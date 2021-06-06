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https://uz.sputniknews.ru/20210606/vlasti-uzbekistana-ratifitsirovali-konventsiyu-mot-ob-osnovax-bezopasnosti-truda-19111288.html
Власти Узбекистана ратифицировали конвенцию МОТ об основах безопасности труда
Власти Узбекистана ратифицировали конвенцию МОТ об основах безопасности труда
Закон поможет внедрить международные стандарты в сфере безопасности и гигиены труда, а также создаст дополнительные гарантии для работников в соответствии с... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T13:17+0500
2021-06-06T13:17+0500
общество
конвенция
труд
мот
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ) об основах, содействующих безопасности и гигиене труда. Текст документа опубликован на сайте правительственной газеты "Народное слово"."Ратифицировать Конвенцию Международной организации труда №187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Женева, 15 июня 2006 года)", - информируется в законе.Конвенция принята 15 июня 2006 года на 95-й сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла закон о ратификации документа в апреле текущего года, а Сенат одобрил его в мае.Согласно документу, ратификация конвенции поможет внедрить международные стандарты в сфере безопасности и гигиены труда, а также создаст дополнительные гарантии для работников в соответствии с международными стандартами.В настоящее времени власти Узбекистана ратифицировали 16 конвенций МОТ, в том числе восемь основных. Для изучения целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям, весной 2017 года в республике была создана соответствующая межведомственная комиссия.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/uzbekistan-gotov-obezopasit-trud-i-ratifitsirovat-odnu-iz-konventsiy-mot-18308346.html
https://uz.sputniknews.ru/20210529/senat-uzbekistana-ratifitsiroval-konventsiyu-mot-ob-osnovax-bezopasnosti-truda-18981370.html
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конвенция, труд, мот, узбекистан

Власти Узбекистана ратифицировали конвенцию МОТ об основах безопасности труда

13:17 06.06.2021
1661
© SputnikПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© Sputnik
Закон поможет внедрить международные стандарты в сфере безопасности и гигиены труда, а также создаст дополнительные гарантии для работников в соответствии с международными стандартами.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ) об основах, содействующих безопасности и гигиене труда. Текст документа опубликован на сайте правительственной газеты "Народное слово".
"Ратифицировать Конвенцию Международной организации труда №187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Женева, 15 июня 2006 года)", - информируется в законе.
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Общество
Узбекистан готов обезопасить труд и ратифицировать одну из Конвенций МОТ
13 апреля, 16:02
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Конвенция принята 15 июня 2006 года на 95-й сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла закон о ратификации документа в апреле текущего года, а Сенат одобрил его в мае.
Согласно документу, ратификация конвенции поможет внедрить международные стандарты в сфере безопасности и гигиены труда, а также создаст дополнительные гарантии для работников в соответствии с международными стандартами.
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Политика
Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию МОТ об основах безопасности труда
29 мая, 19:12
10543
В настоящее времени власти Узбекистана ратифицировали 16 конвенций МОТ, в том числе восемь основных. Для изучения целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям, весной 2017 года в республике была создана соответствующая межведомственная комиссия.
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