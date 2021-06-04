Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
LIVE: Выступление Владимира Путина на ПМЭФ - прямая трансляция
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-gubdd-prizvali-grajdan-k-uchastiyu-v-obespechenii-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-19095535.html
В ГУБДД призвали граждан к участию в обеспечении безопасности дорожного движения
В ГУБДД призвали граждан к участию в обеспечении безопасности дорожного движения
Специалисты изучат движение на дорогах и задействуют механизмы раннего предупреждения ДТП. Будут детально рассмотрены недостатки дорожной инфраструктуры... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T16:04+0500
2021-06-04T16:32+0500
общество
безопасность дорожного движения в узбекистане
губдд
пдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/526/61/5266153_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b9a842cfeaff79e5c3569e691b1b2dc1.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Узбекистане создали межведомственную рабочую группу, которая призвана комплексно изучать и практически устранять проблемы в сфере дорожного движения. В ее составе — руководители и специалисты министерств внутренних дел, транспорта и финансов, Комитета автомобильных дорог и других профильных структур.Кроме того, в ГУБДД МВД обратились к гражданам с призывом принять участие в обеспечении безопасности дорожного движения. О недостатках дорожного покрытия и других нарушениях на проезжей части узбекистанцы смогут сообщать ответственным органам через мессенджеры и социальные сети.Межведомственная группа изучит движение на дорогах и задействует механизмы раннего предупреждения ДТП. Будут детально рассмотрены недостатки дорожной инфраструктуры, проанализированы причины дорожно-транспортных происшествий. По итогам изучения разработают нормативно-правовые документы и адресные организационно-практические меры.Ранее сообщалось, что группа создана в связи с участившимися случаями грубых нарушений правил безопасности эксплуатации транспортных средств, а также серьезных проблем в дорожной инфраструктуре. Они приводят к ДТП, в которых множество людей получают телесные повреждения или погибают.
https://uz.sputniknews.ru/20210530/jutkoe-dtp-v-xorezme-nexia-sbila-shesteryx-vypusknikov--est-pogibshie-18983835.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/526/61/5266153_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_a0fb2c9a348ebbf01e86ddbbb472e4a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
безопасность дорожного движения в узбекистане, губдд, пдд

В ГУБДД призвали граждан к участию в обеспечении безопасности дорожного движения

16:04 04.06.2021 (обновлено: 16:32 04.06.2021)
291
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили в тоннеле
Автомобили в тоннеле - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Специалисты изучат движение на дорогах и задействуют механизмы раннего предупреждения ДТП. Будут детально рассмотрены недостатки дорожной инфраструктуры, проанализированы причины ДТП.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Узбекистане создали межведомственную рабочую группу, которая призвана комплексно изучать и практически устранять проблемы в сфере дорожного движения. В ее составе — руководители и специалисты министерств внутренних дел, транспорта и финансов, Комитета автомобильных дорог и других профильных структур.
Кроме того, в ГУБДД МВД обратились к гражданам с призывом принять участие в обеспечении безопасности дорожного движения. О недостатках дорожного покрытия и других нарушениях на проезжей части узбекистанцы смогут сообщать ответственным органам через мессенджеры и социальные сети.
Межведомственная группа изучит движение на дорогах и задействует механизмы раннего предупреждения ДТП. Будут детально рассмотрены недостатки дорожной инфраструктуры, проанализированы причины дорожно-транспортных происшествий.
По итогам изучения разработают нормативно-правовые документы и адресные организационно-практические меры.
Выпускник - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
Происшествия
Жуткое ДТП в Хорезме: Nexia сбила шестерых выпускников — есть погибшие
30 мая, 11:30
2011
Ранее сообщалось, что группа создана в связи с участившимися случаями грубых нарушений правил безопасности эксплуатации транспортных средств, а также серьезных проблем в дорожной инфраструктуре. Они приводят к ДТП, в которых множество людей получают телесные повреждения или погибают.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45Эксперт ЕАБР: развивать интеграционные процессы на пространстве Евразии — естественно
16:28Выступление Владимира Путина на ПМЭФ - прямая трансляция
16:19Первый вице-президент ЕБРР посетит Узбекистан
16:08Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова отмечает день рождения
16:04В ГУБДД призвали граждан к участию в обеспечении безопасности дорожного движения
15:49На Узбекистан надвигаются аномальная жара и пыльные бури
15:02Реальная роль Турции в Центральной Азии — оценки экспертов
14:49Названы регионы Узбекистана, где распространены ранние браки
14:31Столичный мошенник обманул более 100 человек на фиктивных объявлениях в Сети
14:21В ЕАЭС прорабатывают коллективный ответ на санкции Запада
14:15В Джизакской области уволен инспектор ДПС за нецензурную брань с водителем
13:49В Ташкенте в крупной аварии пострадали пять человек
13:35В Aliexpress и Amazon появится каталог товаров предпринимателей Узбекистана
13:30Какой симптом смертельной болезни заметен ночью — ответил доктор Мясников
13:27Около 7 тысяч мигрантов скоро приедут в Москву, большинство — из Узбекистана
13:15В нескольких районах Ташкента отключат горячую воду
12:57Из каких стран Узбекистан закупил иномарки почти на $114 млн в 2021 году — статистика
12:47Казахстан увеличит число рейсов в Узбекистан
12:46IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям
12:21Пожар на заправке в Коканде: как наказали виновных