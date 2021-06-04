https://uz.sputniknews.ru/20210604/razrushili-nam-ves-biznes-rossiya-otkazalas-kormit-agentov-19084706.html

"Разрушили нам весь бизнес": Россия отказалась кормить агентов

"Разрушили нам весь бизнес": Россия отказалась кормить агентов

Состоявшийся вчера в рамках ПМЭФ деловой завтрак, который был организован специально для журналистов СМИ, признанных в России иностранными агентами, получил... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T10:16+0500

2021-06-04T10:16+0500

2021-06-04T10:30+0500

мария захарова

мид рф

россия

иноагенты

сми

запад

ссср

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По удивительному совпадению буквально за несколько минут до начала мероприятия было опубликовано заявление издания VTimes о закрытии проекта с 12 июня (День России, что чрезвычайно символично). Причина — в признании его три недели назад иноагентом.В VTimes прямо рассказали, почему решение российского Минюста повлекло столь роковые последствия:Правда, есть детали, которые заметно смазывают впечатление раскручивающегося маховика репрессий в империи зла.Дело в том, что VTimes — созданное осенью 2020 года журналистами "Ведомостей", покинувшими деловое издание из-за разногласий с новым главным редактором, — формально СМИ вовсе не является и в качестве такового не зарегистрировано ни в России, ни за рубежом. Имеется просто сайт, администратором которого является некий фонд Stichting 2 Oktober*, зарегистрированный в Нидерландах.И надо же, какая неожиданность: российское государство не пришло в восторг от этого удивительного организационного кентавра, который как бы вроде и не СМИ, но в то же время в отношении самого себя использует характеристики "медиа" и "издание", — и припечатало его статусом иноагента.Впрочем, и помимо VTimes, участникам делового завтрака было о чем поговорить, поскольку наведение государством порядка в медиасфере, фигурирующее в самых прогрессивных кругах под ярлыком "репрессии против независимой прессы", в последние недели приобрело прямо-таки невиданный прежде размах."Радио Свобода"* и телеканал "Настоящее время"* (совместный проект "Свободы"* и "Голоса Америки"*), оштрафованные на десятки миллионов рублей как раз за отсутствие положенной им по закону маркировки "иностранный агент", в апреле-мае передислоцировали за границу значительную часть своих российских сотрудников. В столь знаковые для текущей международной политической ситуации города, как Прага и Киев.А еще на уходящей неделе, 31 мая, закрылось интернет-издание Newsru.com, над которым, кстати, вовсе не сияла столь пугающая некоторых неоновая вывеска "Иностранный агент". Закрытие СМИ, к слову, подлило масла в огонь кривотолков, поскольку его деятельность была прекращена по экономическим причинам. Правда, и тут ответственность за банальную финансовую несостоятельность была возложена на российское государство.По мнению редакции, все пошло не так, потому что ее "картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году". Особенно трогает сердце признание, что "все больше уважаемых людей и источников правдивой информации" издание было вынуждено маркировать как "иноагентов и экстремистов".Именно в таком — казалось бы, неблагоприятном для российского государства — антураже официальный представитель МИД России Мария Захарова пообщалась с журналистами "преследуемых за инакомыслие" СМИ. А чуть позже на ту же тему высказался и замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.Собственно, позиция России сводится к двум простым пунктам, которые и были озвучены. Во-первых, Штаты и Европа вынудили нашу страну к ответным мерам на притеснение там отечественных журналистов. А во-вторых, российское законодательство и правоприменительные практики в данной сфере намного-намного мягче, демократичнее и либеральнее западных.Основная проблема критиков российской власти заключается в том, что все это чистая правда — и, что самое главное, вполне очевидная среднестатистическому человеку.Монополия Запада — и прозападных сил по всему миру — на сам концепт демократического государства и его составляющие, включая свободу слова и прессы, зиждилась на паре ключевых обстоятельств. В результате в холодной войне СССР потерпел поражение не только от реального Запада, но и от идеализированных — до полной сказочности — представлений о нем советского общества.И вот именно этого, по-настоящему грандиозного преимущества западный мир лишился в XXI веке. А нарастающий полномасштабный кризис выставил в последнее время на всеобщее обозрение такие особенности функционирования западных систем, что любые претензии оттуда на моральное превосходство и право учить других демократии, свободам и правам человека вызывают уже даже не насмешки, а недоуменное пожимание плечами.Ну а проводники соответствующих устремлений в России, будь то общественно-политические силы или СМИ, оказались вместо привычной позиции прометеев прогресса в роли маргиналов, балансирующих в глазах сограждан на грани коллаборационизма.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агентаИсточник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210523/rossiya-teryaet-svoix-luchshix-lyudey-18863380.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/spastis-iz-sekty-navalnogo-18071141.html

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Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

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мария захарова, мид рф, иноагенты, сми, запад, ссср