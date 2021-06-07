https://uz.sputniknews.ru/20210607/eldor-shomurodov-mojet-smenit-komandu-yuventus-roma-ili-milan--video-19120585.html
Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
В итальянской Серии А межсезонье. Свой дебютный европейский чемпионат форвард из Узбекистана Элдор Шомуродов завершил на третьем месте в клубе среди бомардиров. Интерес к игроку проявляют сразу несколько футбольных грандов.
2021-06-07T13:35+0500
2021-06-07T13:35+0500
2021-06-07T15:21+0500
спорт
элдор шомуродов
футбол
италия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Футболист сборной Узбекистана Элдор Шомуродов выдал хороший дебютный сезон в Италии. Он тяжело адаптировался в "Дженоа", однако под конец чемпионата собрался и начал забивать почти в каждом матче. В итоге его команда стала 11-й в Серии А, а сам Элдор с восемью забитыми голами расположился в тройке лучших бомбардиров генуэзцев. Sputnik Узбекистан выяснил, куда теперь сватают узбекистанца итальянские журналиста.Интерес "Ювентуса" — что известно о возможном трансфереПеред переездом Шомуродова в Италию из "Ростова" в спортивной прессе активно муссировались различные слухи. Собственно, и сам переход стал итогом этих обсуждений. В конце сентября 2020 года появились сообщения, что узбекистанец может перебраться в "Дженоа" или "Фиорентину". А уже через неделю клуб из Генуи официально объявил о переходе Элдора.Что пишет итальянская спортивная пресса о ШомуродовеВ конце весны Шомуродов снова "взорвал" итальянскую прессу. Как раз на этот период пришелся его взлет в Серии А, когда узбекистанец начал забивать почти в каждой игре.Итальянское издание Tuttosport быстро сориентировалось в ситуации и взяло у Элдора большое интервью. В нем скромный футболист из Узбекистана попросил болельщиков не называть его "узбекским Месси", поскольку со знаменитым аргентинцем они "разные во всем". Шомуродов назвал Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича "фантастическими нападающими", а самым сильным игроком итальянского чемпионата признал Криштиану Роналду, отметив, что португальца лучше всех знают в Узбекистане. Из своих партнеров Элдор выделил македонца Горана Пандева.Интервью разобрали на цитаты почти все итальянские спортивные СМИ. А после того как о нем написал сайт главного аккумулятора футбольных слухов на Апеннинах — журналиста Джанлуки ди Марцио, — об Элдоре снова начали активно говорить.Польский легионер "Дженоа" — это замена Шомуродову?Четвертого июня тот самый Джанлука ди Марцио сообщил, что "Дженоа" купил одного из самых перспективных футболистов Восточной Европы — 18-летнего польского вундеркинда Александра Буксу. "Ювентус", "Рома" или "Милан": где может продолжить карьеру Шомуродов?Основным вариантом дальнейшего трудоустройства Шомуродова вновь называется туринский "Ювентус". Болельщики отмечают, что узбекистанец может достойно заменить испанца Альваро Морату. По сообщениям Calciomercato, руководство туринцев планирует избавиться от футболиста сборной Испании, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.Вторым возможным вариантом для продолжения карьеры Элдора называется римская "Рома". Слухи об этом начали муссироваться в Twitter еще в середине мая. При этом болельщики столичного клуба скептически отнеслись к данной информации. По их словам, в матче с "Ромой" узбекистанец ничем не отметился, проигрывая в классе Эдину Джеко, который сейчас считается основным нападающим таранного типа в римской команде. Однако в то же время стоит помнить, что боснийскому игроку уже 35 лет и Шомуродов значительно моложе. Контракт Элдора с "Дженоа" действует до 30 июня 2024 года, а его текущая трансферная стоимость составляет 7 млн евро. Если узбекистанца решит купить какой-то клуб, то команда из Генуи, скорее всего, попросит за него как минимум в полтора раза больше.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/eldor-shomurodov-itogi-pervogo-sezona-v-italii-18937866.html
https://uz.sputniknews.ru/20210203/Kak-13-letniy-fanat-Shomurodova-proslavilsya-na-ves-mir--istoriya-malchika-iz-Rossii-15922808.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/sobralsya-v-posledniy-moment-itogi-debyutnogo-sezona-shomurodova-v-italii-18910017.html
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элдор шомуродов, футбол, италия, узбекистан
Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
13:35 07.06.2021 (обновлено: 15:21 07.06.2021)
Форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов оказался в тройке лучших бомбардиров клуба. Постоянно появляется информация о возможном переходе игрока в другую команду. Кто интересуется легионером из Узбекистана, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Футболист сборной Узбекистана Элдор Шомуродов выдал хороший дебютный сезон в Италии. Он тяжело адаптировался в "Дженоа", однако под конец чемпионата собрался и начал забивать почти в каждом матче. В итоге его команда стала 11-й в Серии А, а сам Элдор с восемью забитыми голами расположился в тройке лучших бомбардиров генуэзцев. Sputnik Узбекистан выяснил, куда теперь сватают узбекистанца итальянские журналиста.
Интерес "Ювентуса" — что известно о возможном трансфере
Перед переездом Шомуродова в Италию из "Ростова" в спортивной прессе активно муссировались различные слухи. Собственно, и сам переход стал итогом этих обсуждений. В конце сентября 2020 года появились сообщения, что узбекистанец может перебраться в "Дженоа" или "Фиорентину". А уже через неделю клуб из Генуи официально объявил о переходе Элдора.
В начале января 2021 год появилась информация, что узбекистанец может перебраться в туринский "Ювентус". Любопытном моментом оказалось то, что эти эта информация совпала с периодом не самой выразительной игры "Дженоа" и его легионера из Узбекистана. Клуб на тот момент оказался в зоне вылета, провалив стартовый отрезок чемпионата, а Шомуродов ничем не отметился. Особо радикальные итальянские фанаты даже сочли его переход ошибкой.
Что пишет итальянская спортивная пресса о Шомуродове
В конце весны Шомуродов снова "взорвал" итальянскую прессу. Как раз на этот период пришелся его взлет в Серии А, когда узбекистанец начал забивать почти в каждой игре.
Итальянское издание Tuttosport быстро сориентировалось в ситуации и взяло у Элдора большое интервью
. В нем скромный футболист из Узбекистана попросил болельщиков не называть его "узбекским Месси", поскольку со знаменитым аргентинцем они "разные во всем". Шомуродов назвал Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича "фантастическими нападающими", а самым сильным игроком итальянского чемпионата признал Криштиану Роналду, отметив, что португальца лучше всех знают в Узбекистане. Из своих партнеров Элдор выделил македонца Горана Пандева.
Интервью разобрали на цитаты почти все итальянские спортивные СМИ. А после того как о нем написал сайт главного аккумулятора футбольных слухов на Апеннинах — журналиста Джанлуки ди Марцио, — об Элдоре снова начали активно говорить.
Польский легионер "Дженоа" — это замена Шомуродову?
Четвертого июня тот самый Джанлука ди Марцио сообщил, что "Дженоа" купил одного из самых перспективных футболистов Восточной Европы — 18-летнего польского вундеркинда Александра Буксу.
Эта новость сразу вызвала массу разговоров. Дело в том, что поляк обладает ростом в 188 сантиметров. В случае его перехода в итальянском клубе образуется переизбыток высоких и физически крепких нападающих — помимо Буксы, в команде уже есть 190-сантиметровый Шомуродов и итальянец Джанлука Скамачча, рост которого составляет 195 сантиметров. Сразу три достойных игрока претендуют всего на одну позицию. В социальных сетях появилась версия, что поляка взяли в команду на замену узбекистанскому форварду, который пойдет на повышение.
"Ювентус", "Рома" или "Милан": где может продолжить карьеру Шомуродов?
Основным вариантом дальнейшего трудоустройства Шомуродова вновь называется туринский "Ювентус". Болельщики отмечают, что узбекистанец может достойно заменить испанца Альваро Морату. По сообщениям Calciomercato, руководство туринцев планирует избавиться от футболиста сборной Испании, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Вторым возможным вариантом для продолжения карьеры Элдора называется римская "Рома". Слухи об этом начали муссироваться в Twitter еще в середине мая. При этом болельщики столичного клуба скептически отнеслись к данной информации. По их словам, в матче с "Ромой" узбекистанец ничем не отметился, проигрывая в классе Эдину Джеко, который сейчас считается основным нападающим таранного типа в римской команде. Однако в то же время стоит помнить, что боснийскому игроку уже 35 лет и Шомуродов значительно моложе.
Еще одним вариантом оказался "Милан". Так, болельщики в Twitter называют узбекистанца одним из возможных "наследников Ибрагимовича” на позиции нападающего в титулованном клубе.
Контракт Элдора с "Дженоа" действует до 30 июня 2024 года, а его текущая трансферная стоимость составляет 7 млн евро. Если узбекистанца решит купить какой-то клуб, то команда из Генуи, скорее всего, попросит за него как минимум в полтора раза больше.