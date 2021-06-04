https://uz.sputniknews.ru/20210604/spikery-senatov-uzbekistana-i-kazaxstana-podpisali-dorojnuyu-kartu-sotrudnichestva-19083163.html

Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества

Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества

Председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев 3-4 июня находится в РУз с официальным визитом. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T09:41+0500

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политика

маулен ашимбаев

танзила нарбаева

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана Танзила Нарбаева и Маулен Ашимбаев подписали дорожную карту межпарламентского сотрудничества на 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.Ашимбаев 3-4 июня находится в Узбекистане с официальным визитом. Встреча с Нарбаевой состоялась в четверг. По данным пресс-службы, стороны отметили активизацию межпарламентского диалога, обсудили развитие взаимодействия в сфере транспортных коммуникаций и транзитных перевозок, трудовой миграции, водопользовании, культуры, образования, гендерного равенства. "Стороны приветствовали открытие Консульства Казахстана в Самарканде и Генерального консульства Узбекистана в Шымкенте", — отмечается в публикации.Также Нарбаева и Ашимбаев уделили внимание продвижению совместных инициатив в рамках международных парламентских структур (МПС, ПА ОБСЕ, МПА СНГ) и некоторых других международных организаций, установлению межрегионального сотрудничества между депутатами.В финале встречи также был подписан меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований Олий Мажлиса Узбекистана и Институтом парламентаризма при парламенте Казахстана.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-kyrgyzstane-zhdut-vizita-tanzily-narbaevoy-17699794.html

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маулен ашимбаев, танзила нарбаева, казахстан, узбекистан