и бизнеса.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
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“С начала этого года взаимный товарооборот вырос на 40 процентов. Ведутся подготовка и реализация крупных проектов кооперации в машиностроении, текстильной промышленности, области транспорта, туризма и других секторах экономики. Возобновлены программы в культурно-гуманитарной сфере”, — говорится в сообщении.
Особо отмечена важность активного участия парламентов Узбекистана и Казахстана в формировании перспективной повестки дня двустороннего сотрудничества, продвижения новых инициатив и конкретных проектов, с широким вовлечением администраций регионов и деловых кругов, а также усиления взаимодействия и координации по актуальным региональным и международным вопросам.
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