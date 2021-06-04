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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-minenergo-obyasnili-pereboi-v-elektrosnabjenii-19103112.html
В Минэнерго объяснили перебои в электроснабжении
В Минэнерго объяснили перебои в электроснабжении
Министерство энергетики Узбекистана объяснило перебои со светом по всей стране сильным ветром и жарой. По данным ведомства, во всех регионах работают аварийные... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T22:01+0500
2021-06-04T22:01+0500
общество
сильный ветер
жара
электричество
министерство энергетики узбекистана
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Кратковременные отключения электроэнергии по Узбекистану связаны с сильным ветром, который наблюдался в ряде регионов страны в период с 1 по 3 июня, пояснили в пресс-службе Министерства энергетики. По данным ведомства, в результате сильных порывов ветра зафиксированы факты поломок ветвей деревьев и даже смещения кровли некоторых строений, что привело, в том числе, к повреждению линий электропередачи.Кроме того, в первые дни лета наблюдается резкий рост нагрузки на трансформаторные подстанции, связанный с увеличением потребления электроэнергии из-за значительного повышения температуры.Это также вызывает проблемы в рабочем состоянии энергооборудования, в том числе, случаи кратковременного отключения электроэнергии.Также, там отмечают, что кратковременные отключения электроэнергии производятся и на плановой основе в связи с подготовкой отдельных участков линий электропередачи и трансформаторных пунктов к осенне-зимнему периоду.Ранее хокимият Ташкента предупреждал о временном отключении электроэнергии в некоторых районах столицы. В связи с реализацией второго этапа переноса линии электросети 5 июня света там не будет с семи утра до шести вечера.Между тем, синоптики прогнозируют, что уже на выходных в Узбекистане будет наблюдаться аномальная жара. Местами дневная температура будет подниматься до +46 градусов в тени. Ожидается и усиление ветра до 17-22 м/с, местами с пыльными бурями.В Узгидромете пояснили, что температура воздуха на территории республики в этом году превышает нормальные значения для начала лета на 7-10 градусов. По их данным, это связано с выносом сухого и жаркого воздуха с районов Ирана.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/opublikovan-grafik-otklyucheniya-xolodnoy-vody-v-tashkente-s-17-maya-po-8-iyunya-18754803.html
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сильный ветер, жара, электричество, министерство энергетики узбекистана, узгидромет

В Минэнерго объяснили перебои в электроснабжении

22:01 04.06.2021
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© СС0 / Unsplash / Christian DubovanЛампочка, иллюстративное фото
Лампочка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© СС0 / Unsplash / Christian Dubovan
Министерство энергетики Узбекистана объяснило перебои со светом по всей стране сильным ветром и жарой. По данным ведомства, во всех регионах работают аварийные бригады.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Кратковременные отключения электроэнергии по Узбекистану связаны с сильным ветром, который наблюдался в ряде регионов страны в период с 1 по 3 июня, пояснили в пресс-службе Министерства энергетики.
По данным ведомства, в результате сильных порывов ветра зафиксированы факты поломок ветвей деревьев и даже смещения кровли некоторых строений, что привело, в том числе, к повреждению линий электропередачи.
Кроме того, в первые дни лета наблюдается резкий рост нагрузки на трансформаторные подстанции, связанный с увеличением потребления электроэнергии из-за значительного повышения температуры.
Это также вызывает проблемы в рабочем состоянии энергооборудования, в том числе, случаи кратковременного отключения электроэнергии.
“Для ликвидации возникших проблем во всех регионах действуют аварийные бригады, укомплектованные специалистами местных энергокомпаний, ведется работа по устранению проблем”, - говорится в сообщении.
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Также, там отмечают, что кратковременные отключения электроэнергии производятся и на плановой основе в связи с подготовкой отдельных участков линий электропередачи и трансформаторных пунктов к осенне-зимнему периоду.
Ранее хокимият Ташкента предупреждал о временном отключении электроэнергии в некоторых районах столицы. В связи с реализацией второго этапа переноса линии электросети 5 июня света там не будет с семи утра до шести вечера.
Между тем, синоптики прогнозируют, что уже на выходных в Узбекистане будет наблюдаться аномальная жара. Местами дневная температура будет подниматься до +46 градусов в тени. Ожидается и усиление ветра до 17-22 м/с, местами с пыльными бурями.
В Узгидромете пояснили, что температура воздуха на территории республики в этом году превышает нормальные значения для начала лета на 7-10 градусов. По их данным, это связано с выносом сухого и жаркого воздуха с районов Ирана.
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