https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-gubdd-prizvali-grajdan-k-uchastiyu-v-obespechenii-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-19095535.html

В ГУБДД призвали граждан к участию в обеспечении безопасности дорожного движения

В ГУБДД призвали граждан к участию в обеспечении безопасности дорожного движения

Специалисты изучат движение на дорогах и задействуют механизмы раннего предупреждения ДТП. Будут детально рассмотрены недостатки дорожной инфраструктуры... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T16:04+0500

2021-06-04T16:04+0500

2021-06-04T16:32+0500

общество

безопасность дорожного движения в узбекистане

губдд

пдд

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Узбекистане создали межведомственную рабочую группу, которая призвана комплексно изучать и практически устранять проблемы в сфере дорожного движения. В ее составе — руководители и специалисты министерств внутренних дел, транспорта и финансов, Комитета автомобильных дорог и других профильных структур.Кроме того, в ГУБДД МВД обратились к гражданам с призывом принять участие в обеспечении безопасности дорожного движения. О недостатках дорожного покрытия и других нарушениях на проезжей части узбекистанцы смогут сообщать ответственным органам через мессенджеры и социальные сети.Межведомственная группа изучит движение на дорогах и задействует механизмы раннего предупреждения ДТП. Будут детально рассмотрены недостатки дорожной инфраструктуры, проанализированы причины дорожно-транспортных происшествий. По итогам изучения разработают нормативно-правовые документы и адресные организационно-практические меры.Ранее сообщалось, что группа создана в связи с участившимися случаями грубых нарушений правил безопасности эксплуатации транспортных средств, а также серьезных проблем в дорожной инфраструктуре. Они приводят к ДТП, в которых множество людей получают телесные повреждения или погибают.

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безопасность дорожного движения в узбекистане, губдд, пдд