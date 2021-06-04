https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-uzbekistane-povyshaetsya-razmer-minimalnyx-pensiy-19102527.html

В Узбекистане повышается размер минимальных пенсий

В Узбекистане повышается размер минимальных пенсий

Минимальный размер пенсий при неполном стаже работы с учетом доплаты повышается с 256 675 сумов до 400 000 сумов 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T20:59+0500

2021-06-04T20:59+0500

2021-06-04T20:59+0500

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки населения". Он предусматривает пересмотр минимальных размеров пенсий и пособий, начиная с 1 июля 2021 года. В частности, вводится доплата в размере 20 процентов базовой величины исчисления пенсии (далее – доплата) для лиц, получающих пенсию в установленном минимальном размере пенсии по возрасту и ниже.При этом минимальный размер пенсий при неполном стаже работы с учетом доплаты повышается с 256 675 сумов до 400 000 сумов.Кроме того, будет доведены до 565 000 сумов размеры пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту до 565 000 сумов.Размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, также повышается – с 315 030 сумов до 400 000 сумов.В случае потери кормильца вводится доплата на каждого нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии. При этом повышается с 256 675 сумов до 400 000 сумов минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии и каждому следующему нетрудоспособному члену семьи получателя пенсии будут производиться выплаты в соответствии с действующим порядком.С целью охвата всех членов семей, получающих пособие, устанавливается размер пособия на одного нетрудоспособного члена данных семей 400 000 сумов и прибавляется по 150 000 сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей.Кроме того, ежемесячный размер пособия, выплачиваемого инвалидам с детства, повышается с 513 350 сумов до 565 000 сумов.1 февраля размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям был повышен на 10%. При этом, минимальный размер оплаты труда составил 747 300 сумов в месяц, а базовая расчетная величина — 245 000 сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/mirziyoev-povysil-pensii-veteranam-vov-18682858.html

https://uz.sputniknews.ru/20201221/Uvelichat-li-pensiyu-v-Uzbekistane-v-dva-raza--otvet-vedomstva-RUz-15646316.html

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указ, деньги, узбекистан