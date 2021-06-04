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На Узбекистан надвигаются аномальная жара и пыльные бури
На Узбекистан надвигаются аномальная жара и пыльные бури
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на приближающиеся выходные. По данным синоптиков, по большей части территории республики это самое жаркое начало лета. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T15:49+0500
2021-06-04T16:30+0500
общество
прогноз погоды
жара
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистанцев ожидают аномально жаркие выходные, сообщает Центр гидрометеорологической службы страны.По данным синоптиков, в дневные часы воздух прогреется до 40-43°C, по югу и пустынной зоне местами до 44-46°C, ночью будет в пределах 22-27°C, по пустынным районам республики местами до 30°C. Вместе с тем в выходные по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами с пыльными бурями.В отдельных же горных районах в воскресенье ближе к вечеру с развитием конвективной облачности есть вероятность выпадения кратковременного дождя с грозой. Для Ташкента, например, абсолютные максимумы температуры для первой недели июня до этого года не превышали 37-39°C, отмечают специалисты. При этом они напоминают, что температура воздуха измеряется в тени и на высоте двух метров над землей. Здесь просят обращать на это внимание.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
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прогноз погоды, жара, узгидромет

На Узбекистан надвигаются аномальная жара и пыльные бури

15:49 04.06.2021 (обновлено: 16:30 04.06.2021)
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© stockmedia.ccТермометр
Термометр - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© stockmedia.cc
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на приближающиеся выходные. По данным синоптиков, по большей части территории республики это самое жаркое начало лета.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистанцев ожидают аномально жаркие выходные, сообщает Центр гидрометеорологической службы страны.
По данным синоптиков, в дневные часы воздух прогреется до 40-43°C, по югу и пустынной зоне местами до 44-46°C, ночью будет в пределах 22-27°C, по пустынным районам республики местами до 30°C.
Вместе с тем в выходные по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами с пыльными бурями.
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В отдельных же горных районах в воскресенье ближе к вечеру с развитием конвективной облачности есть вероятность выпадения кратковременного дождя с грозой.

"В последнее время по территории нашей страны наблюдается аномально жаркая погода, превышающая нормальные значения для начала лета на 7-10°. Это связано с выносом сухого и жаркого воздуха с районов Ирана", - говорится в сообщении Узгидромета.

Для Ташкента, например, абсолютные максимумы температуры для первой недели июня до этого года не превышали 37-39°C, отмечают специалисты. При этом они напоминают, что температура воздуха измеряется в тени и на высоте двух метров над землей. Здесь просят обращать на это внимание.
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