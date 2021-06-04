https://uz.sputniknews.ru/20210604/okolo-7-tysyach-migrantov-skoro-priedut-v-moskvu-bolshinstvo--iz-uzbekistana-19089556.html
Около 7 тысяч мигрантов скоро приедут в Москву, большинство — из Узбекистана
Около 7 тысяч мигрантов скоро приедут в Москву, большинство — из Узбекистана
РУз стала первой страной, с которой столица России начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T13:27+0500
2021-06-04T13:27+0500
2021-06-04T14:06+0500
миграция
трудовые мигранты
москва
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Около семи тысяч трудовых мигрантов приедут в Москву в ближайшее время, в основном это граждане Узбекистана, сообщил министр правительства российской столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.В разговоре с корреспондентом РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума Пуртов напомнил, что Многофункциональный миграционный центр Москвы в марте открыл представительство в Узбекистане. Организация, напомним, находится в Яшнабадском районе Ташкента. РУз стала первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов.На федеральном уровне установлены жесткие критерии оценки, поэтому въезд иностранцев осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией, отметил он.Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов ранее заявил, что Москве в настоящее время не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов. Он также назвал существующие ограничения по въезду иностранцев избыточными и выразил надежду, что эти механизмы скоро будут упрощены.
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трудовые мигранты, москва, узбекистан
Около 7 тысяч мигрантов скоро приедут в Москву, большинство — из Узбекистана
13:27 04.06.2021 (обновлено: 14:06 04.06.2021)
РУз стала первой страной, с которой столица России начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Около семи тысяч трудовых мигрантов приедут в Москву в ближайшее время, в основном это граждане Узбекистана, сообщил министр правительства российской столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости
в кулуарах Петербургского международного экономического форума Пуртов напомнил, что Многофункциональный миграционный центр Москвы в марте открыл представительство в Узбекистане
. Организация, напомним, находится в Яшнабадском районе Ташкента. РУз стала первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов.
"Сейчас у нас одобрено заявок на въезд 6,8 тысячи мигрантов по заявкам от 13 компаний — в основном граждан из Республики Узбекистан", — сказал Пуртов.
На федеральном уровне установлены жесткие критерии оценки, поэтому въезд иностранцев осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией, отметил он.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов ранее заявил
, что Москве в настоящее время не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов. Он также назвал существующие ограничения по въезду иностранцев избыточными и выразил надежду, что эти механизмы скоро будут упрощены.