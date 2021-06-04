https://uz.sputniknews.ru/20210604/na-uzbekistan-nadvigaetsya-anomalnaya-jara-i-pylnye-buri-19094835.html

На Узбекистан надвигаются аномальная жара и пыльные бури

На Узбекистан надвигаются аномальная жара и пыльные бури

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на приближающиеся выходные. По данным синоптиков, по большей части территории республики это самое жаркое начало лета. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T15:49+0500

2021-06-04T15:49+0500

2021-06-04T16:30+0500

общество

прогноз погоды

жара

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистанцев ожидают аномально жаркие выходные, сообщает Центр гидрометеорологической службы страны.По данным синоптиков, в дневные часы воздух прогреется до 40-43°C, по югу и пустынной зоне местами до 44-46°C, ночью будет в пределах 22-27°C, по пустынным районам республики местами до 30°C. Вместе с тем в выходные по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами с пыльными бурями.В отдельных же горных районах в воскресенье ближе к вечеру с развитием конвективной облачности есть вероятность выпадения кратковременного дождя с грозой. Для Ташкента, например, абсолютные максимумы температуры для первой недели июня до этого года не превышали 37-39°C, отмечают специалисты. При этом они напоминают, что температура воздуха измеряется в тени и на высоте двух метров над землей. Здесь просят обращать на это внимание.

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https://uz.sputniknews.ru/20210601/anomalnoe-peklo-jara-v-uzbekistane-pobila-rekord-88-letney-davnosti-19030313.html

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прогноз погоды, жара, узгидромет