https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-uzbekistane-izuchat-problemy-dorojnogo-dvijeniya-19034067.html
В Узбекистане изучат проблемы дорожного движения
В Узбекистане изучат проблемы дорожного движения
В связи с участившимися случаями грубых нарушений правил эксплуатации транспорта и серьезных проблем в дорожной инфраструктуре создана рабочая группа по... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T19:26+0500
2021-06-01T19:26+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане начала работу межведомственная рабочая группа по комплексному изучению и практическому устранению проблем в сфере дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД.Как отмечается, группа создана в связи с участившимися случаями грубых нарушений правил безопасности эксплуатации транспортных средств, а также серьезных проблем в дорожной инфраструктуре. Они приводят к ДТП, в которых множество людей получают телесные повреждения или погибают.В состав группы включены руководители и квалифицированные специалисты правительства, министерств внутренних дел, транспорта и финансов, Комитета автомобильных дорог и других ответственных ведомств и организаций. Ведомство отмечает, что особое внимание уделят состоянию дорог, пешеходных переходов, дорожных знаков, нерегулируемых перекрестков и другому. Будут приняты комплексные меры по их коренному улучшению. При этом планируется учитывать предложения граждан.За минувший месяц в стране произошло сразу несколько крупных смертельных ДТП. Так, отсутствие разделительных бетонных ограждений на участке автомагистрали А-373 в Ферганской области стало причиной столкновения двух легковушек. В результате шесть человек погибли на месте ДТП, четверо госпитализированы.Спустя несколько дней семь человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Кашкадарье. Среди них — двое детей. Еще двое пострадавших находятся в больнице. Местные власти назвали случившееся одним из самых тяжелых и трагических за последние годы.Не стала исключением и прошлая неделя. 24 мая в Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями. В ДТП погибли пять человек, четверо госпитализированы с различными телесными повреждениями.Самое печальное, что жертвами ДТП все чаще становятся дети. Как заявил накануне заместитель начальника Главного управления безопасности дорожного движения МВД полковник Эрали Базаров, за четыре месяца 2021 года количество таких трагических случаев увеличилось на 64,5 процента. По его словам, самих же дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних стало больше на четверть — 25,3 процента.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/iz-za-ploxix-dorog-za-nepolnye-dva-goda-pogib-191-uzbekistanets-18450689.html
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В Узбекистане изучат проблемы дорожного движения
В связи с участившимися случаями грубых нарушений правил эксплуатации транспорта и серьезных проблем в дорожной инфраструктуре создана рабочая группа по комплексному изучению проблем в сфере дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
В Узбекистане начала работу межведомственная рабочая группа по комплексному изучению и практическому устранению проблем в сфере дорожного движения, сообщает
пресс-служба МВД.
Как отмечается, группа создана в связи с участившимися случаями грубых нарушений правил безопасности эксплуатации транспортных средств, а также серьезных проблем в дорожной инфраструктуре. Они приводят к ДТП, в которых множество людей получают телесные повреждения или погибают.
В состав группы включены руководители и квалифицированные специалисты правительства, министерств внутренних дел, транспорта и финансов, Комитета автомобильных дорог и других ответственных ведомств и организаций.
“Будет комплексно изучено современное состояние обеспечения безопасности движения и раннего предупреждения дорожно-транспортных происшествий на дорогах, будут также разработаны нормативно-правовые и адресные организационно-практические меры на основе использования передового зарубежного опыта и научных подходов”, — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что особое внимание уделят состоянию дорог, пешеходных переходов, дорожных знаков, нерегулируемых перекрестков и другому. Будут приняты комплексные меры по их коренному улучшению. При этом планируется учитывать предложения граждан.
За минувший месяц в стране произошло сразу несколько крупных смертельных ДТП. Так, отсутствие разделительных бетонных ограждений на участке автомагистрали А-373 в Ферганской области стало причиной столкновения
двух легковушек. В результате шесть человек погибли на месте ДТП, четверо госпитализированы.
Спустя несколько дней семь человек погибли
в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Кашкадарье. Среди них — двое детей. Еще двое пострадавших находятся в больнице. Местные власти назвали случившееся одним из самых тяжелых и трагических за последние годы.
Не стала исключением и прошлая неделя. 24 мая в Ангрене грузовик столкнулся
с семью автомобилями. В ДТП погибли пять человек, четверо госпитализированы с различными телесными повреждениями.
Самое печальное, что жертвами ДТП все чаще становятся дети. Как заявил
накануне заместитель начальника Главного управления безопасности дорожного движения МВД полковник Эрали Базаров, за четыре месяца 2021 года количество таких трагических случаев увеличилось на 64,5 процента.
По его словам, самих же дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних стало больше на четверть — 25,3 процента.