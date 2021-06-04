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Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества
Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества
Председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев 3-4 июня находится в РУз с официальным визитом. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T09:41+0500
2021-06-04T09:49+0500
политика
маулен ашимбаев
танзила нарбаева
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана Танзила Нарбаева и Маулен Ашимбаев подписали дорожную карту межпарламентского сотрудничества на 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.Ашимбаев 3-4 июня находится в Узбекистане с официальным визитом. Встреча с Нарбаевой состоялась в четверг. По данным пресс-службы, стороны отметили активизацию межпарламентского диалога, обсудили развитие взаимодействия в сфере транспортных коммуникаций и транзитных перевозок, трудовой миграции, водопользовании, культуры, образования, гендерного равенства. "Стороны приветствовали открытие Консульства Казахстана в Самарканде и Генерального консульства Узбекистана в Шымкенте", — отмечается в публикации.Также Нарбаева и Ашимбаев уделили внимание продвижению совместных инициатив в рамках международных парламентских структур (МПС, ПА ОБСЕ, МПА СНГ) и некоторых других международных организаций, установлению межрегионального сотрудничества между депутатами.В финале встречи также был подписан меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований Олий Мажлиса Узбекистана и Институтом парламентаризма при парламенте Казахстана.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-kyrgyzstane-zhdut-vizita-tanzily-narbaevoy-17699794.html
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маулен ашимбаев, танзила нарбаева, казахстан, узбекистан

Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества

09:41 04.06.2021 (обновлено: 09:49 04.06.2021)
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаСпикеры сенатов Узбекистана и Казахстана Танзила Нарбаева и Маулен Ашимбаев
Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана Танзила Нарбаева и Маулен Ашимбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев 3-4 июня находится в РУз с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана Танзила Нарбаева и Маулен Ашимбаев подписали дорожную карту межпарламентского сотрудничества на 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.
Ашимбаев 3-4 июня находится в Узбекистане с официальным визитом. Встреча с Нарбаевой состоялась в четверг.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаВстреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
Встреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Встреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаВстреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
Встреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Встреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
1/2
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Встреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
2/2
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Встреча председателей верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана
По данным пресс-службы, стороны отметили активизацию межпарламентского диалога, обсудили развитие взаимодействия в сфере транспортных коммуникаций и транзитных перевозок, трудовой миграции, водопользовании, культуры, образования, гендерного равенства.
"Стороны приветствовали открытие Консульства Казахстана в Самарканде и Генерального консульства Узбекистана в Шымкенте", — отмечается в публикации.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев
Председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Также Нарбаева и Ашимбаев уделили внимание продвижению совместных инициатив в рамках международных парламентских структур (МПС, ПА ОБСЕ, МПА СНГ) и некоторых других международных организаций, установлению межрегионального сотрудничества между депутатами.
"Для реализации вышеназванных и других мер утверждена дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества на 2021-2022 годы", — сообщили в Сенате Олий Мажлиса.
В финале встречи также был подписан меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований Олий Мажлиса Узбекистана и Институтом парламентаризма при парламенте Казахстана.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Политика
В Кыргызстане ждут визита Танзилы Нарбаевой
12 марта, 12:54
271
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